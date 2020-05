Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière en hausse, optimisme sur la reprise économique Reuters • 26/05/2020 à 10:32









* Le Stoxx 600 gagne 1,13%, le CAC 40 à Paris prend 1,52% * Les futures de Wall Street bien orientés * Le processus de deconfinement continue * La banque centrale chinoise promet davantage de soutien * Le secteur du voyage rebondit fortement par Laetitia Volga PARIS, 26 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent nettement mardi en début de séance, soutenues par les espoirs d'un redémarrage de l'économie à mesure que le déconfinement se poursuit. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 1,52% à 4.609,02 points vers 8h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,85%. A la Bourse Londres, fermée lundi pour un jour férié, le FTSE .FTSE s'octroie 1,76%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 1,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,87% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,13%. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine pourraient en théorie ébranler les marchés, les annonces de levée des mesures de confinement rassurent les investisseurs sur l'évolution positive de la pandémie et la perspective d'une reprise prochaine de l'économie. L'état d'urgence a été levé dans tout le Japon, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la réouverture de tous les commerces non essentiels à compter du 15 juin et d'après la presse allemande, Berlin compte assouplir les mesures de distanciation physique plus tôt que prévu et souhaite lever mi-juinn les restrictions de déplacement visant 31 pays européens. VALEURS Avec un bond de 5,79%, l'indice Stoxx des transports et des loisirs .SXTP signe de loin la meilleure performance sectorielle en Europe grâce à la perspective d'une reprise de l'activité touristique et des voyages. "La hausse du secteur montre que les investisseurs sont convaincus que l'économie redémarre et que les consommateurs sont prêts à voyager. Il y a beaucoup plus d'espoir que les restrictions de voyage à travers l'Europe seront assouplies à temps pour la saison des vacances d'été, ce qui sera un énorme plus", a déclaré Neil Wilson chez Markets.com. Le groupe hôtelier Accor ACCP.PA gagne 6,18%; les compagnies aériennes Ryanair RYA.I , Lufthansa LHAG.DE , EasyJet EZJ.L , Air France-KLM et IAG ICAG.L prennent entre 5,93% et 16,04%. Le voyagiste TUI TUIGn.DE TUI.L s'envole de 26,71% à Londres. Les opérateurs de centres commerciaux sont également en forte hausse avec la réouverture progressive des magasins. Mercialys MERY.PA , Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS et Klépierre LOIM.PA grimpent de 7,68% à 9,26%. L'automobile a également le vent en poupe. PSA PEUP.PA , Renault RENA.PA , Faurecia EPED.PA et Valeo VLOF.PA gagnent entre 3,35% et 5,91%, Emmanuel Macron, qui doit présenter dans la journée un plan d'aide au secteur automobile durement touché par la crise provoquée par le coronavirus, ayant indiqué sur Twitter que ce soutien serait "massivement amplifié". Aston Martin AML.L grimpe de 39,59% après avoir annoncé la nomination de l'actuel PDG Mercedes-AMG, Tobias Moers, au poste de directeur général. En baisse, Scor SCOR.PA renonce à verser un dividende pour 2019 et son action cède 2,88%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 (+2,55%) a bondi à un plus haut de près de trois mois en clôture, les investisseurs saluant la fin des mesures de confinement dans le pays et la levée de l'état d'urgence notamment dans la capitale, Tokyo. En Chine, les places boursières ont égamlement progressé après les propos du gouverneur de la banque centrale promettant un renforcement de sa politique économique et des efforts accrus pour abaisser les taux d'intérêt. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a pris 1,1% et l'indice Hang Seng .HSI 1,9%. A WALL STREET Après un week-end de trois jours, la Bourse de New doit rouvrir ce mardi et les contrats à terme sur indices suggèrent une progression proche de 2% à l'ouverture. CHANGES L'optimisme croissant concernant une reprise économique mondiale soutient les devises jugées les plus risquées au détriment des valeurs refuges comme le dollar, en baisse de 0,43% contre un panier de devises internationales .DXY , et le yen. JPY= L'euro reprend 0,36% à 1,0938 dollar. EUR= TAUX Les rendements des emprunts d'Etat, qui évoluent à l'inverse des cours, sont en hausse avec le regain d'appétit pour les actifs risqués. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne plus de trois points de base, à 0,6965%. En Europe, celui du Bund gagne près de cinq points à -0,443%, à un plus haut d'une semaine. DE10YT=RR . PETROLE Les cours du brut restent orientés à la hausse, soutenus par les engagements pris par plusieurs pays producteurs de réduire leur production et par la perspective d'une reprise de la demande avec la fin progressive des mesures de confinement à travers le monde. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,86% à 36,19 dollars et celui du brut léger américain CLc1 gagne 3,07% à 34,27 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice de confiance du mai 88,0 86,9 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 24898,00 +474,00 +1,94% S&P-500 ESc1 3007,75 +54,75 +1,85% Nasdaq-100 NQc1 9583,00 +176,75 +1,88% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 24465,16 -8,96 -0,04% -14,27% S&P-500 .SPX 2955,45 +6,94 +0,24% -8,52% Nasdaq .IXIC 9324,59 +39,71 +0,43% +3,92% Nasdaq 100 .NDX 9413,99 +36,00 +0,38% +7,80% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1359,02 +11,75 +0,87% -16,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 3003,79 +32,44 +1,09% -19,80% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4609,02 +69,11 +1,52% -22,90% Dax 30 .GDAXI 11488,22 +96,94 +0,85% -13,29% FTSE .FTSE 6098,72 +105,44 +1,76% -19,14% SMI .SSMI 9824,20 -0,34 +0,00% -7,47% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0938 1,0899 +0,36% -2,43% Dlr/Yen JPY= 107,80 107,69 +0,10% -0,97% Euro/Yen EURJPY= 117,93 117,36 +0,49% -3,30% Dlr/CHF CHF= 0,9692 0,9720 -0,29% +0,14% Euro/CHF EURCHF= 1,0602 1,0586 +0,15% -2,30% Stg/Dlr GBP= 1,2271 1,2182 +0,73% -7,46% Indice $ .DXY 99,4310 99,8630 -0,43% +3,39% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 172,3800 -0,6800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4430 +0,0450 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6560 +0,0240 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0060 +0,0310 +43,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6965 +0,0380 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1860 +0,0180 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 34,27 33,25 +1,02 +3,07% -44,01% CLc1 Brent LCOc1 36,19 35,53 +0,66 +1,86% -45,19% (édité par Patrick Vignal)

