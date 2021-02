POINT MARCHÉS-L'Europe boursière en légère hausse, rassurée par Powell

* Le Stoxx 600 gagne 0,18% et le CAC 40 0,32% * Séance positive mercredi à Wall Street, record pour le Dow Jones * Powell a rassuré sur les perspectives d'inflation * Mais les rendements obligataires restent orientés à la hausse * L'indice GfK meilleur que prévu, le PIB US au T4 au menu par Laetitia Volga PARIS, 25 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse jeudi matin après des nouvelles déclarations accommodantes du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des résultats d'entreprises diversement appréciés. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,32% à 5.816,27 points vers 09h25 GMT, au plus haut depuis un an. À Francfort, le Dax .GDAXI est quasiment inchangé, ralenti par Bayer, et à Londres, le FTSE .FTSE avance de 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E prend 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 s'octroie 0,27% et le Stoxx 600 .STOXX monte de 0,18%. Mercredi, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, a une fois de plus réaffirmé l'engagement de celle-ci à maintenir une politique accommodante pour favoriser la reprise de l'économie, ajoutant qu'il faudrait peut-être plus de trois ans pour que l'inflation parvienne à l'objectif de la Fed. Si ces propos ne sont pas nouveaux, ils ont néanmoins suffi à calmer pour le moment les craintes sur l'inflation. Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a déclaré de son côté jeudi que l'institution surveillait l'évolution des taux réels et qu'elle était prête à agir en cas de risques pour la reprise économique. Grâce à la perspective d'un assouplissement des mesures de confinement, le moral des consommateurs en Allemagne s'est amélioré plus que prévu à l'approche de mars, son indice calculé par l'institut GfK ressortant à -12,9 contre -15,5 en février et -14,3 pour le consensus. Le reste de l'agenda macroéconomique sera essentiellement américain avec, à 13h30 GMT, la deuxième estimation du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. VALEURS En Bourse, les espoirs sur la reprise économique soutiennent les secteurs cycliques comme les ressources de base .SXPP (+1,66%), l'énergie .SXEP (+1,55%) et les banques .SX7P (+1,5%), qui bénéficient également de la remontée des rendements obligataires. L'action ArcelorMittal MT.AS affiche la plus forte hausse du CAC 40 (+2,54%), juste devant Axa AXAF.PA qui prend 2,5%, l'assureur prévoyant de relever son dividende 2020 malgré la baisse de son résultat net. Veolia VIE.PA gagne 2,31%, le groupe de services aux collectivités tablant sur une "forte croissance" de ses résultats en 2021 après avoir renoué avec la croissance organique au cours des trois derniers mois de 2020. Nexity NEXI.PA et Ipsos ISOS.PA gagnent respectivement 7,4% et 3% après leurs résultats tandis qu'Air France-KLM AIRF.PA (+6,3%) profite des perspectives de reprise économique. En baisse, Safran SAF.PA perd environ 2,5% après la baisse de son activité en 2020. Plus forte baisse du Dax allemand, Bayer BAYGn.DE cède 3,9% après avoir publié un excédent brut d'exploitation inférieur aux attentes au titre du quatrième trimestre, plombé par la faiblesse du real brésilien et du dollar américain et par la concurrence sur le marché agricole nord-américain. Le brasseur Anheuser-Busch InBev ABI.BR recule de 4,25%, ses prévisions en matière de marges ayant déçu les analystes. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi avec un record pour le Dow Jones, les commentaires de Jerome Powell ayant apaisé les inquiétudes sur l'inflation. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,35% à 31.961,86 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 1,14% à 3.925,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,99% à 13.597,97 points. Aux valeurs, Johnson & Johnson JNJ.N a gagné 1,34% après que l'agence américaine du médicament (FDA) a indiqué que son vaccin contre le COVID-19 à injection unique semblait sûr et efficace, ouvrant la voie à son autorisation pour une utilisation en urgence. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a pris 1,67% repassant à plus de 30.000 points, dans la foulée de la progression de la Bourse de New York. En Chine, la progression des valeurs de l'immobilier a permis au marché d'effacer une partie des pertes de la veille: le SSE Composite de Shanghai .SSEC et le CSI 300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 ont pris 0,59%. TAUX/CHANGES Alors que les rendements des emprunts d'Etat ont réduit leurs gains mercredi dans la foulée des déclarations de Jerome Powell, ils repartent nettement en hausse ce jeudi dans les premiers échanges. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne quatre points de base à 1,4338% proche du pic d'un an atteint la veille à 1,435%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR gagne trois points de base à -0,267% au plus haut depuis juin et l'OAT de même échéance FR10YT=RR est brièvement repassé en zone positive. Du coté des changes, le dollar recule de 0,41% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro frôle 1,22 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent à leurs plus hauts niveaux en treize mois au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration d'une baisse de la production des Etats-Unis de 1,1 million de barils par jour la semaine dernière en raison de la vague de froid sur le sud du pays. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,85% à 67,61 dollars et le brut léger américain CLc1 avance de 0,78% à 63,71 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 PIB (2e estimation) T4 +4,2% +4,0%* 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 20 838.000 861.000 février * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1594,63 +4,54 +0,29% +3,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 3712,50 +6,51 +0,18% +4,50% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5821,31 +23,33 +0,40% +4,86% Dax 30 .GDAXI 13976,61 +0,61 +0,00% +1,88% FTSE .FTSE 6688,81 +29,84 +0,45% +3,53% SMI .SSMI 10708,24 -19,46 -0,18% +0,04% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 30168,27 +496,57 +1,67% +9,93% .N225 Topix .TOPX 1926,23 +23,16 +1,22% +6,74% Hong Kong .HSI 30074,17 +355,93 +1,20% +10,44% Taiwan .TWII 16452,18 +239,65 +1,48% +11,67% Séoul .KS11 3099,69 +104,71 +3,50% +7,87% Singapour .STI 2972,02 +47,44 +1,62% +4,51% Shanghaï .SSEC 3585,05 +20,97 +0,59% +3,22% Sydney .AXJO 6834,00 +56,20 +0,83% +3,75% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31961,86 +424,51 +1,35% +4,43% S&P-500 .SPX 3925,43 +44,06 +1,14% +4,51% Nasdaq .IXIC 13597,97 +132,77 +0,99% +5,51% Nasdaq 100 13302,19 +107,48 +0,81% +3,21% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2214 1,2164 +0,41% +0,01% Dlr/Yen JPY= 106,10 105,86 +0,23% +2,84% Euro/Yen 129,60 128,79 +0,63% +2,11% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9049 0,9063 -0,15% +2,24% Euro/CHF 1,1052 1,1029 +0,21% +2,27% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,4162 1,4139 +0,16% +3,58% Indice $ .DXY 89,8130 90,1760 -0,40% -6,61% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1790,10 1804,36 -0,79% +18,00% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 173,66 -0,38 FGBLc1 Bund 10 ans -0,27 +0,03 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,01 +0,03 +26,04 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,43 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 63,52 63,22 +0,30 +0,47% +3,77% CLc1 Brent LCOc1 67,40 67,04 +0,36 +0,54% +2,07% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)