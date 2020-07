Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe attendue dans le vert avant l'emploi US (actualisé) Reuters • 02/07/2020 à 08:42









(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse autour de 1% * Les récents bons indicateurs soutiennent les espoirs sur la conjoncture * Le rapport sur l'emploi US, principal rendez-vous du jour par Blandine Henault PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, les espoirs de redressement de l'économie mondiale reprenant le dessus face aux craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme sur les indices signalent une hausse de 0,89% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,22% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,88% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les investisseurs sont restés concentrés mercredi sur la flambée des cas d'infection au coronavirus, particulièrement aux Etats-Unis, et les indices européens ont fini dans le rouge tandis que Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Les bonnes nouvelles macroéconomiques qui se sont multipliées mercredi semblent toutefois faire peu à peu leur chemin dans l'esprit des intervenants de marché. Que ce soit l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi aux Etats-Unis, les indices PMI chinois et européens ou encore l'ISM américain dans le secteur manufacturier, tous ont confirmé une reprise de l'activité en juin. Le rapport officiel sur l'emploi américain, attendu à 12h30 GMT, sera donc suivi de près. Les économistes interrogés par Reuters attendent 3,0 millions de créations de postes le mois dernier, après la bonne surprise du mois de mai. "Un résultat meilleur que prévu pourrait contribuer à régler le débat à court terme selon lequel le marché du travail américain va guérir relativement rapidement et justifier de nouveaux sommets sur les actions américaines", estime Stephen Innes, stratège chez AxiCorp. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,4% après la séance hésitante de la veille. Mercredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, le Dow Jones clôturant en baisse de 0,3%, alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé la journée en hausse, tous les deux soutenus par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 77,91 points à 25.734,97 points. Le S&P-500 .SPX a pris quant à lui 0,50%, à 3.115,86 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,95% à 10.154,63 points. Un regain d'appétit pour le risque s'est fait sentir grâce aux annonces des laboratoires Pfizer PFE.N (+3,18%) et BioNTech BNTX.O concernant des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin contre le coronavirus lors des premiers essais sur l'homme. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,11%, soutenue par la progression des valeurs cycliques avec les espoirs de reprise économique même si la prudence est restée de mise. Ailleurs en Asie, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 1,75% et l'indice Kospi de Séoul .KS11 gagne 1,36%. CHANGES/TAUX Le léger regain d'appétit pour le risque se traduit par des dégagements sur le dollar, qui recule de 0,15% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro en profite pour avancer de 0,1% à 1,1271 dollar. EUR= Sur le marché obligataire, les mouvements sont limités avec une quasi-stabilité pour le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , à 0,6775%, et une légère hausse du taux à dix ans allemand, à -0,384%. DE10YT=RR PÉTROLE Les cours du brut évoluent en légère hausse, soutenus par les espoirs de reprise de la demande même si les dernières annonces sanitaires en provenance des Etats-Unis limitent la progression. Le pays a enregistré mercredi un nombre record de nouveaux cas de coronavirus et la Californie a décidé de fermer la quasi-intégralité de ses bars et restaurants. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,4% à 42,23 dollars et celui du brut léger américain CLc1 prend aussi 0,4% à 39,99 dollars. MÉTAUX A Shanghai, le contrat à échéance août sur le cuivre a touché un plus haut de six mois, à 7.016,28 dollars la tonne, soutenu par les espoirs de reprise économique et des craintes sur l'approvisionnement au Chili, où le géant minier BHP BHP.AX a indiqué qu'il allait ralentir la production dans sa mine de cuivre de Cerro Colorado. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Créations d'emplois juin 3,0 mlns 2,509 non-agricoles mlns Taux de chômage 12,3% 13,3% Salaire horaire moyen -0,7% -1,0% - sur un an +5,3% +6,7% Inscriptions au chômage sem. au 27 1,355 mln 1,48 mln juin 14h00 Commandes à l'industrie mai +8,9% -13,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22145,96 +24,23 +0,11% -6,39% .N225 Topix .TOPX 1542,76 +4,15 +0,27% -10,38% Hong Kong 24871,13 +443,94 +1,82% -11,77% .HSI Taiwan 11805,14 +101,72 +0,87% -1,60% .TWII Séoul .KS11 2135,37 +28,67 +1,36% -2,83% Singapour 2618,99 +8,82 +0,34% -18,74% .STI Shanghaï 3078,97 +52,99 +1,75% +0,95% .SSEC Sydney 6032,70 +98,30 +1,66% -9,75% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25734,97 -77,91 -0,30% -9,82% .DJI S&P-500 3115,86 +15,57 +0,50% -3,56% .SPX Nasdaq 10154,63 +95,86 +0,95% +13,17% .IXIC Nasdaq 100 10279,25 +122,40 +1,21% +17,70% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1408,59 +2,95 +0,21% -13,26% .FTEU3 Eurostoxx 50 3228,45 -5,62 -0,17% -13,80% .STOXX50E CAC 40 4926,94 -9,05 -0,18% -17,58% .FCHI Dax 30 12260,57 -50,36 -0,41% -7,46% .GDAXI FTSE .FTSE 6157,96 -11,78 -0,19% -18,36% SMI .SSMI 10089,67 +44,37 +0,44% -4,97% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1271 1,1250 +0,19% +0,54% EUR= Dlr/Yen 107,48 107,46 +0,02% -1,27% JPY= Euro/Yen 121,14 120,90 +0,20% -0,66% EURJPY= Dlr/CHF 0,9455 0,9457 -0,02% -2,30% CHF= Euro/CHF 1,0658 1,0640 +0,17% -1,79% EURCHF= Stg/Dlr 1,2499 1,2470 +0,23% -5,73% GBP= Indice $ 97,0550 97,1960 -0,15% +0,92% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,3870 +0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6520 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0566 +0,0040 +33,04 FR10YT=RR Treasury 10 0,6775 -0,0040 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1645 +0,0000 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,99 39,82 +0,17 +0,43% -34,67% CLc1 Brent LCOc1 42,21 42,03 +0,18 +0,43% -36,07% (avec Swati Pandey et Imani Moise, édité par Laetitia Volga)

