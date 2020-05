Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe attendue dans le vert, l'optimisme prédomine toujours (actualisé) Reuters • 28/05/2020 à 08:42









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * Wall Street a fini dans le vert, Tokyo aussi * Les Bourses chinoises pénalisées par les tensions USA-Chine par Blandine Henault PARIS, 28 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont de nouveau attendues en nette hausse jeudi, toujours portées par l'optimisme entourant le redémarrage de l'économie mondiale qui relègue au second plan les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sur Hong Kong. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,18% pour le CAC 40 parisien .FCHI à l'ouverture, de 1,24% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,21% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les places boursières européennes sont dans le vert depuis le début de la semaine, l'appétit pour le risque étant alimenté par la poursuite du relâchement des mesures de confinement qui laisse espérer un redémarrage rapide de l'activité économique. Elles ont aussi profité mercredi de l'annonce par la Commission européenne d'un plan de relance de 750 milliards d'euros qui, adossé à un budget pluriannuel de 1.100 milliards d'euros, doit permettre à l'économie du bloc de se remettre de l'épidémie de coronavirus. A Wall Street, le S&P 500 .SPX a clôturé mercredi au-delà des 3.000 points pour la première fois en près de 12 semaines et à Tokyo, le Nikkei .N225 a fini jeudi à un plus haut depuis la fin février. Les places boursières chinoises restent en revanche pénalisées par la guerre des mots entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Hong Kong, où les protestations contre le projet de loi de sécurité nationale prennent de l'ampleur. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré mercredi devant le Congrès américain que Hong Kong ne pouvait désormais plus prétendre à un statut spécial de la part des Etats-Unis car la Chine avait nui fondamentalement à l'autonomie de la région administrative spéciale. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en ordre dispersé, avec un gain de 1% pour le Dow Jones .DJI , une hausse de 0,4% pour le S&P 500 et une quasi-stabilité pour le Nasdaq .IXIC alors que les valeurs technologiques sont les plus exposées aux tensions sino-américaines. Le Nasdaq était déjà à la traîne mercredi avec un gain de 0,77% contre une progression de 1,48% pour le S&P 500 et de 2,21% pour le Dow Jones .DJI . Les valeurs technologiques américains souffrent aussi des attaques de Donald Trump envers les opérateurs de réseaux sociaux à propos desquels il devrait signer jeudi un décret présidentiel. Twitter TWTR.N a ainsi chuté de 4,38% et Facebook FB.O de 3,15%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini en hausse de 2,32% pour toucher un plus haut depuis le 27 février. L'indice est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, un important seuil technique de soutien. Les places boursières chinoises restent freinées en revanche par les tensions accrues entre Washington et Pékin au sujet de Hong Kong. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC grappille 0,14% après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge et le Hang Seng .HSI hongkongais abandonne 0,34%. CHANGES Le dollar est tiraillé entre les espoirs de reprise économique et les tensions entourant Hong Kong qui poussent les investisseurs vers les actifs refuges. L'indice mesurant ses fluctuations contre un panier de devises de référence recule de 0,2%. .DXY L'euro renforce de son côté les gains acquis la veille après la présentation par la Commission européenne de son projet de plan de relance. Il progresse de 0,2% à 1,1024. EUR= TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR progresse de deux points de base, à 0,6933%. Il a touché mercredi un pic à 0,729% avant d'effacer ses gains après la clôture de Wall Street. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR poursuit sa remontée après la présentation du plan de soutien de la Commission européenne: il gagne encore plus d'un point de base, à -0,411%, après avoir touché un pic d'un mois la veille, à -0,386%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse pour une deuxième journée d'affilée après l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 recule de 1,9% à 34,08 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 perd 2,8% à 31,88 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Inflation IPCH (1re mai -0,1% +0,4% estimation) - sur un an +0,5% +0,8% US 12h30 PIB annualisé (2e estimation) T1 -4,8% -4,8%* Inscriptions au chômage semaine au 2,1 mlns 2,438 23 mai mlns * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21916,31 +497,08 +2,32% -7,36% .N225 Topix .TOPX 1577,34 +27,87 +1,80% -8,37% Hong Kong 23261,05 -40,31 -0,17% -17,48% .HSI Taiwan 10944,19 -70,47 -0,64% -8,78% .TWII Séoul .KS11 2028,54 -2,66 -0,13% -7,70% Singapour 2520,79 +1,31 +0,05% -21,78% .STI Shanghaï 2842,80 +5,99 +0,21% -6,80% .SSEC Sydney 5851,10 +76,10 +1,32% -12,46% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25548,27 +553,16 +2,21% -10,48% .DJI S&P-500 3036,13 +44,36 +1,48% -6,02% .SPX Nasdaq 9412,36 +72,14 +0,77% +4,90% .IXIC Nasdaq 100 9442,05 +52,07 +0,55% +8,12% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1363,41 +4,10 +0,30% -16,04% .FTEU3 Eurostoxx 50 3051,08 +51,86 +1,73% -18,53% .STOXX50E CAC 40 4688,74 +82,50 +1,79% -21,57% .FCHI Dax 30 11657,69 +153,04 +1,33% -12,01% .GDAXI FTSE .FTSE 6144,25 +76,49 +1,26% -18,54% SMI .SSMI 9716,52 -114,31 -1,16% -8,48% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1022 1,1003 +0,17% -1,68% EUR= Dlr/Yen 107,80 107,71 +0,08% -0,97% JPY= Euro/Yen 118,85 118,58 +0,23% -2,54% EURJPY= Dlr/CHF 0,9680 0,9683 -0,03% +0,02% CHF= Euro/CHF 1,0671 1,0657 +0,13% -1,67% EURCHF= Stg/Dlr 1,2271 1,2250 +0,17% -7,45% GBP= Indice $ 98,8520 99,0620 -0,21% +2,79% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4090 +0,0110 Bund 2 ans -0,6270 +0,0120 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0150 +0,0000 +39,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6917 +0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1799 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 31,97 32,81 -0,84 -2,56% -47,77% CLc1 Brent LCOc1 34,20 34,74 -0,54 -1,55% -48,21% (édité par Patrick Vignal)

