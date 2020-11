Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière en hausse, le risque politique recule aux USA Reuters • 24/11/2020 à 10:00









* Le CAC 40 gagne 0,9% et le Stoxx 600 0,58% * Trump accepte une transition vers une administration Biden * Janet Yellen, une ancienne "colombe" de la Fed, pressentie au Trésor * Les valeurs cycliques tirent les Bourses vert le haut par Laetitia Volga PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse lundi dans les premiers échanges après le feu vert donné par Donald Trump à une transition vers une administration Biden, un soulagement pour les investisseurs qui s'ajoute aux espoirs liés aux vaccins contre le COVID-19 et à la perspective d'une reprise de l'économie. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,9% à 5.541,75 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE .FTSE est en hausse de 0,61%. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,75%. L'opérateur boursier Deutsche Börse a fait savoir que l'indice phare de la Bourse de Francfort passerait de 30 à 40 valeurs au premier trimestre 2021, sa plus importante transformation depuis sa création en 1988. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E gagne 0,88%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,63% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,58%. Les incertitudes sur la transition à la Maison blanche diminuent après l'autorisation donnée lundi par Donald Trump à l'administration américaine d'entamer le processus pour Joe Biden, lui donnant accès à des fonds et des compte-rendus, alors même que le président sortant a promis de continuer à contester les résultats du scrutin. A l'image de Wall Street, les places européennes saluent à leur tour une information selon laquelle Joe Biden prévoit de nommer l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, au poste de secrétaire au Trésor, confiant à une économiste chevronnée la tâche de sortir les Etats-Unis de la crise due à la pandémie. "Ce serait une nomination positive du point de vue du marché car elle devrait poursuivre des politiques conventionnelles. Et en ce qui concerne le plan de relance, il est probable qu'elle écoutera les demandes de la Fed et essaiera de les appuyer autant que possible", a indiqué Commerzbank dans une note. Ces facteurs s'ajoutent à la perspective d'une prochaine mise à disposition de vaccins, qui fait espérer aux investisseurs que la crise du coronavirus approche de son terme, et avec elle les restrictions à travers le monde qui pèsent sur l'activité économique. Du côté de la conjoncture, la croissance allemande a été révisée au hausse à 8,5% pour le troisième trimestre, un chiffre historique. Le marché prendra connaissance à 09h00 GMT du climat des affaires dans la plus grande économie d'Europe. VALEURS Les secteurs cycliques comptent à nouveau parmi les plus fortes hausses dans les premiers échanges. L'indice Stoxx de l'énergie .SXEP gagne 2,86% devant celui des transports et loisirs .SXTP (+1,8%) et celui des banques .SX7P (+1,61%). Les trois plus fortes progressions du CAC 40 sont pour Airbus AIR.PA , Accor ACCP.PA et TechnipFMC FTI.PA qui prennent de 4,42% à 6,53%. Le géant pétrolier Total TOTF.PA gagne 3,31% après que le groupe a annoncé un projet de plan de départs volontaires en France. Neoen NEOEN.PA cède 2,83%, parmi les plus fortes baisses du SBF 120 .SBF120 , après la cession de 0,80% du capital par Bpifrance. A Londres, le groupe britannique de restauration collective Compass CPG.L gagne 4,50% après la publication de ses résultats annuels tandis qu'à Francfort, Continental CONG.DE (+3,16%) est en tête du Dax, soutenu par un relèvement de conseil de Citi à l'achat. A WALL STREET La Bourse de New York a commencé lundi la semaine de Thanksgiving par une séance de progression hésitante, soutenue par les secteurs sensibles à la conjoncture en raison des espoirs de campagnes de vaccination à venir contre le COVID-19 mais la baisse des géants du numérique a freiné la hausse. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,12%, le S&P-500 .SPX a pris 0,56% et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé plus difficilement, de 0,22%, après avoir été longtemps dans le rouge. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une hausse de 0,4% à 0,9%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, fermée lundi en raison d'un jour férié, le Nikkei .N225 a terminé en hausse de 2,5%, à un plus haut depuis 29 ans. En Corée du Sud, l'indice Kospi .KS11 de Séoul a gagné 0,58%, à un plus haut historique en clôture. En Chine, la tendance a été à la prise de bénéfice après les fortes hausses récentes. L'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a cédé 0,34% et le CSI 300 .CSI300 0,61%. CHANGES/TAUX Le dollar repart à la baisse face à un panier de référence .DXY (-0,29%), après avoir été soutenu la veille par des indices PMI "flash" américains supérieurs aux attentes. L'euro est en hausse à 1,1873 dollar EUR= . Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR gagne près d'un point de base à -0,571%. Celui des bons du Trésor américain de même échéance US10YT=RR avance aussi très légèrement, à 0,8684%. PÉTROLE L'espoir d'une reprise rapide de la demande de pétrole, alimenté par les progrès dans la recherche d'un vaccin et l'accord de Donald Trump pour une transition vers une administration Biden, soutient les cours pétroliers: le baril de Brent LCOc1 gagne 0,59% à 46,33 dollars, après un pic de plus de huit mois, et celui de brut léger américain CLc1 prend 0,86% à 43,43 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice de confiance du novembre 98,0 100,9 consommateur * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1510,63 +10,17 +0,68% -6,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 3492,72 +29,68 +0,86% -6,74% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5541,31 +49,16 +0,90% -7,31% Dax 30 .GDAXI 13222,52 +95,55 +0,73% -0,20% FTSE .FTSE 6376,56 +42,72 +0,67% -15,46% SMI .SSMI 10503,87 +39,47 +0,38% -1,06% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 26165,59 +638,22 +2,50% +10,61% .N225 Topix .TOPX 1762,40 +35,01 +2,03% +2,38% Hong Kong .HSI 26588,20 +102,00 +0,39% -5,68% Taiwan .TWII 13807,13 -70,88 -0,51% +15,09% Séoul .KS11 2617,76 +15,17 +0,58% +19,12% Singapour .STI 2877,05 +28,27 +0,99% -10,73% Shanghaï .SSEC 3402,82 -11,67 -0,34% +11,56% Sydney .AXJO 6644,10 +82,50 +1,26% -0,60% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29591,27 +327,79 +1,12% +3,69% S&P-500 .SPX 3577,59 +20,05 +0,56% +10,73% Nasdaq .IXIC 11880,63 +25,66 +0,22% +32,41% Nasdaq 100 11905,94 -0,50 -0,00% +36,33% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1872 1,1840 +0,27% +5,91% Dlr/Yen JPY= 104,28 104,54 -0,25% -4,21% Euro/Yen 123,80 123,76 +0,03% +1,52% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9101 0,9125 -0,26% -5,96% Euro/CHF 1,0806 1,0804 +0,02% -0,42% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3364 1,3323 +0,31% +0,80% Indice $ .DXY 92,2260 92,5050 -0,30% -4,10% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1827,05 1835,85 -0,48% +20,44% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,32 -0,09 FGBLc1 Bund 10 ans -0,57 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,33 +0,00 +23,62 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,87 +0,01 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,16 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 43,43 43,06 +0,37 +0,86% -29,05% CLc1 Brent LCOc1 46,34 46,06 +0,28 +0,61% -29,82% (édité par Patrick Vignal)

