Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière prudente avec les craintes sanitaires Reuters • 22/06/2020 à 11:04









* Le CAC 40 avance de 0,17%, le Stoxx 600 est stable * Nombre record de nouvelles infections dimanche d'après l'OMS * Mais les futures US évoluent en hausse et soutiennent la tendance par Blandine Henault PARIS, 22 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et sur de faibles variations lundi dans la matinée après des débuts dans le rouge, tiraillées entre les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus et la perspective d'une ouverture positive à Wall Street. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI avance de 0,17% à 4.988,13 points vers 8h50 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,23% tandis qu'à Londres, le FTSE .FTSE se replie de 0,1%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E , le FTSEurofirst 300 .FTEU3 et le Stoxx 600 .STOXX sont pratiquement stables. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d'une hausse record du nombre de cas de contamination au coronavirus dans le monde lors de la journée de dimanche, avec 183.020 nouvelles infections en 24 heures. L'augmentation la plus importante se situe en Amérique du Nord et du Sud où le Brésil, notamment, recense désormais plus de 50.000 morts. La Guyane française pourrait de son côté être soumise à un "reconfinement" en raison d'une circulation toujours active du virus. "Une augmentation des nouvelles infections pourrait-elle contraindre les économies avancées à réimposer des mesures de confinement si sévères et si répandues qu'elles ébranleraient la confiance et perturberaient la reprise économique naissante ? (...) Cela reste le principal risque à surveiller pour les perspectives économiques ainsi que pour les marchés financiers", observe Holger Schmieding, économiste chez Berenberg. Malgré ces craintes, la tendance en Europe est soutenue par la nette hausse observée pour les futures sur les indices américains. VALEURS Lanterne rouge du Stoxx 600, le groupe allemand de services financiers Wirecard WDIG.DE , en plein scandale d'irrégularités comptables, plonge à nouveau (-35,77%). Le spécialiste des paiements a reconnu lundi que des soldes de trésorerie représentant un montant de 1,9 milliard d'euros pourraient tout simplement ne pas avoir d'existence. Par ailleurs, Moody's a annoncé vendredi avoir dégradé la note de crédit de Wirecard en catégorie spéculative. Début de semaine difficile aussi pour la compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE (-5,84%) avant une réunion prévue dans la journée entre le milliardaire Heinz Hermann Thiele, le premier actionnaire de Lufthansa, et le ministre allemand de l'Economie au sujet d'un plan de soutien de 9 milliards d'euros pour la compagnie allemande. A Paris, Arkema AKE.PA grimpe en tête du SBF 120 avec un gain de 4,44%, porté par une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le groupe de chimie a contacté des candidats potentiels au rachat de son activité plexiglas. EN ASIE Après un début de séance dans le rouge, la Bourse de Tokyo s'est retournée à la hausse avec la tendance positive sur les futures américains avant de céder du terrain à nouveau en fin de journée. L'indice Nikkei .N225 a clôturé sur un repli de 0,18%. A Hong Kong, l'indice HSI .HSI a abandonné 0,54% alors que les autorités chinoises ont détaillé samedi leur projet de loi sécuritaire pour l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains signalent une hausse de l'ordre de 1% à l'ouverture lundi, après une fin de semaine dans le rouge. .NFR Après un début de séance positif, la Bourse de New York a reculé vendredi après l'annonce de la fermeture de plusieurs magasins Apple aux Etats-Unis en raison d'un rebond de l'épidémie due au nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,8% à 25.871,46 points et le S&P-500 .SPX a perdu 0,56%, à 3.097,74 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a fini quasi-stable (+0,03%) à 9.946,12 points. CHANGES/TAUX Le dollar cède une partie du terrain gagné la semaine dernière face à un panier de devises de référence et l'euro en profite pour revenir à plus de 1,12 dollar. .DXY , EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,7003% et celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est aussi inchangé, à -0,422%. Les investisseurs obligataires gardent un oeil sur la nomination ce lundi d'un nouveau président et d'un nouveau juge à la Cour constitutionnelle allemande qui pourrait conduire à une position moins conflictuelle avec la Banque centrale européenne (BCE), selon deux sources à Reuters. PÉTROLE Les cours du brut se stabilisent après leur repli initial lié aux craintes pour la demande avec celles d'une nouvelle vague épidémique. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 0,3% à 42,31 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 est inchangé à 39,75 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1426,81 +0,73 +0,05% -12,14% .FTEU3 Eurostoxx 50 3268,44 -0,66 -0,02% -12,73% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4987,37 +7,92 +0,16% -16,57% Dax 30 12354,08 +23,32 +0,19% -6,75% .GDAXI FTSE .FTSE 6292,26 -0,34 -0,01% -16,58% SMI .SSMI 10265,44 -0,85 -0,01% -3,31% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22437,27 -41,52 -0,18% -5,15% .N225 Topix .TOPX 1579,09 -3,71 -0,23% -8,26% Hong Kong 24511,34 -132,55 -0,54% -13,05% .HSI Taiwan .TWII 11572,93 +23,07 +0,20% -3,54% Séoul .KS11 2126,73 -14,59 -0,68% -3,23% Singapour 2641,00 +6,17 +0,23% -18,05% .STI Shanghaï 2965,27 -2,36 -0,08% -2,78% .SSEC Sydney .AXJO 5944,50 +1,90 +0,03% -11,07% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25871,46 -208,64 -0,80% -9,35% .DJI S&P-500 3097,74 -17,60 -0,56% -4,12% .SPX Nasdaq .IXIC 9946,12 +3,07 +0,03% +10,85% Nasdaq 100 10008,64 -3,41 -0,03% +14,61% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1220 1,1175 +0,40% +0,09% EUR= Dlr/Yen JPY= 106,89 106,87 +0,02% -1,81% Euro/Yen 119,96 119,43 +0,44% -1,64% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9498 0,9523 -0,26% -1,86% Euro/CHF 1,0657 1,0640 +0,16% -1,80% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2424 1,2356 +0,55% -6,30% Indice $ 97,3370 97,6230 -0,29% +1,21% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1748,00 1742,84 +0,30% +15,23% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 175,82 +0,14 FGBLc1 Bund 10 ans -0,42 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,10 -0,01 +32,51 FR10YT=RR Treasury 10 0,70 -0,00 ans US10YT=RR Treasury 2 ans 0,19 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,75 39,75 +0,00 +0,00% -35,06% CLc1 Brent LCOc1 42,28 42,19 +0,09 +0,21% -35,97% (Édité par Laetitia Volga)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.