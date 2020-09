Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière attendue en hausse, optimiste sur l'économie Reuters • 03/09/2020 à 07:55









* Les indices européens attendus en hausse de 0,4% à 0,6% * Wall Street a fini dans le vert * Nouvelle amélioration dans le secteur des services en Chine * Les indices PMI des services en Europe au menu du jour par Blandine Henault PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre sur leur lancée et ouvrir en hausse jeudi sur fond de regain d'optimisme pour la croissance mondiale alimenté par un nouvel indicateur positif sur le secteur des services en Chine. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI progresserait de 0,58% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE prendrait 0,4% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E gagnerait 0,66%. Le CAC 40 parisien .FCHI avancerait pour sa part de 0,57%, selon les premières indications disponibles. Les Bourses européennes ont déjà terminé en hausse mercredi, mettant fin à quatre séances consécutives de repli tandis qu'à Wall Street, les records s'enchaînent pour le S&P .SPX et le Nasdaq IXIC . L'appétit pour les actifs risqués a bénéficié ces derniers jours des chiffres de l'activité dans le secteur manufacturier. Les investisseurs prendront cette fois connaissance ce jeudi des indicateurs PMI et ISM pour l'activité des services. En Chine, le rétablissement de l'activité du secteur des services s'est poursuivi en août pour un quatrième mois consécutif, selon les résultats de l'enquête Caixin/Markit, alors que le nombre d'embauches est reparti à la hausse pour la première fois depuis janvier. Les investisseurs suivront aussi avec attention la publication à partir de 07h50 GMT des indice PMI des services en Europe avant celle, à 14h00 GMT, de l'ISM des services aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, soutenue notamment par la bonne tenue de valeurs défensives très entourées après la publication de chiffres de l'emploi du cabinet ADP jugés décevants. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,59% à 29.100,5 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 1,53%, à 3.580,64 points, et signé ainsi une neuvième séance de hausse en l'espace de dix journées de cotation. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,98% à 12.056,44 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 progresse de 1,09% à l'approche de la clôture, pour renouer avec son niveau de la fin février. Exprimé en dollar, l'indice nippon a touché un plus haut de 30 ans, soutenu par les espoirs sur la reprise économique. En Chine, la tendance est plus mitigée, les tensions sino-américaines contrebalancant l'optimisme ambiant sur la conjoncture. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,15%. CHANGES/TAUX Le dollar avance légèrement face à un panier de devises de référence, grâce principalement à la faiblesse de l'euro, qui reste pénalisé par les craintes exprimées par l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, sur la vigueur de la monnaie unique. .DXY L'euro recule ainsi de 0,45% face au billet vert, pour retomber à moins de 1,18 dollar après avoir touché un pic à 1,2011 mardi. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR varie peu, à 0,6559%. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent et restent sur des plus bas de plusieurs semaines touchés la veille après l'annonce d'une baisse de la demande d'essence aux Etats-Unis. Le baril de Brent perd 0,4% à 44,27 dollars et le baril de brut léger (WTI) recule de 0,2% à 41,43 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI services déf. août 51,9 51,9* Indice PMI composite déf. 51,7 51,7* DE 07h55 Indice PMI services déf. août 50,8 50,8* Indice PMI composite déf. 53,7 53,7* EZ 08h00 Indice PMI services déf. août 50,1 50,1* Indice PMI composite déf. 51,6 51,6* GB 08h30 Indice PMI services déf. août 60,1 60,1* Indice PMI composite déf. 60,3 60,3* US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 29 950.000 1,006 mln août 14h00 Indice ISM des services août 57,0 58,1 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (édité par)

