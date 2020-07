Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe attendue en hausse, l'optimisme domine toujours Reuters • 13/07/2020 à 07:30









* Les Bourses européennes pourraient gagner plus de 1% * Wall Street a fini en hausse avec Gilead, l'Asie dans le vert * La saison des résultats démarre cette semaine par Laetitia Volga PARIS, 13 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, les espoirs d'un traitement contre le Covid-19 et l'imminence des résultats d'entreprises reléguant au second plan les inquiétudes liées à l'augmentation des cas d'infections au nouveau coronavirus. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait gagner 1,39%, le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 1,04% et l'EuroStoxx50 .STOXX50E de 1,34%. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI prendrait 1,07%, à plus de 5.000 points. L'Organisation mondiale de la santé a enregistré dimanche 230.370 nouveaux cas de contamination au coronavirus dans le monde en 24 heures, un record. Les plus fortes augmentations ont été constatées au Brésil, en Inde ou encore aux Etats-Unis, où la Floride a comptabilisé plus de 15.000 nouveaux cas quotidiens. "Les sombres nouvelles concernant le coronavirus aux Etats-Unis continuent d'être ignorées au profit d'un optimisme constant concernant le développement d'un vaccin et d'un soutien monétaire accru", a déclaré Ray Attrill, responsable de stratégie chez NAB. Le groupe pharmaceutique Gilead Sciences GILD.O a fait état vendredi de données supplémentaires d'une étude montrant que le traitement expérimental remdesivir réduisait le risque de mortalité des patients atteint du Covid-19 et améliorait considérablement l'état de santé des plus gravement malades. Les investisseurs se tournent par ailleurs vers la saison des résultats du deuxième trimestre qui commencera véritablement mardi avec les grandes banques américaines et devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2008, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. "JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo publient leurs résultats mardi et les attentes sont tellement faibles qu'il est presque obligatoire qu'elles fassent mieux que prévu", a ajouté Ray Attrill. Selon les données Refinitiv IBES, les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1% au deuxième trimestre et ceux du Stoxx 600 de 53,9%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, soutenue par les annonces positives de Gilead (+2,2%) qui ont permis de contrebalancer les craintes liées à la résurgence de l'épidémie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,44%, le S&P-500 .SPX a pris 1,05% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,66% à 10.617,44 points, un nouveau record de clôture. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 gagne 1,95%, se rapprochant d'un plus haut d'un mois. Les valeurs automobiles y sont en forte hausse grâce à l'augmentation des ventes automobiles en Chine (+11,6%) en juin pour un troisième mois consécutif. Honda Motor 7267.T , Mitsubishi Motors 7211.T et Mazda Motor 7261.T gagnent entre 5,42% et 7,8%. En Chine, le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations du pays prend 1,82% et l'indice composite de Shanghai .SSEC 1,47%. CHANGES/TAUX Signe de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés plus risqués, le dollar, considéré comme une valeur refuge, recule de 0,22% par rapport à un panier de référence .DXY . L'euro avance de 0,25% à 1,1326 dollar EUR= . Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable à 0,6332%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent à la veille de la réunion du comité ministériel de suivi de l'OPEP+, qui devrait recommander un assouplissement des réductions de production, ont rapporté plusieurs sources. Le Brent LCOc1 perd 0,67% sous 43 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,74 dollars à 40,25 dollars. MÉTAUX Le prix du cuivre sur le Shanghai Futures Exchange a atteint un plus haut de plus de deux ans, à 7.642,66 dollars la tonne, en raison de la perspective d'une grève dans une mine d'Antofagasta ANTO.L au Chili qui risquerait de perturber l'approvisionnement. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22720,53 +429,72 +1,93% -3,96% .N225 Topix .TOPX 1570,21 +35,01 +2,28% -8,78% Hong Kong .HSI 26017,95 +290,54 +1,13% -7,70% Taiwan .TWII 12196,01 +122,33 +1,01% +1,66% Séoul .KS11 2186,19 +35,94 +1,67% -0,52% Singapour .STI 2646,00 -6,65 -0,25% -17,90% Shanghaï .SSEC 3433,59 +50,27 +1,49% +12,57% Sydney .AXJO 5965,00 +45,80 +0,77% -10,76% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26075,30 +369,21 +1,44% -8,63% S&P-500 .SPX 3185,04 +32,99 +1,05% -1,42% Nasdaq .IXIC 10617,44 +69,69 +0,66% +18,33% Nasdaq 100 10836,33 +81,74 +0,76% +24,08% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1429,47 +12,17 +0,86% -11,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 3296,22 +35,05 +1,07% -11,99% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4970,48 +49,47 +1,01% -16,85% Dax 30 .GDAXI 12633,71 +144,25 +1,15% -4,64% FTSE .FTSE 6095,41 +45,79 +0,76% -19,19% SMI .SSMI 10229,97 +86,59 +0,85% -3,64% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1326 1,1298 +0,25% +1,03% Dlr/Yen JPY= 106,89 106,89 +0,00% -1,81% Euro/Yen 121,08 120,80 +0,23% -0,71% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9399 0,9408 -0,10% -2,88% Euro/CHF 1,0647 1,0633 +0,13% -1,89% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2657 1,2620 +0,29% -4,54% Indice $ .DXY 96,4390 96,6520 -0,22% +0,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4630 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6860 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1440 +0,0010 +31,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6332 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1489 -0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,24 40,55 -0,31 -0,76% -34,26% CLc1 Brent LCOc1 42,94 43,24 -0,30 -0,69% -34,97% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.