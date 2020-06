Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe attendue dans le vert, l'optimisme sur la reprise domine toujours Reuters • 02/06/2020 à 07:24









* Les indices européens attendus en hausse de 0,4% à 0,8% * Tokyo à un plus haut de plus de trois mois * Wall Street a fini dans le vert mais les futures sont en baisse * Septième nuit de violences aux Etats-Unis * Trump évoque un recours à l'armée par Blandine Henault PARIS, 2 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir à nouveau en hausse mardi, l'optimisme sur les perspectives économiques dominant toujours en dépit des tensions sino-américaines et des craintes liées aux manifestations violentes aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une progression de 0,77% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,66% pour le Dax à Francfort .GDAXI , resté fermé lundi pour la Pentecôte, et de 0,41% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,85% à l'ouverture. Les Bourses européennes ont entamé lundi le mois de juin sur une note positive dans la foulée d'un mois de mai faste pour les marchés d'actions, les investisseurs saluant les signes de reprise de l'économie avec la levée progressive des mesures de confinement, perceptibles notamment avec les indices PMI et ISM. Cela relègue au second plan le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong, Donald Trump n'ayant pas décidé pour l'heure de relancer la guerre commerciale avec Pékin. Les investisseurs gardent également un oeil sur les manifestations violentes qui secouent les principales villes des Etats-Unis depuis la mort, la semaine dernière, d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police de Minneapolis, dans le Minnesota. Donald Trump s'est dit prêt lundi à déployer l'armée face aux violences qui ont éclaté pour la septième nuit consécutive dans différentes villes du pays, dont Los Angeles et New York, une situation qui pèse sur les futures de Wall Street. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent une ouverture en baisse de 0,2% à 0,3%, face à la position de fermeté affichée par Donald Trump et les nouvelles manifestations violentes dans le pays. Lundi, Wall Street a d'abord débuté dans le rouge mais la tendance a par la suite profité de la publication de l'indice ISM manufacturier, qui est remonté en mai après avoir touché en avril un creux de 11 ans. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,36% à 25.475,02 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,38%, à 3.055,73 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,66% à 9.552,05 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 progresse de 1,17% à l'approche de la clôture, à un plus haut depuis le 26 février, les espoirs de reprise de l'économie mondiale dopant les attentes de résultats des entreprises. Les Bourses chinoises restent quant à elles à la traîne, pénalisées par les tensions sino-américaines. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule notamment de 0,11%. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence, se maintenant à un plus bas depuis la mi-mars, l'optimisme sur la reprise économique éloignant les cambistes de cet actif jugé refuge. .DXY L'euro recule légèrement, à 1,1131, après avoir atteint un pic à 1,1153 la veille, un plus haut depuis le 17 mars. EUR= PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse sur des anticipations de nouvelle baisse de la production avant une réunion de l'Opep et d'autres grands producteurs qui doit se tenir jeudi. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 0,9% à 38,68 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 avance de 0,7% à 35,69 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 2 JUIN LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22322,24 +259,85 +1,18% -5,64% .N225 Topix .TOPX 1591,76 +23,01 +1,47% -7,53% Hong Kong 23837,95 +105,43 +0,44% -15,44% .HSI Taiwan 11115,59 +36,57 +0,33% -7,35% .TWII Séoul .KS11 2083,87 +18,79 +0,91% -5,18% Singapour 2586,38 +35,52 +1,39% -19,75% .STI Shanghaï 2912,34 -3,10 -0,11% -4,52% .SSEC Sydney 5846,60 +27,40 +0,47% -12,53% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25475,02 +91,91 +0,36% -10,73% .DJI S&P-500 3055,73 +11,42 +0,38% -5,42% .SPX Nasdaq 9552,05 +62,18 +0,66% +6,46% .IXIC Nasdaq 100 9598,89 +43,36 +0,45% +9,91% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1378,67 +15,74 +1,15% -15,10% .FTEU3 Eurostoxx 50 3077,92 +27,72 +0,91% -17,82% .STOXX50E CAC 40 4762,78 +67,34 +1,43% -20,33% .FCHI Dax 30 11586,85 -194,28 -1,65% -12,55% .GDAXI FTSE .FTSE 6166,42 +89,82 +1,48% -18,24% SMI .SSMI 9831,49 -94,54 -0,95% -7,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1136 1,1134 +0,02% -0,66% EUR= Dlr/Yen 107,71 107,58 +0,12% -1,06% JPY= Euro/Yen 119,94 119,79 +0,13% -1,65% EURJPY= Dlr/CHF 0,9608 0,9607 +0,01% -0,72% CHF= Euro/CHF 1,0701 1,0698 +0,03% -1,39% EURCHF= Stg/Dlr 1,2495 1,2492 +0,02% -5,76% GBP= Indice $ 97,8600 97,8300 +0,03% +1,75% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4080 -0,0160 Bund 2 ans -0,6600 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0290 -0,0070 +37,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6624 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1604 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 35,79 35,44 +0,35 +0,99% -41,53% CLc1 Brent LCOc1 38,76 38,32 +0,44 +1,15% -41,30% (Édité par Patrick Vignal)

