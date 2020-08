Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière hésite après les mesures de relance de Trump Reuters • 10/08/2020 à 10:30









* Le Stoxx 600 est stable, le CAC 40 à Paris en petite hausse * Trump signe un plan de relance par décrets * La Chine finit en hausse avec l'inflation * Mais le Hang Seng baisse avec les tensions à Hong Kong * Alstom s'inquiète des mauvais résultats de Bombardier par Laetitia Volga PARIS, 10 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé lundi dans les premiers échanges après la signature par Donald Trump d'un nouveau plan d'aide américain par décret et des indicateurs chinois positifs dans un contexte de marché toujours dominé par les tensions entre Pékin et Washington. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,05% à 4.892,08 points vers 08h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,22% alors qu'à Londres, le FTSE .FTSE prend 0,64%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,15%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 monte de 0,36% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,02%. Les actions européennes avaient déjà fini sur une note hésitante vendredi, entre les chiffres meilleurs que prévu de l'emploi américain et l'escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis après la signature par Donald Trump de décrets visant les groupes chinois ByteDance, propriétaire de l'application TikTok, et Tencent 0700.HK , qui possède la messagerie WeChat. Samedi, après des semaines d'opposition entre républicains et démocrates, Donald Trump a décidé de contourner le Congrès américain en signant un plan de relance par décrets pour apporter une aide financière aux millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage. Ses "executive orders" permettront notamment un gel des cotisations salariales et le versement d'une indemnité hebdomadaire de 400 dollars aux dizaines de millions de chômeurs, une allocation inférieure aux 600 dollars dont ils bénéficiaient jusqu'à fin juillet. Mais ce plan peut toujours être contesté en justice par les démocrates. "La signature par le président américain d'un certain nombre de décrets visant à atténuer la perte de l'allocation chômage supplémentaire de 600 dollars semble avoir réconforté les marchés qui croient, à juste titre ou à tort, qu'il y aura un accord à plus long terme dans les semaines à venir", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. Dimanche soir, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont déclaré être ouverts à une reprise des discussions. L'agenda économique du jour est mince, avec juste l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque du France qui observe une reprise de l'activité économique française en juillet mais à un rythme moins rapide qu'en juin, pour s'établir 7% en dessous de ses niveaux habituels. VALEURS Avec une diminution notable des publications de résultats et les vacances estivales, les annonces d'entreprises se font rares et peu de valeurs se démarquent. A Paris, Alstom ALSO.PA perd 1,71% après avoir annoncé qu'il tiendrait compte des "évolutions négatives et non prévues" apparues dans les derniers résultats financiers de Bombardier BBDb.TO dans les discussions à venir avec le groupe canadien, dont il prévoit de racheter la division ferroviaire. En hausse, Spie SPIE.PA grimpe de 3,45%, porté par un relèvement de recommandation de Jefferies à l'achat contre "sous-performance". Suez SEVI.PA gagne 2,47% après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le groupe Schwarz, propriétaire des supermarchés Lidl, serait intéressé par le rachat de son activité de gestion de déchets en Europe continentale, une cession qui pourrait rapporter trois milliards d'euros au groupe français. Au niveau sectoriel, l'indice Stoxx de l'énergie .SXEP prend 1% après la publication d'indicateurs encourageants en Chine. EN ASIE A l'exception de Hong Kong, les marchés chinois ont fini en hausse avec de nouveaux signes de reprise de la deuxième économie mondiale. Les prix à la production en Chine ont baissé de 2,4% en rythme annuel en juillet, un recul moins important que le mois précédent (-3,0%), sous l'effet de la hausse des cours pétroliers et de la remontée de l'activité industrielle vers des niveaux antérieurs à la crise sanitaire. L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,7%, la plus forte hausse en trois mois, contre +2,5% en juin et +2,6% attendu. L'indice CSI 300 .CSI300 de Chine continentale a progressé de 0,4% et le composite à Shanghai .SSEC de 0,8%. A contrario, le Hang Seng .HSI à Hong Kong a lâché 0,6% après l'arrestation d'une des figures du mouvement pro-démocratie hongkongais, le patron de presse Jimmy Lai, pour des soupçons de collusion avec des puissances étrangères, ce qui pourrait attiser davantage les discordes entre Pékin et Washington. La Bourse de Tokyo est restée fermée pour un jour férié. A WALL STREET Les futures de Wall Street préfigurent une ouverture en légère hausse après une clôture en ordre dispersé vendredi, entre les chiffres de l'emploi et le blocage des discussions sur un nouveau plan de soutien à l'économie entre élus démocrates et républicains. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,17%, le S&P-500 .SPX a pris 0,06%tandis que le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,87%. Le département du Travail a fait état de 1,763 million de créations de postes non agricoles le mois dernier après un record de 4,791 millions enregistré en juin. Ce chiffre, qui marque un ralentissement important, ressort toutefois au-dessus des attentes des économistes interrogés par Reuters. CHANGES/TAUX Le dollar avance légèrement face à un panier de devises internationales qui inclut l'euro, qui recule à 1,1765 dollar. .DXY , EUR= . Le rendement à 10 ans américain US10YT=RR est inchangé à 0,5607% et son équivalent allemand perd un point de base à -0,52%. DE10YT=RR PÉTROLE Les prix du pétrole sont en hausse, soutenus par l'optimisme de la compagnie saoudienne Aramco 2222.SE sur la demande asiatique et par l'engagement de l'Irak à amplifier la réduction de sa production. Le baril de brut léger américain CLc1 gagne 1,6% à 41,88 dollars et celui de Brent LCOc1 prend 1,17% à 44,92 dollars . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h30 Indice Sentix de confiance août -15,2 -18,2 des investisseurs LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1414,89 +4,91 +0,35% -12,87% .FTEU3 Eurostoxx 50 3248,68 -3,97 -0,12% -13,26% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4893,11 +3,59 +0,07% -18,15% Dax 30 .GDAXI 12648,83 -26,05 -0,21% -4,53% FTSE .FTSE 6070,78 +38,60 +0,64% -19,51% SMI .SSMI 10103,23 +35,20 +0,35% -4,84% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 22329,94 fermé fermé -5,61% .N225 Topix .TOPX 1546,74 fermé fermé -10,14% Hong Kong .HSI 24408,57 -123,05 -0,50% -13,41% Taiwan .TWII 12894,00 +65,13 +0,51% +7,48% Séoul .KS11 2386,38 +34,71 +1,48% +8,59% Singapour .STI 2545,51 fermé fermé -21,02% Shanghaï .SSEC 3379,25 +25,22 +0,75% +10,79% Sydney .AXJO 6110,20 +105,40 +1,76% -8,59% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27433,48 +46,50 +0,17% -3,87% S&P-500 .SPX 3351,28 +2,12 +0,06% +3,73% Nasdaq .IXIC 11010,98 -97,09 -0,87% +22,72% Nasdaq 100 .NDX 11139,39 -127,70 -1,13% +27,55% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1770 1,1786 -0,14% +5,00% Dlr/Yen JPY= 105,94 105,91 +0,03% -2,68% Euro/Yen 124,72 124,83 -0,09% +2,28% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9134 0,9123 +0,12% -5,61% Euro/CHF 1,0753 1,0754 -0,01% -0,91% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3056 1,3051 +0,04% -1,52% Indice $ .DXY 93,5340 93,4350 +0,11% -2,74% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 2031,78 2034,62 -0,14% #VALUE! TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,33 +0,16 FGBLc1 Bund 10 ans -0,52 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,22 -0,01 +29,46 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,56 -0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,85 41,22 +0,63 +1,53% #VALUE! CLc1 Brent LCOc1 44,92 44,40 +0,52 +1,17% #VALUE! (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

