POINT MARCHÉS-L'Europe attendue encore dans le vert mais plus prudente

* Les indices européens attendus en hausse autour de 0,5% * Wall Street a clôturé en nette hausse, Tokyo monte * Les Bourses chinoises dans le rouge avec les tensions USA-Chine par Blandine Henault PARIS, 27 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir à nouveau en hausse mercredi, confirmant leur progression des deux dernières séances sur des espoirs de redémarrage de l'économie mondiale, même si les tensions sino-américaines tempèrent l'optimisme ambiant. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,33% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 0,53% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,45% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,3% à l'ouverture. Les investisseurs ont salué ces derniers jours les signes de "réouverture" de l'économie mondiale, comme la perspective d'une reprise prochaine du tourisme en Espagne, et l'amélioration des indices de confiance des acteurs économiques en Europe et aux Etats-Unis. Au second plan, les craintes sur les tensions accrues entre la Chine et les Etats-Unis pèsent toutefois sur certains actifs mercredi, comme les places boursières chinoises et le pétrole. Donald Trump a déclaré mardi qu'il se préparait à engager cette semaine une action contre la Chine en raison de la volonté de celle-ci d'imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong, secoué depuis l'an dernier par des manifestations pro-démocratie. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une progression de l'ordre de 0,7% à l'ouverture après la hausse déjà observée mardi, au sortir d'un long week-end de trois jours. Le S&P-500 est même repassé en cours de séance au-dessus des 3.000 points pour la première fois depuis le 5 mars. Il a clôturé en hausse de 1,23%, à 2.991,77 points après être monté en séance jusqu'à 3.021,72 points. Le S&P-500 a désormais repris 37% depuis son creux du 23 mars, lorsque l'épidémie de coronavirus commençait à frapper de plein fouet l'Europe et les Etats-Unis, et il est environ 11% en-dessous de son record de février. De son côté, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,17% à 24.995,11 points tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a connu une progression plus modeste de 0,17% à 9.340,22 points. La Bourse de New York a partiellement rouvert ses salles des marchés mardi dans le célèbre bâtiment du 11, Wall Street. Elles étaient fermées depuis le 23 mars. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 évolue en hausse de 0,68% à l'approche de la clôture, au plus haut depuis le 3 mars. Si la tendance est aussi positive en Australie ou en Corée du Sud, les Bourses chinoises sont pour leur part pénalisées par le regain de tensions entre Washington et Pékin. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,32% et le Hang Seng .HSI de la Bourse de Hong Kong se replie de 0,43%. CHANGES/TAUX Le dollar regagne du terrain mercredi, les tensions sino-américaines relançant l'intérêt des investisseurs pour les actifs refuge. L'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence progresse de 0,3% après avoir perdu près de 1% la veille. .DXY L'euro rétrocède une partie du terrain gagné mardi lorsqu'il a frôlé le seuil de 1,1 dollar. Il revient à 1,0955 avant la présentation dans la journée du projet de plan de relance de la Commission européenne. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé, signe du retour d'une certaine prudence après avoir gagné trois points de base la veille. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent un peu sous l'effet des craintes liées aux tensions entre Washington et Pékin. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,2% à 36,10 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,4% à 34,2 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h30 Indice du climat des affaires mai 85 82 08h45 Indice de confiance du 92 95 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21426,31 +155,14 +0,73% -9,43% .N225 Topix .TOPX 1549,47 +14,74 +0,96% -9,99% Hong Kong 23261,74 -122,92 -0,53% -17,48% .HSI Taiwan 11015,00 +17,79 +0,16% -8,19% .TWII Séoul .KS11 2031,66 +1,88 +0,09% -7,55% Singapour 2527,30 -3,00 -0,12% -21,58% .STI Shanghaï 2845,95 -0,60 -0,02% -6,69% .SSEC Sydney 5793,30 +13,30 +0,23% -13,33% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24995,11 +529,95 +2,17% -12,42% .DJI S&P-500 2991,77 +36,32 +1,23% -7,40% .SPX Nasdaq 9340,22 +15,63 +0,17% +4,10% .IXIC Nasdaq 100 9389,98 -24,01 -0,26% +7,52% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1359,31 +12,04 +0,89% -16,30% .FTEU3 Eurostoxx 50 2999,22 +27,87 +0,94% -19,92% .STOXX50E CAC 40 4606,24 +66,33 +1,46% -22,95% .FCHI Dax 30 11504,65 +113,37 +1,00% -13,17% .GDAXI FTSE .FTSE 6067,76 +74,48 +1,24% -19,55% SMI .SSMI 9830,83 +6,29 +0,06% -7,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0957 1,0980 -0,21% -2,26% EUR= Dlr/Yen 107,54 107,52 +0,02% -1,21% JPY= Euro/Yen 117,82 118,08 -0,22% -3,39% EURJPY= Dlr/CHF 0,9664 0,9654 +0,10% -0,14% CHF= Euro/CHF 1,0594 1,0602 -0,08% -2,38% EURCHF= Stg/Dlr 1,2320 1,2331 -0,09% -7,08% GBP= Indice $ 99,1700 98,9080 +0,26% +3,12% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4360 -0,0100 Bund 2 ans -0,6510 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0090 -0,0020 +44,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6916 -0,0060 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1681 -0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 34,15 34,35 -0,20 -0,58% -44,21% CLc1 Brent LCOc1 36,01 36,17 -0,16 -0,44% -45,46% (Édité par Patrick Vignal)

