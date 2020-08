Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière espère un plan de relance US, les PMI en menu Reuters • 05/08/2020 à 09:46









* Le CAC 40 à Paris gagne plus de 1%, le Stoxx 600 près de 0,9% * Les discussions vont se poursuivre à Washington sur la plan de relance * Les PMI des services en Europe et l'ADP vont animer la séance * Accor recule après un semestriel décevant PARIS, 5 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en nette hausse mercredi dans les premiers échanges dans l'espoir d'avancées dans les négociations sur le plan de relance américain avant la publication de plusieurs indicateurs économiques importants. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 1,16% à 4.946,02 points vers 07h38 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,96% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,84%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 1,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,65% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,86%. La séance sera riche en statistiques avec pour commencer les indices PMI des services en Europe, qui pourraient confirmer le retour en zone de croissance après le coup dur infligée par la crise sanitaire à l'économie. En Chine, la croissance de l'activité du secteur des services a ralenti en juillet après avoir atteint en juin son plus haut niveau en dix ans, l'indice PMI calculé par Caixin/Markit revenant à 54,1 contre 58,4. Les investisseurs surveilleront plus tard l'ISM des services aux Etats-Unis et les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé en juin, pour évaluer le rythme de la reprise de l'emploi, deux jours avant la publication du rapport mensuel du département du Travail. Ils suivront à nouveau de près l'évolution des négociations entre démocrates et républicains à Washington sur le plan de relance, qui pourraient déboucher sur un accord d'ici la fin de semaine selon le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné mardi que l'économie américaine avait besoin de plus de soutien qu'on ne le pensait initialement à cause de l'impact du coronavirus. LES VALEURS Plus forte baisse du CAC 40, le groupe hôtelier Accor ACCP.PA perd 1,17% après avoir fait état mardi soir d'un premier semestre catastrophique marqué par une perte de 1,52 milliard d'euros et une chute de 52,4% de son chiffre d'affaires qui l'a conduit à annoncer la suppression d'un millier de postes. Le secteur des transports et loisirs gagne néanmoins 2,11% soutenu par la progression des compagnies aériennes IAG ICAG.L (+8,15%), EasyJet EZJ.L (+7,69%), Lufthansa LHAG.DE (+6,01%) ou Air France-KLM AIRF.PA (+5,02%). A Francfort, BMW BMWG.DE cède 2,61% après avoir subi une perte d'exploitation au deuxième trimestre, conséquence de la chute de 25% des livraisons sur la période en raison de la crise sanitaire. Commerzbank CBKG.DE gagne 5,24% après ses résultats trimestriels. Le distributeur Ahold Delhaize AD.AS grimpe de 5,36% grâce à une publication trimestrielle meilleure que prévu, les mesures de confinement adoptées pour endiguer la pandémie s'étant traduites par une augmentation de la fréquentation et des livraisons de ses supermarchés. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, soutenue par le secteur de l'énergie, même si les investisseurs ont gardé un oeil circonspect vers les négociations qui se poursuivent à Washington sur un nouveau plan de relance. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,62%, le S&P-500 .SPX a pris 0,37% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,34%. Apple AAPL.O a pris 0,67%, signant ainsi une cinquième séance consécutive, récoltant toujours le fruit des résultats spectaculaires publiés la semaine dernière. A la baisse, Ralph Lauren RL.N a abandonné 4,39% après avoir fait part de résultats trimestriels décevants et AIG AIG.N a perdu 7,53% pour les mêmes motifs. Les contrats à terme sur indices préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse d'environ 0,5%. EN ASIE L'indice Nikkei .N225 à Tokyo a cédé 0,26% après avoir atteint un pic d'une semaine la veille, affecté par des résultats décevants et la hausse du yen, qui pèse sur les groupes tournés à l'exportation. Aux valeurs, Sony 6758.T a perdu 1,73%, les inquiétudes concernant ses perspectives de bénéfices éclipsant des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Les Bourses chinoises ont réduit leurs gains à la clôture: l'indice Composite à Shanghai .SSEC a pris 0,2% et le CSI300 .CSI300 des grandes capitalisations du pays a fini la journée à l'équilibre. CHANGES/TAUX L'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de six autres devises internationales, perd 0,34% et l'euro en profite pour remonter vers 1,1825 dollar EUR= . "Je pense que la reprise de la zone euro sera beaucoup plus rapide que celle des Etats-Unis et que le différentiel de croissance continuera à faire grimper l'euro/dollar", a déclaré Marshall Gittler, responsable de la recherche en investissement chez BDSwiss. Du côté de l'obligataire, le rendement du dix ans américain est inchangé à 0,5183%, non loin du plus bas de cinq mois touché mardi à 0,505%. US10YT=RR Son équivalent allemand monte légèrement, autour de -0,545%. DE10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole sont en légère hausse après la baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis annoncée par l'American Petroleum Institute (API) bien que l'augmentation des contaminations par le coronavirus continue de peser sur la tendance. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,45% à 44,63 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 prend 0,41% à 41,87 dollars. Les investisseurs suivront la publication des chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks à 14h30 GMT. MÉTAUX Le cours de l'or a atteint en séance un pic historique à 2.036,49 dollars l'once, porté à la fois par le repli du dollar et l'espoir de nouvelles mesures de soutien à l'économie américaine. XAU= PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI Markit des juillet 57,8 57,8* services définitif Indice PMI IHS Markit 57,6 57,6* composite définitif DE 07h55 Indice PMI Markit des juillet 56,7 56,7* services définitif Indice PMI IHS Markit 55,5 55,5* composite définitif EZ 08h00 Indice PMI Markit des juillet 55,1 55,1* services définitif Indice PMI IHS Markit 54,8 54,8* composite définitif GB 08h30 Indice PMI Markit des juillet 56,6 56,6* services définitif Indice PMI IHS Markit 57,1 57,1* composite définitif EZ 09h00 Ventes au détail juin +5,9% +17,8% - sur un an -0,5% -5,1% US 12h15 Emploi privé (enquête ADP) juillet 1,5 million 2,369 mlns 12h30 Balance commerciale juin -$50,1 mds -$54,6 mds 14h00 Indice ISM des services juillet 55,0 57,1 définitif * estimation "flash" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1422,62 +10,20 +0,72% -12,40% .FTEU3 Eurostoxx 50 3289,23 +34,94 +1,07% -12,17% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4946,90 +57,38 +1,17% -17,25% Dax 30 .GDAXI 12735,68 +134,81 +1,07% -3,87% FTSE .FTSE 6090,46 +54,46 +0,90% -19,25% SMI .SSMI 10197,24 +35,20 +0,35% -3,95% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 22514,85 -58,81 -0,26% -4,83% .N225 Topix .TOPX 1554,71 -0,55 -0,04% -9,68% Hong Kong .HSI 25048,79 +102,16 +0,41% -11,14% Taiwan .TWII 12802,30 +92,38 +0,73% +6,71% Séoul .KS11 2311,86 +31,89 +1,40% +5,20% Singapour .STI 2543,80 +28,10 +1,12% -21,07% Shanghaï .SSEC 3377,56 +5,88 +0,17% +10,74% Sydney .AXJO 6001,30 -36,30 -0,60% -10,22% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26828,47 +164,07 +0,62% -5,99% S&P-500 .SPX 3306,51 +11,90 +0,36% +2,34% Nasdaq .IXIC 10941,17 +38,37 +0,35% +21,94% Nasdaq 100 .NDX 11096,54 +41,46 +0,38% +27,06% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1822 1,1800 +0,19% +5,46% Dlr/Yen JPY= 105,68 105,70 -0,02% -2,92% Euro/Yen 124,93 124,76 +0,14% +2,44% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9116 0,9132 -0,18% -5,81% Euro/CHF 1,0776 1,0777 -0,01% -0,70% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3107 1,3060 +0,36% -1,15% Indice $ .DXY 93,0720 93,3820 -0,33% -3,22% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 2035,14 2018,07 +0,85% +34,15% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,73 -0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,55 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,24 +0,00 +31,24 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,52 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,11 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,86 41,70 +0,16 +0,38% -31,61% CLc1 Brent LCOc1 44,61 44,43 +0,18 +0,41% -32,44% (Laetitia Volga, édité par)

