Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe attendue en baisse, Hong Kong au centre des préoccupations (actualisé) Reuters • 22/05/2020 à 08:41









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes signalées en baisse d'environ 1% * Les marchés asiatiques dans le rouge * Pékin envisage une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong * Regain de tension en vue entre la Chine et les Etats-Unis * Pas d'objectif de croissance économique pour le Chine cette année * Les cours du pétrole en nette baisse par Laetitia Volga PARIS, 22 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi dans le sillage des marchés asiatiques, les investisseurs craignant un regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Hong Kong, où de nouvelles manifestations se profilent. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 1,05% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 1,3% et le FTSE à Londres .FTSE abandonnerait 1,06%. La Chine a annoncé jeudi un projet de loi de sécurité nationale relatif à Hong Kong après les grandes manifestations de l'an dernier contre l'exécutif local et le pouvoir central à Pékin, ce qui pourrait raviver le mouvement de contestation dans le territoire et accroître les tensions avec Washington. Des militants de Hong Kong ont appelé à manifester vendredi contre ce projet de loi qui soulève des inquiétudes sur les libertés et le statut de centre financier mondial de la ville semi-autonome. Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis réagiraient "avec force" si Pékin allait jusqu'au bout. "L'année dernière, les manifestations pour la démocratie étaient courantes à Hong Kong avec parfois des perturbations majeures. Les investisseurs craignent maintenant que cela recommence. Le président américain devrait donner son avis si les autorités chinoises adoptent une position ferme à l'égard de Hong Kong", a déclaré David Madden chez CMC Markets. Les relations entre les deux puissances se sont tendues ces dernières semaines avec notamment les critiques du président américain sur la gestion de la pandémie de coronavirus par Pékin et les menaces d'une rupture de l'accord commercial de "Phase 1". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi en raison des craintes d'un accès de fièvre entre la Chine et les Etats-Unis susceptible de remettre en cause l'accord trouvé en début d'année par les deux premières puissances économiques mondiales. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,41%, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,78% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,97%. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street sont pour l'instant en baisse d'environ 0,6%. EN ASIE Les craintes d'un nouvel embrasement à Hong Kong et d'une escalade des tensions entre Pékin et Washington pèsent logiquement sur les marchés asiatiques. La Bourse de Tokyo .N225 a perdu 0,8% et les Bourses chinoises reculent plus nettement: le CSI 300 des grandes capitalisations cède 1,81% tandis que la Bourse de Hong Kong .HSI chute de 4,94%, à un creux de plus d'un mois. La tendance est Chine est aussi affectée par la décision inédite de Pékin de ne pas fixer d'objectif de croissance annuelle en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. "L'absence d'objectif de PIB confirme que les décideurs politiques acceptent qu'après le plongeon de l'économie au premier trimestre, la croissance économique sera faible sur l'ensemble de l'année, même avec une reprise séquentielle importante sur la période T2-T4", écrivent dans une note les économistes d'Oxford Economics. TAUX/CHANGES Le repli sur les valeurs refuges favorise le marché obligataire où le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd plus de trois points de base à 0,6444%. Son équivalent allemand DE10YT=RR est également en baisse à -0,503% dans les premiers échanges. Le dollar en profite lui aussi et gagne 0,22% face à un panier de référence .DXY . L'euro recule pour sa part à 1,0925 dollar EUR= après être monté jeudi au-dessus de 1,10 pour la première fois depuis le début du mois. PÉTROLE Les prix pétroliers baissent fortement, la décision chinoise de ne pas se fixer d'objectif de croissance économique pour 2020 suscitant des craintes sur la demande en brut du premier importateur mondial. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 chute de 5,1% à 32,19 dollars le baril, après être monté jeudi à 34,66 dollars, un plus haut de plus de deux mois. Le Brent de mer du Nord LCOc1 recule de 3,8% à 34,72 dollars après frôlé la veille les 37 dollars, un pic depuis le 11 mars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20388,16 -164,15 -0,80% -13,82% .N225 Topix .TOPX 1477,80 -13,41 -0,90% -14,15% Hong Kong .HSI 23077,87 -1202,16 -4,95% -18,13% Taiwan .TWII 10811,15 -197,16 -1,79% -9,89% Séoul .KS11 1970,13 -28,18 -1,41% -10,35% Singapour .STI 2497,03 -58,31 -2,28% -22,52% Shanghaï .SSEC 2827,03 -40,89 -1,43% -7,31% Sydney .AXJO 5497,00 -53,40 -0,96% -17,76% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 24474,12 -101,78 -0,41% -14,24% S&P-500 .SPX 2948,51 -23,10 -0,78% -8,74% Nasdaq .IXIC 9284,88 -90,90 -0,97% +3,48% Nasdaq 100 9377,99 -107,03 -1,13% +7,38% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1329,20 -10,79 -0,81% -18,15% .FTEU3 Eurostoxx 50 2904,98 -37,41 -1,27% -22,43% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4445,45 -51,53 -1,15% -25,64% Dax 30 .GDAXI 11065,93 -157,78 -1,41% -16,48% FTSE .FTSE 6015,25 -51,91 -0,86% -20,25% SMI .SSMI 9790,85 +26,62 +0,27% -7,78% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,0924 1,0949 -0,23% -2,55% Dlr/Yen JPY= 107,42 107,61 -0,18% -1,32% Euro/Yen 117,37 117,81 -0,37% -3,76% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9711 0,9703 +0,08% +0,34% Euro/CHF 1,0611 1,0625 -0,13% -2,22% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2199 1,2222 -0,19% -7,99% Indice $ .DXY 99,5770 99,3700 +0,21% +3,54% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5030 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6960 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0590 -0,0070 +44,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6444 -0,0330 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1656 -0,0010 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 32,13 33,92 -1,79 -5,28% -47,51% CLc1 Brent LCOc1 34,67 36,06 -1,39 -3,85% -47,49% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.