POINT MARCHÉS-L'Europe boursière commence dans le vert une semaine chargée

* Le CAC 40 prend 1,67% et le Stoxx 600 1,54% * La Banque du Japon accroît son soutien monétaire * Fed, BCE et résultats en ligne de mire dans les prochains jours * L'espoir d'une aide de l'Etat français fait grimper Renault * Les rendements italiens reculent, S&P rassure par Laetitia Volga PARIS, 27 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes entament sur une note optimiste une semaine qui sera marquée par de nombreux rendez-vous de politique monétaire, la publication des chiffres de la croissance en zone euro et aux Etats-Unis pour le premier trimestre et des résultats d'entreprises de premier plan. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 1,67% à 4.466,8 points vers 8h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI s'adjuge 2,17% et à Londres, le FTSE .FTSE prend 1,45%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 1,95%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,48% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,54%. La Banque du Japon (BoJ) a renforcé lundi son soutien monétaire et s'est engagée à racheter des obligations d'Etat sans se fixer de limite afin de maintenir les coûts d'emprunts à de bas niveaux au moment où le gouvernement augmente ses dépenses pour protéger la troisième économie du monde face au coronavirus. Les annonces de la BoJ interviennent avant celles de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE), attendues respectivement pour mercredi et jeudi. "Pour la Fed, aucune nouvelle évolution du QE ou des taux d'intérêt n'est attendue, mais nous nous attendons à ce qu'elle souligne que ses politiques seront en place indéfiniment pour soutenir l'économie", ont écrit les économistes d'ANZ. "Nous nous attendons à ce que la BCE augmente la taille de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) d'environ 500 milliards d'euros à 1.250 milliards et continuera de faire pression pour une relance budgétaire importante." Les investisseurs prendront connaissance des chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre des Etats-Unis (mercredi) et de la zone euro (jeudi). Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une contraction de 4,0% du PIB américain en rythme annuel et de 2,9% pour celui de la zone euro. La saison de publications de résultats devrait aussi apporter son lot d'avertissements. La semaine sera particulièrement chargée aux Etats-Unis avec environ 173 sociétés du S&P 500 qui publieront cette semaine, dont Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Microsoft MSFT.O ou encore Caterpillar CAT.N et Boeing BA.N . Les analystes s'attendent à une baisse de 15% des bénéfices du S&P 500, les bénéfices du secteur de l'énergie devant chuter de plus de 60%, faisant craindre des défauts de paiement, des licenciements et de possibles faillites. VALEURS L'espoir que la BCE augmente encore une fois son plan de relance renforce le sentiment dans le secteur bancaire, dont l'indice Stoxx gagne 3,38%. Le secteur profite aussi grandement des prévisions trimestrielles jugées rassurantes de Deutsche Bank DBKGn.DE (+10,77%), en tête du Stoxx 600. A Paris, Crédit agricole CAGR.PA , Société générale SOGN.PA , BNP Paribas BNPP.PA prennent entre 2,66% et 5%. La plus forte hausse du CAC revient toutefois à Renault RENA.PA (+7,32%), le ministre français de l'économie ayant annoncé vendredi que le gouvernement étudiait la possibilité de lui accorder un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Air France-KLM AIRF.PA , qui a obtenu une aide de 7 milliards d'euros de l'Etat français, grimpe de 2,62% après avoir pris jusqu'à 10,7% peu après l'ouverture. A Francfort, Lufthansa LHAG.DE avance de 7,05%, porté par des espoirs de soutien de l'Etat allemand. Airbus AIR.PA recule de 3%, l'avionneur européen ayant averti ses employés que sa survie étant en jeu sans action immédiate face à l'ampleur des dommages causés par la pandémie. Adidas ADSGn.DE (+2%) et Bayer BAYGn.DE (+3,81%) sont eux bien entourés après la publication de leurs comptes de résultats du premier trimestre. A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent une hausse de 0,9% à 1,2% à l'ouverture lundi, poursuivant la progression observée vendredi et alimentée par les géants technologiques Apple (+2,9%) et Microsoft (+1,8%). L'indice Dow Jones .DJI a gagné vendredi 1,11% à 23.775,27 points et le S&P-500 .SPX a pris 1,39% à 2.836,74 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,65% à 8.634,52 points. Sur la semaine, le Dow a perdu 1,94%, le S&P-500 1,32% et le Nasdaq 0,18%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 2,7%, soutenues par des résultats d'entreprise meilleurs que prévu et les dernières annonces de la BoJ. Les Bourses chinoises ont aussi fini à la hausse grâce à l'amélioration du bilan sanitaire dans le pays et aux espoirs de soutien monétaire. La Chine a confirmé lundi avoir recensé la veille seulement trois nouveaux cas de contamination au coronavirus et aucun décès supplémentaire. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a pris 0,3% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale 0,7%. TAUX L'amélioration du sentiment sur les marchés financiers favorise une légère remontée des rendements obligataires: le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de deux points de base, à 0,621%. En Europe, le rendement du Bund allemand DE10YT=RR à dix ans avance prudemment, à -0,466%. Les rendements italiens, eux, sont en nette baisse après le maintien de la note de crédit de S&P à BBB, apaisant les craintes d'une dégradation en catégorie spéculative. Le BTP à dix ans perd plus de douze points à 1,762%, un plus bas de dix jours. IT10YT=RR CHANGES Le yen n'a que peu réagi aux annonces de la BoJ, qui étaient assez largement attendues par les investisseurs. JPY= Le regain d'appétit pour le risque est défavorable au dollar, qui cède 0,4% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro (+0,2%) en profite pour revenir à 1,0841 dollar après un creux à 1,0725 vendredi et la livre sterling monte de 0,48% sur des spéculations d'un assouplissement des règles de confinement par le Premier ministre Boris Johnson, qui reprend ses fonctions ce lundi. PÉTROLE Après une semaine dernière chaotique, les cours du brut évoluent en nette baisse lundi en raison de signes indiquant que les réserves mondiales de pétrole se remplissent rapidement, ce qui fait craindre que les réductions de production ne soient pas assez rapides pour compenser entièrement l'effondrement de la demande dû à la pandémie de coronavirus. Le contrat sur le baril de Brent LCOc1 pour livraison en juin recule de 3,68% à 20,65 dollars et celui sur le baril de brut léger américain CLc1 de même échéance lâche 14,23% à moins de 15 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1311,30 +18,98 +1,47% -19,25% .FTEU3 Eurostoxx 50 2862,26 +53,19 +1,89% -23,57% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4464,20 +70,88 +1,61% -25,32% Dax 30 .GDAXI 10554,73 +218,64 +2,12% -20,34% FTSE .FTSE 5834,18 +81,95 +1,42% -22,65% SMI .SSMI 9724,47 +98,82 +1,03% -8,41% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 19783,22 +521,22 +2,71% -16,37% .N225 Topix .TOPX 1447,25 +25,96 +1,83% -15,92% Hong Kong .HSI 24280,14 +448,81 +1,88% -13,87% Taiwan .TWII 10567,27 +219,91 +2,13% -11,92% Séoul .KS11 1922,77 +33,76 +1,79% -12,51% Singapour .STI 2554,05 +35,89 +1,43% -20,75% Shanghaï .SSEC 2815,49 +6,97 +0,25% -7,69% Sydney .AXJO 5321,40 +78,80 +1,50% -20,39% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23775,27 +260,01 +1,11% -16,69% S&P-500 .SPX 2836,74 +38,94 +1,39% -12,20% Nasdaq .IXIC 8634,52 +139,77 +1,65% -3,77% Nasdaq 100 .NDX 8786,60 +145,11 +1,68% +0,61% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0838 1,0820 +0,17% -3,32% Dlr/Yen JPY= 107,23 107,50 -0,25% -1,50% Euro/Yen 116,24 116,35 -0,09% -4,70% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9725 0,9730 -0,05% +0,49% Euro/CHF 1,0541 1,0528 +0,12% -2,87% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2420 1,2367 +0,43% -6,33% Indice $ .DXY 99,9910 100,3800 -0,39% +3,97% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1719,69 1727,43 -0,45% +13,36% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,71 -0,05 FGBLc1 Bund 10 ans -0,47 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,03 +0,00 +49,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,62 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,23 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 14,57 16,94 -2,37 -13,99% -76,20% CLc1 Brent LCOc1 20,67 21,44 -0,77 -3,59% -68,70% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

