POINT MARCHÉS-L'Europe boursière dans le rouge, la crise du coronavirus reprend le dessus

* Le CAC 40 cède 1%, le Stoxx 600 perd 0,6% * Le coronavirus a touché plus d'un million de personnes dans le monde * Les indices PMI en zone euro confirment un effondrement de l'activité * L'emploi US au programme mais une statistique à relativiser par Blandine Henault PARIS, 3 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse vendredi dans la matinée sur fond de dégradation continue de la situation sanitaire liée au coronavirus dont l'impact se fait fortement ressentir sur l'activité économique et les perspectives des entreprises. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI recule de 1,03% à 4.177,65 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,6% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,66%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E cède 0,83%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 se replie de 0,13% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,63%. La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus ne montre aucun signe d'amélioration. Les cas de contamination dépassent désormais la barre d'un million de personnes à travers le monde pour plus de 52.000 décès. L'ampleur et la durée de la pandémie ainsi que son impact sur l'économie sont encore difficiles à prévoir. Le nombre record des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont atteint 6,5 millions la semaine dernière, a donné jeudi un premier aperçu du choc économique aux Etats-Unis. Les investisseurs suivront à 12h30 GMT la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain mais cette statistique sera moins intéressante à suivre pour les investisseurs puisque les enquêtes du département du Travail ont eu lieu avant que l'impact du Covid-19 ne soit réellement visible. En Europe, les indices PMI définitifs pour le secteur des services en mars ont confirmé une chute brutale de l'activité le mois dernier, encore plus prononcée qu'estimée initialement. PÉTROLE En nette baisse dans les échanges en Asie vendredi, les cours du brut ont depuis effacé leur repli, le prix du baril de Brent évoluant même en hausse de plus de 3%. Les prix du pétrole ont connu jeudi leur plus forte hausse journalière jamais enregistrée après les déclarations de Donald Trump qui a dit s'attendre à ce que l'Arabie saoudite et la Russie acceptent de réduire leur production de pétrole de 10 à 15 millions de barils par jour (bpj). Une discussion entre l'Opep et des producteurs extérieurs au cartel serait bien en cours et porterait sur une baisse de 10 millions de barils par jour, selo, une source jointe par Reuters. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 3,2% à 30,90 dollars après avoir bondi de 21% jeudi et le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 est stable à 25,32 dollars après une envolée de 24,7% la veille. VALEURS Les sociétés financières européennes, banques comme assureurs, évoluent en nette baisse alors que les annonces de suspension du dividende se multiplient. BNP Paribas BNPP.PA perd ainsi 3,91% après avoir dit qu'elle ne verserait pas de rémunération à ses actionnaires au titre de 2019. Axa AXAF.PA et CNP Assurances CNPP.PA perdent respectivement 4,97% et 7,34% alors que l'autorité européenne du secteur a appelé assureurs et réassureurs à suspendre leurs dividendes comme leurs rachats d'actions et à envisager un report des bonus. L'ensemble du compartiment de l'assurance souffre .SXIP et accuse la plus forte sectorielle en Europe (-3,52%). Le groupe suédois de prêt-à-porter H&M HMb.ST (+6,91%) se distingue à la hausse, porté par la publication d'un bénéfice avant impôts supérieur aux attentes pour le trimestre clos fin février en dépit de l'annonce d'une perte attendue sur le trimestre en cours. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a fini quasi stable (+0,01%) et accuse une baisse de 8% sur l'ensemble de la semaine. La tendance a été au rouge sur le reste des places boursières asiatiques: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a reculé de 0,77% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a abandonné 0,73%. A WALL STREET La Bourse de New York a rebondi jeudi après deux séances consécutives dans le rouge grâce à l'envolée des cours du pétrole qui a compensé le chiffre catastrophique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,24% à 21.413,44 points. Le S&P-500 .SPX a pris 2,28% à 2.526,9 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,72% à 7.487,31 points. TAUX Signe de l'aversion continue au risque des investisseurs, les rendements obligataires américains poursuivent leur repli: celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède encore près de trois points de base, à 0,5963%. Le taux du Bund allemand à dix ans, principale référence dans la zone euro, se replie légèrement, à -0,441%. DE10YT=RR CHANGES Le dollar s'achemine vers une hausse de 2% cette semaine face à un panier de devises de référence, le billet vert profitant de son statut d'actif refuge. .DXY L'euro évolue ainsi en repli de 0,5% pour retomber sur le seuil de 1,08, au plus bas depuis le 25 mars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 3 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Ventes au détail février +0,1% +0,6% US 12h30 Créations d'emploi mars -100.000 +273.000 non-agricoles, taux de 3,8% 3,5% chômage, salaire horaire +0,2% +0,3% moyen US 14h00 ISM des services mars 44,0 57,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1222,72 -8,54 -0,69% -24,71% .FTEU3 Eurostoxx 50 2670,00 -18,49 -0,69% -28,71% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4182,54 -38,42 -0,91% -30,04% Dax 30 .GDAXI 9533,27 -37,55 -0,39% -28,05% FTSE .FTSE 5418,47 -61,75 -1,13% -28,16% SMI .SSMI 9251,09 -19,87 -0,21% -12,86% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 17820,19 +1,47 +0,01% -24,67% .N225 Topix .TOPX 1325,13 -4,74 -0,36% -23,02% Hong Kong .HSI 23236,11 -43,95 -0,19% -17,57% Taiwan .TWII 9663,63 -44,43 -0,46% -19,45% Séoul .KS11 1725,44 +0,58 +0,03% -21,49% Singapour .STI 2387,04 -65,99 -2,69% -25,93% Shanghaï .SSEC 2763,99 -16,65 -0,60% -9,38% Sydney .AXJO 5067,50 -86,80 -1,68% -24,19% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 21413,44 +469,93 +2,24% -24,97% S&P-500 .SPX 2526,90 +56,40 +2,28% -21,79% Nasdaq .IXIC 7487,31 +126,73 +1,72% -16,55% Nasdaq 100 .NDX 7635,66 +149,37 +2,00% -12,57% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0797 1,0856 -0,54% -3,68% Dlr/Yen JPY= 108,26 107,90 +0,33% -0,55% Euro/Yen 116,89 117,13 -0,20% -4,15% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9769 0,9736 +0,34% +0,92% Euro/CHF 1,0550 1,0566 -0,15% -2,78% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2293 1,2392 -0,80% -7,29% Indice $ .DXY 100,6050 100,1800 +0,42% +4,61% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1611,43 1612,41 -0,06% +6,22% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,24 +0,32 FGBLc1 Bund 10 ans -0,45 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,65 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,04 -0,01 +48,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,60 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,23 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 25,61 25,32 +0,29 +1,15% -58,16% CLc1 Brent LCOc1 31,27 29,94 +1,33 +4,44% -52,64% (Édité par Patrick Vignal)

