POINT MARCHÉS-L'Europe boursière devrait ouvrir en hausse

* Les indices européens pourraient prendre jusqu'à 1% * L'Asie et les futures de Wall Street dans le vert * L'attente d'un plan de relance américain comme principal moteur par Laetitia Volga PARIS, 11 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture dans le sillage du Dow Jones et des places asiatiques, les investisseurs espérant la reprise des négociations à Washington sur le plan de relance. La séance s'annonce une nouvelle fois calme et faible en volumes d'échanges avec la trêve estivale et l'absence de grands rendez-vous. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait ouvrir en hausse de 0,95%, le FTSE à Londres .FTSE gagnerait 0,81% et l'EuroStoxx 50 prendrait 0,92%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait avancer de 0,8%. Lundi, les indices européens ont fini en légère hausse après de bons indicateurs chinois et la signature, samedi par Donald Trump, de décrets pour apporter une aide financière aux millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage. Les investisseurs espèrent que l'initiative du président américain sera un point de départ à la reprise des négociations entre la Maison blanche et le Congrès. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré lundi qu'il existait une possibilité de compromis, tout en se refusant à dire quand pourraient reprendre les négociations. "Les marchés supposent qu'un accord est susceptible d'être conclu, il s'agit simplement de savoir quand, et c'est sur cette hypothèse que les marchés devraient monter", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. Ces espoirs relèguent au second plan les inquiétudes sanitaires, le cap des 20 millions de personnes contaminées dans le monde ayant été franchi , et les tensions entre Pékin et Washington, sur Hong Kong notamment. Unique indicateur au programme, l'enquête mensuelle de l'institut ZEW sur le moral des investisseurs allemands sera publiée à 09h00 GMT. A WALL STREET Wall Street a fini lundi dans le désordre entre le repli des valeurs technologiques et l'initiative de Donald Trump en faveur des chômeurs américains. L'indice Dow Jones .DJI a gagne 1,3% à 27.791,44 points, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a progressé de 0,27% à 3.360,47 points mais le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 0,39% à 10.968,36 points. Aux valeurs, Microsoft MSFT.O a perdu 2% après des informations selon lesquelles Twitter TWTR.N (+0,83%) a approché ByteDance, propriétaire de TikTok, pour exprimer son intérêt pour un éventuel rachat des activités de l'application vidéo aux Etats-Unis. EN ASIE Après un week-end prolongé, la Bourse de Tokyo a rouvert ce mardi en hausse dans l'espoir qu'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis soit adopté pour soutenir la plus grande économie du monde. L'indice Nikkei .N225 gagne 1,88%, les actions des secteurs de l'industrie et de la santé en tête. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations du pays prend 0,88% et la Bourse de Shanghai .SSEC 0,56%. CHANGES/TAUX L'"indice dollar", qui mesure les variations de la monnaie américaine contre d'autres devises de référence, cède 0,07% après deux séances de hausse. .DXY L'euro gagne 0,11% à 1,1749 dollar. EUR= Le rendement des Treasuries à dix prend un point de base, autour de 0,584%, proche d'un plus haut de deux semaines. US10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse, soutenus par les espoirs de relance aux Etats-Unis et par le rebond de la demande en Asie. Le Brent LCOc1 gagne 0,49% à 45,21 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,81% à 42,28 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW du sentiment économique août 58,0 59,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22746,77 +416,83 +1,87% -3,85% .N225 Topix .TOPX 1581,94 +35,20 +2,28% -8,10% Hong Kong .HSI 24982,85 +605,42 +2,48% -11,38% Taiwan .TWII 12803,91 -90,09 -0,70% +6,72% Séoul .KS11 2419,82 +33,44 +1,40% +10,11% Singapour .STI 2545,28 -0,23 -0,01% -21,02% Shanghaï .SSEC 3400,01 +20,75 +0,61% +11,47% Sydney .AXJO 6137,20 +27,00 +0,44% -8,18% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27791,44 +357,96 +1,30% -2,62% S&P-500 .SPX 3360,47 +9,19 +0,27% +4,01% Nasdaq .IXIC 10968,36 -42,63 -0,39% +22,24% Nasdaq 100 11085,17 -54,22 -0,49% +26,93% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1413,58 +3,60 +0,26% -12,95% .FTEU3 Eurostoxx 50 3259,71 +7,06 +0,22% -12,96% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4909,51 +19,99 +0,41% -17,87% Dax 30 .GDAXI 12687,53 +12,65 +0,10% -4,24% FTSE .FTSE 6050,59 +18,41 +0,31% -19,78% SMI .SSMI 10090,91 +22,88 +0,23% -4,95% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1750 1,1736 +0,12% +4,82% Dlr/Yen JPY= 106,11 105,95 +0,15% -2,53% Euro/Yen 124,69 124,36 +0,27% +2,24% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9150 0,9156 -0,07% -5,47% Euro/CHF 1,0753 1,0746 +0,07% -0,93% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3084 1,3070 +0,11% -1,32% Indice $ .DXY 93,5100 93,5820 -0,08% -2,77% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5190 +0,0060 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6980 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2406 -0,0060 +27,84 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5838 +0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1349 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 42,28 41,94 +0,34 +0,81% -30,93% CLc1 Brent LCOc1 45,21 44,99 +0,22 +0,49% -31,53% (Édité par Jean-Stéphane Brosse)

