POINT MARCHÉS-L'Europe attendue en baisse avec les craintes économiques et sanitaires (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,7% à 1% * Wall Street a fini en baisse, les futures US dans le rouge * Le rendement à dix ans allemand au plus bas depuis début mai par Blandine Henault PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues une nouvelle fois en repli jeudi à l'ouverture, en l'absence d'avancées à Washington sur l'adoption d'un plan de soutien à l'économie et sur fond de deuxième vague épidémique en Europe qui conduit à l'adoption de nouvelles mesures de restrictions. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,82% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,02% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,69% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens avaient déjà fini en baisse mercredi en raison des incertitudes sanitaires et économiques liées à la pandémie de coronavirus. Le secrétaire au Trésor américain, Steve Mnuchin, a prévenu mercredi qu'un accord sur un nouveau plan de relance économique serait difficile à trouver avant l'élection présidentielle du 3 novembre, réduisant ainsi les espoirs des investisseurs qui avaient permis aux Bourses de monter la semaine dernière. Parallèlement, les mesures de restriction se multiplient en Europe, qui affiche en moyenne près de 100.000 nouvelles contaminations par jour. La France a imposé mercredi soir un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit autres métropoles qui entrera en vigueur samedi pour au moins quatre semaines. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi et les contrats à terme sur les indices américains signalent un nouveau repli jeudi, à défaut de progrès à Washington sur l'adoption d'un plan de soutien à l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,58% à 28.514 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 0,66%, à 3.488,67 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,80% à 11.768,73 points. Le recul des banques américaines a plombé la séance, Bank of America BAC.N perdant 5,33% et sa concurrente Wells Fargo WFC.N 6,02% après la publication de leurs résultats trimestriels. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en baisse de 0,51%, dans la foulée du repli de Wall Street. Les Bourses de Chine continentale sont mieux orientées, soutenues par la hausse des valeurs financières, mais elles ont effacé leur progression à l'annonce d'un ralentissement des prix à la consommation dans le pays, l'inflation revenant à son niveau le plus faible depuis 19 mois. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 est stable après avoir gagné jusqu'à 0,56% en séance. CHANGES/TAUX Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence .DXY (+0,08%), porté par sa qualité d'actif refuge dans un contexte de regain d'incertitudes. L'euro est pratiquement inchangé face au billet vert, à 1,1743. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR évolue au plus bas depuis dix jours, à 0,7107% et son équivalent allemand DE10YT=RR recule de plus de deux points de base, au plus bas depuis début mai, à -0,59%. PÉTROLE Les cours du brut reculent légèrement, rattrapés par les craintes sur la demande après avoir gagné 2% la veille grâce notamment à l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,14% à 43,23 dollars et celui du brut léger américain CLc1 perd 0,15% à 40,98 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation IPCH (définitif) septembre -0,6% -0,6% - sur un an 0,0% 0,0% US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 825.000 840.000 octobre Indice d'activité "Empire octobre 15,0 17,0 State" Indice d'activité "Philly octobre 14,0 15,0 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23507,23 -119,50 -0,51% -0,63% .N225 Topix .TOPX 1631,79 -12,11 -0,74% -5,20% Hong Kong 24374,83 -292,26 -1,18% -13,53% .HSI Taiwan 12827,82 -91,49 -0,71% +6,92% .TWII Séoul .KS11 2361,21 -19,27 -0,81% +7,44% Singapour 2538,75 -16,84 -0,66% -21,23% .STI Shanghaï 3336,03 -4,75 -0,14% +9,37% .SSEC Sydney 6210,30 +31,10 +0,50% -7,09% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28514,00 -165,81 -0,58% -0,09% .DJI S&P-500 3488,67 -23,26 -0,66% +7,98% .SPX Nasdaq 11768,73 -95,17 -0,80% +31,16% .IXIC Nasdaq 100 11985,36 -97,81 -0,81% +37,24% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1433,87 -2,29 -0,16% -11,71% .FTEU3 Eurostoxx 50 3273,28 -5,91 -0,18% -12,60% .STOXX50E CAC 40 4941,66 -5,95 -0,12% -17,34% .FCHI Dax 30 13028,06 +9,07 +0,07% -1,67% .GDAXI FTSE .FTSE 5935,06 -34,65 -0,58% -21,31% SMI .SSMI 10292,66 -43,70 -0,42% -3,05% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1737 1,1746 -0,08% +4,69% EUR= Dlr/Yen 105,28 105,15 +0,12% -3,29% JPY= Euro/Yen 123,57 123,50 +0,06% +1,33% EURJPY= Dlr/CHF 0,9139 0,9138 +0,01% -5,57% CHF= Euro/CHF 1,0727 1,0728 -0,01% -1,15% EURCHF= Stg/Dlr 1,2998 1,3011 -0,10% -1,97% GBP= Indice $ 93,4750 93,3820 +0,10% -2,81% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5920 -0,0200 Bund 2 ans -0,7570 -0,0210 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3161 -0,0120 +27,59 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7090 -0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1410 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,89 41,04 -0,15 -0,37% -33,20% CLc1 Brent LCOc1 43,13 43,32 -0,19 -0,44% -34,68% (édité par Jean-Stéphane Brosse)

