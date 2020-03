Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière attendue en hausse dans la foulée de Wall Street Reuters • 05/03/2020 à 07:36









* Le CAC 40 progresserait de 0,9% * Wall Street a grimpé de plus de 4% mercredi * Le marché confiant sur l'action des banques centrales * Mais le coronavirus continue de se propager par Blandine Henault PARIS, 5 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, dans la foulée du fort rebond de Wall Street, les espoirs de soutien des banques centrales à l'économie compensant les inquiétudes liées à la poursuite de la propagation du coronavirus à travers le monde. Les contrats à terme indiquent une progression de 0,94% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,68% pour le FTSE à Londres .FTSE . Des premières indications signalent par ailleurs une hausse de 0,86% pour le CAC 40 parisien .FCHI . Wall Street a fini en hausse mercredi de plus de 4%, rassurée par l'élan pris la veille par Joe Biden face à son rival Bernie Sanders, jugé trop à gauche par les investisseurs, dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Les investisseurs ont aussi eu le temps de digérer l'annonce surprise de la Réserve fédérale (Fed) mardi, qui a décidé de baisser en dehors de tout calendrier de politique monétaire la fourchette de ses taux. Le geste de la Fed a démontré que les banques centrales étaient prêtes à réagir promptement aux risques que fait peser sur l'économie la propagation du coronavirus apparu en décembre en Chine. Les marchés intègrent ainsi une probabilité de 90% que la Banque centrale européenne (BCE) abaisse son taux de dépôt de 10 points de base la semaine prochaine. Certains investisseurs redoutent néanmoins que la réaction des banques centrales ne soit pas suffisante pour freiner l'impact du coronavirus sur l'activité économie. Pour l'heure, le virus continue de se propager hors de Chine continentale : la Californie a déclaré l'état d'urgence sanitaire après le décès d'une première personne dans l'Etat et la France compte désormais 285 cas confirmés de contamination au coronavirus, soit une progression de 73 cas en vingt-quatre heures. Plus important foyer de contamination hors de Chine continentale, la Corée du Sud a confirmé jeudi 438 nouveaux cas de contamination au coronavirus, ce qui porte à 5.766 le nombre de personnes infectées dans le pays. De leur côté, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé jeudi avoir recensé la veille 139 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus et 31 décès supplémentaires liés à l'épidémie en Chine continentale. LES VALEURS A SUIVRE : Le groupe de mobilier urbain JCDecaux JCDX.PA a averti jeudi que son chiffre d'affaires reculerait de 10% en données organiques au T1 en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine. A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a gagné mercredi soir 4,53%, soit 1.173,45 points, à 27.090,86. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 4,22%, à 3.130,09 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 3,85% à 9.018,09 points. Les contrats à terme signalent un léger repli jeudi à l'ouverture, ce qui ne pèse pas pour l'heure sur la tendance en Asie. EN ASIE Dans la foulée du rebond de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 1,09%. En Chine continentale, les Bourses ont touché un plus haut de deux semaines, encouragées par les anticipations de mesures de soutien à l'économie et la baisse du nombre de nouvelles contaminations journalières. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations avance de 2,22% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC gagne 1,9%. TAUX L'embellie du sentiment sur les marchés permet au rendement des Treasuries à 10 ans de s'éloigner de son plus bas historique touché mardi à 0,9060%. Il évolue jeudi à 1,01%. CHANGES La remontée des rendements obligataires américains et la publication de solides statistiques américaines dans le secteur des services et sur le marché du travail redonne de l'élan au dollar. .DXY L'euro redescend ainsi à 1,1137 dollar après un pic à plus de 1,12 mardi. EUR= PÉTROLE Les cours de l'or noir progressent après l'annonce d'une hausse moins forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,6% à près de 52 dollars et celui du brut léger américain CLc1 gagne 1,4% à 47,45 euros. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13H30 Inscriptions au chômage sem. au 29/02 +215.000 +219.000 Productivité (révisé) T4 +1,4% +1,4% Coûts du travail (révisé) T4 +1,4% +1,4% 15h00 Commandes à l'industrie janvier -0,1% +1,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21329,12 +229,06 +1,09% -9,84% .N225 Topix .TOPX 1515,71 +13,21 +0,88% -11,95% Hong Kong 26753,65 +531,58 +2,03% -5,09% .HSI Taiwan 11514,82 +122,47 +1,08% -4,02% .TWII Séoul .KS11 2080,13 +20,80 +1,01% -5,35% Singapour 3036,11 +11,08 +0,37% -5,79% .STI Shanghaï 3069,28 +57,61 +1,91% +0,63% .SSEC Sydney 6395,70 +70,30 +1,11% -4,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27090,86 +1173,45 +4,53% -5,07% .DJI S&P-500 3130,12 +126,75 +4,22% -3,12% .SPX Nasdaq 9018,09 +334,00 +3,85% +0,51% .IXIC Nasdaq 100 8949,28 +354,79 +4,13% +2,48% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1509,46 +22,20 +1,49% -7,05% .FTEU3 Eurostoxx 50 3420,56 +48,59 +1,44% -8,67% .STOXX50E CAC 40 5464,89 +71,72 +1,33% -8,58% .FCHI Dax 30 12127,69 +142,30 +1,19% -8,46% .GDAXI FTSE .FTSE 6815,59 +97,39 +1,45% -9,64% SMI .SSMI 10251,39 +163,99 +1,63% -3,44% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1138 1,1134 +0,04% -0,64% EUR= Dlr/Yen 107,32 107,52 -0,19% -1,41% JPY= Euro/Yen 119,52 119,74 -0,18% -1,99% EURJPY= Dlr/CHF 0,9562 0,9567 -0,05% -1,20% CHF= Euro/CHF 1,0651 1,0655 -0,04% -1,85% EURCHF= Stg/Dlr 1,2873 1,2870 +0,02% -2,91% GBP= Indice $ 97,3290 97,3360 -0,01% +1,20% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,6320 +0,0020 Bund 2 ans -0,8210 +0,0150 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3170 +0,0070 +31,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,0100 +0,0180 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,6446 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 47,45 46,78 +0,67 +1,43% -22,48% CLc1 Brent LCOc1 51,95 51,13 +0,82 +1,60% -21,32% (édité par)

