POINT MARCHÉS-L'Europe attendue encore dans le vert, espoirs sur le commerce USA-Chine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse d'environ 1% * Les Bourses en Asie et les futures US dans le vert * Les Etats-Unis et la Chine se parlent sur le commerce * Le rapport US sur l'emploi, grand rendez-vous du jour par Blandine Henault PARIS, 8 mai (Reuters) - L'optimisme reste de mise sur les marchés d'actions mondiaux et les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi, soutenues par des signes de discussions sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis aidant à faire oublier la litanie des mauvais chiffres de l'emploi américain. Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,93% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,17% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,84% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E . La Bourse de Londres sera fermée en raison d'un jour férié. Si les chiffres meilleurs que prévu du commerce extérieur chinois ont soutenu les actions mondiales la veille, c'est cette fois l'annonce d'un entretien téléphonique entre les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce qui dope la tendance. Lors de cet entretien, les responsables des deux pays sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Cette discussion est survenue dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, qui se livrent une guerre des mots sur l'épidémie de coronavirus dont les Etats-Unis attribuent la responsabilité à la Chine, ce qui faisait craindre une remise en cause de l'accord commercial sino-américain. La nouvelle d'un dialogue a dopé les contrats futures américains et accéléré la hausse des indices en Asie. Principal rendez-vous du jour, la publication à 12h30 GMT par le département américain du Travail de son rapport mensuel sur l'emploi non agricole qui devrait attester une nouvelle fois de l'ampleur du choc économique lié à la pandémie. Pour l'instant, les investisseurs ont accueilli plutôt sereinement les chiffres records des inscriptions hebdomadaires au chômage et des destructions d'emploi dans le secteur privé selon les chiffres du cabinet ADP. Pour le rapport mensuel attendu ce vendredi, le consensus Reuters prévoit 22 millions de postes détruits dans le privé en avril et un taux de chômage à 16%, du jamais vu. En Europe, les exportations de l'Allemagne ont plongé plus que prévu en mars, avec un repli de 11,8%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains signalent pour l'heure une ouverture en hausse de plus de 1% vendredi, une tendance qui pourrait évoluer avec la publication du rapport mensuel sur l'emploi. Jeudi, la Bourse de New York a déjà connu une nette progression, les investisseurs ayant choisi de se focaliser sur les bons résultats de sociétés comme PayPal plutôt que sur les mauvais chiffres de l'emploi américain. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,89% à 23.875,89 points, le S&P-500 .SPX a pris 1,05% à 2.878,33 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,29% à 8.968,88 points. Le titre PayPal Holdings PYPL.O a flambé de quelque 13%, alimentant la progression du S&P-500 et du Nasdaq, le spécialiste des paiements en ligne ayant annoncé prévoir une forte progression des volumes de paiements au deuxième trimestre, les mesures de confinement dopant les ventes sur internet. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini en hausse de 2,56%, dans la foulée des gains de Wall Street et des discussions sino-américaines sur le commerce. Les Bourses chinoises évoluent elles aussi en hausse, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations chinoises progressant de 0,98%. TAUX En dépit de l'optimisme des marchés actions, les rendements obligataires n'ont pas réagi et restent plombés par les sombres perspectives économiques mondiales. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR est pratiquement stable, à 0,6339%, un niveau autour duquel il évolue depuis la mi-avril. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule de plus d'un point de base, à -0,563%. CHANGES Le dollar recule de 0,15% face à un panier de devises de référence .DXY après avoir touché la veille un plus haut de deux semaines, certains investisseurs prenant leurs bénéfices avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi. L'euro en profite pour revenir à 1,0842 après un creux à 1,0765 la veille. EUR= PÉTROLE Le rebond des cours du pétrole se poursuit alors que de nombreux pays ont commencé ou commencent à assouplir leurs mesures de confinement destinées à lutter contre la propragation du coronavirus, ce qui fait espérer une reprise de la demande. Le baril de Brent LCoc1 dépasse les 30 dollars (+3%) tandis que celui du brut léger américain (WTI) gagne près de 5% au-delà de 24,50 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Créations d'emplois avril -22.000.000 -701.000 Taux de chômage 16% 4,4% Salaire horaire moyen +0,4% +0,4% - sur un an +3,3% +3,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20179,09 +504,32 +2,56% -14,70% .N225 Topix .TOPX 1458,28 +31,55 +2,21% -15,28% Hong Kong 24226,38 +245,75 +1,02% -14,06% .HSI Taiwan 10901,42 +58,50 +0,54% -9,13% .TWII Séoul .KS11 1945,82 +17,21 +0,89% -11,46% Singapour 2588,33 -3,27 -0,13% -19,69% .STI Shanghaï 2893,76 +22,24 +0,77% -5,13% .SSEC Sydney 5391,10 +26,90 +0,50% -19,34% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23875,89 +211,25 +0,89% -16,34% .DJI S&P-500 2881,19 +32,77 +1,15% -10,82% .SPX Nasdaq 8979,66 +125,27 +1,41% +0,08% .IXIC Nasdaq 100 9101,88 +117,02 +1,30% +4,22% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1321,51 +13,73 +1,05% -18,62% .FTEU3 Eurostoxx 50 2880,60 +36,84 +1,30% -23,08% .STOXX50E CAC 40 4501,44 +68,06 +1,54% -24,70% .FCHI Dax 30 10759,27 +153,07 +1,44% -18,79% .GDAXI FTSE .FTSE marché fermé SMI .SSMI 9617,98 +46,28 +0,48% -9,41% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0840 1,0832 +0,07% -3,30% EUR= Dlr/Yen 106,36 106,27 +0,08% -2,30% JPY= Euro/Yen 115,28 115,12 +0,14% -5,47% EURJPY= Dlr/CHF 0,9723 0,9728 -0,05% +0,47% CHF= Euro/CHF 1,0540 1,0539 +0,01% -2,88% EURCHF= Stg/Dlr 1,2388 1,2361 +0,22% -6,58% GBP= Indice $ 99,7170 99,8890 -0,17% +3,69% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5610 -0,0110 Bund 2 ans -0,7760 -0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0490 -0,0150 +51,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,6339 +0,0030 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1369 +0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 24,70 23,55 +1,15 +4,88% -59,65% CLc1 Brent LCoc1 30,33 29,46 +0,87 +2,95% -54,07% (édité par Patrick Vignal)

