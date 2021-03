POINT MARCHÉS-L'Europe boursière profite des espoirs de reprise économique

* Le Stoxx 600 gagne 0,73% et le CAC 40 0,81%. * Prises de profit à Wall Street mardi, les futures US dans le vert * Le 10 ans américain stable, calme plat du côté des changes * Stellantis monte après les résultats 2020 de PSA et FCA * Indices d'activité PMI et ISM et enquête ADP au programme par Laetitia Volga PARIS, 3 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse mercredi dans les premiers échanges, portées par les espoirs sur la conjoncture économique et l'apaisement du marché obligataire avant la publication de plusieurs indicateurs économiques importants. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,81% à 5.856,93 points vers 08h32 GMT, à un plus haut depuis février 2020. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,99% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,2%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,82%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,75% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,73%. "Le moral des investisseurs a remonté en un temps record, notamment grâce aux espoirs de reprise économique rapide et aux avancées significatives concernant le plan de relance américain. En l'espace de seulement quelques jours, les inquiétudes concernant la remontée des taux sur le marché obligataire ont disparu mais ces dernières peuvent ressurgir rapidement", commente Christopher Dembik chez Berenberg. Aux Etats-Unis, où la situation sanitaire continue de s'améliorer, Joe Biden a assuré mardi que le pays disposerait d'ici à fin mai d'un nombre de vaccins suffisant pour l'ensemble de la population adulte et l'Etat du Texas a levé l'obligation du port du masque et les restrictions imposées aux commerces. L'Allemagne pourrait également assouplir certaines restrictions à l'issue d'une réunion entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des Länder. La séance sera riche en statistiques avec pour commencer les indices PMI des services en Europe puis l'ISM des services aux Etats-Unis et les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé en février, qui permettra d'évaluer le rythme de la reprise de l'emploi, deux jours avant la publication du rapport mensuel du département du Travail. Les investisseurs prendront aussi connaissance du Livre beige de la Réserve fédérale à 19h00 GMT, à deux semaines de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine. VALEURS Stellantis STLA.PA STLA.MI STL.N , né mi-janvier de la fusion entre PSA et FCA, gagne 2,58% à Paris après avoir dit viser une marge d'exploitation de 5,5% à 7,5% pour 2021 à l'occasion de la première publication conjointe des résultats financiers des deux constructeurs, au terme d'un exercice marqué par la pandémie de coronavirus. Le secteur européen de l'automobile signe la plus forte progression, son indice Stoxx .SXAP gagnant 2,69%. Volkswagen VOWG_p.DE , Vallourec VLLP.PA , Continental CONG.DE et Renault RENA.PA avancent de 4,21% à 4,93%. A WALL STREET Les principaux indices de Wall Street ont fini en baisse mardi, les investisseurs prenant des bénéfices après le fort rebond de la veille en attendant de voir comment vont se dérouler les débats sur le plan de relance au Sénat. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,46% à 31.391,52 points, le S&P-500 .SPX a perdu 0,81% à 3.870,29 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,69% à 13.358,79 points. Les contrats à terme suggèrent pour le moment des hausses de 0,6% à 1% à l'ouverture. EN ASIE L'indice Nikkei .N225 a avancé de 0,51%, favorisé par les valeurs cycliques dans l'espoir d'une reprise économique rapide mais les gains ont été freinés par la perspective d'un prolongement de l'état d'urgence à Tokyo pour deux semaines. Les Bourses chinoises ont terminé dans le vert, tirées par les valeurs bancaires et des matières premières, l'optimisme quant à la croissance économique l'emportant sur les craintes d'un resserrement monétaire à l'approche de la session annuelle du Congrès national du peuple. L'annonce d'une croissance de l'activité dans le secteur chinois des services à son rythme le plus faible en dix mois en février n'a pas eu d'effet sur la tendance. Le CSI300 .CSI300 et l'indice composite de Shanghai .SSEC ont gagné respectivement 1,92% et 1,95%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR reste stable, à 1,4188%, et son équivalent allemand DE10YT=RR varie peu à -0,345% dans les premiers échanges en Europe, à proximité d'un plus bas d'une semaine. Le dollar est inchangé contre un panier de devises internationales .DXY alors que les rendements des bons du Trésor s'apaisent, ce qui a permis de rétablir un certain calme sur les marchés mondiaux et de relancer la demande pour les actifs risqués. L'euro EUR= évolue autour de 1,2081 dollars après avoir pris 0,35% la veille. PÉTROLE Les espoirs d'une accélération de la demande de brut soutiennent les cours du pétrole bien que les incertitudes sur l'issue de la réunion des producteurs de l'Opep+ jeudi et la forte augmentation des stocks de brut américain limitent les gains. L'American Petroleum Institute a annoncé une hausse des stocks de brut américain de 7,4 millions de barils la semaine dernière alors que le consensus tablait sur une augmentation de seulement 928.000 barils. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,37% à 62,93 dollars et le brut léger américain CLc1 0,37% à 59,97 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit des février 43,6 43,6* services définitif Indice PMI Markit composite 45,2 45,2* définitif DE 08h55 Indice PMI Markit des février 45,9 45,9* services définitif Indice PMI Markit composite 51,3 51,3* définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit des février 44,7 44,7* services définitif Indice PMI Markit composite 48,1 48,1* définitif GB 09h30 Indice PMI Markit des février 49,7 49,7* services définitif Indice PMI Markit composite 49,8 49,8* définitif US 13h15 Enquête ADP sur l'emploi février 177.000 174.000 privé 15h00 Indice ISM des services février 58,7 58,7 *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1602,44 +11,94 +0,75% +4,29% .FTEU3 Eurostoxx 50 3738,28 +30,56 +0,82% +5,23% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5856,93 +47,20 +0,81% +5,50% Dax 30 .GDAXI 14178,34 +138,54 +0,99% +3,35% FTSE .FTSE 6693,10 +79,35 +1,20% +3,60% SMI .SSMI 10851,96 +34,81 +0,32% +1,39% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29559,10 +150,93 +0,51% +7,71% .N225 Topix .TOPX 1904,54 +9,69 +0,51% +5,53% Hong Kong .HSI 29880,42 +784,56 +2,70% +9,73% Taiwan .TWII 16211,73 +264,85 +1,66% +10,04% Séoul .KS11 3082,99 +39,12 +1,29% +7,29% Singapour .STI 2997,02 +23,15 +0,78% +5,39% Shanghaï .SSEC 3576,90 +68,31 +1,95% +2,99% Sydney .AXJO 6818,00 +55,70 +0,82% +3,51% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31391,52 -143,99 -0,46% +2,56% S&P-500 .SPX 3870,29 -31,53 -0,81% +3,04% Nasdaq .IXIC 13358,79 +389,77 +3,01% +3,65% Nasdaq 100 13059,95 -223,00 -1,68% +1,33% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2079 1,2089 -0,08% -1,10% Dlr/Yen JPY= 106,88 106,67 +0,20% +3,60% Euro/Yen 129,12 128,99 +0,10% +1,73% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9162 0,9146 +0,17% +3,51% Euro/CHF 1,1069 1,1053 +0,14% +2,42% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3972 1,3953 +0,14% +2,19% Indice $ .DXY 90,8160 90,7850 +0,03% -5,57% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1727,70 1738,09 -0,60% +13,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 174,71 +0,04 FGBLc1 Bund 10 ans -0,35 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,03 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,10 +0,01 +24,17 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,42 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 59,97 59,75 +0,22 +0,37% -2,03% CLc1 Brent LCOc1 62,93 62,70 +0,23 +0,37% -4,69% (édité par Patrick Vignal)