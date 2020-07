Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'euphorie asiatique devrait gagner l'Europe (actualisé) Reuters • 06/07/2020 à 08:24









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Nette hausse en vue pour les Bourses européennes * En Chine, l'indice CSI 300 est au plus haut depuis cinq ans * L'optimisme sur la reprise l'emporte sur la situation sanitaire PARIS, 6 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse à l'ouverture lundi dans le sillage des places asiatiques, Chine en tête, les espoirs placés dans une reprise économique rapide l'emportant sur la perspective d'une épidémie longue aux Etats-Unis. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 1,85% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 2,23% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 1,65% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 2,35% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . L'indice MSCI des marchés d'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS prend plus de 1,5% et évolue au plus haut depuis février, soutenu par l'anticipation d'un maintien prolongé des soutiens monétaires et budgétaires mis en oeuvre par les autorités chinoises ces derniers mois. Comme la semaine dernière, les signes d'amélioration de la conjoncture économique mondiale prennent le pas, aux yeux des investisseurs, sur les risques liés à l'augmentation des cas d'infection par le coronavirus dans le monde entier, et particulièrement aux Etats-Unis, où 15 Etats ont enregistré une hausse record du nombre de nouveaux cas de contamination au cours des quatre premiers jours de juillet selon un comptage de Reuters. En Europe, le gouverneur de la Banque de France a déclaré dimanche que l'économie française semblait rebondir au moins aussi vite et peut-être plus vite encore que prévu initialement. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 10,4% en mai, un rebond un peu moins marqué qu'attendu puisque le consensus Reuters tablait sur une hausse de 15%. Leur baisse d'avril a été revue à -26,2%. Les investisseurs suivront aussi à 14h00 GMT les résultats de l'enquête mensuelle ISM sur l'activité du secteur des services aux Etats-Unis. En Asie, Nomura a revu son allocation d'actifs en faveur des actions de la région, jugeant qu'elles pourraient enregistrer à court terme des performances supérieures aux actions américaines. De son côté, Citigroup rappelle que les banques centrales devraient acheter pour 6.000 milliards de dollars d'actifs financiers sur les 12 prochains mois, assurant ainsi un soutien massif et prolongé aux marchés. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de plus de 1% après le week-end prolongé de l'Independence Day, la fête nationale aux Etats-Unis. Les marchés américains sont restés fermés vendredi, au lendemain d'une séance positive après les chiffres mensuels du marché du travail aux Etats-Unis marqués par un record des créations d'emplois. Jeudi, le Dow Jones .DJI a gagné 0,36% à 25.827,36 points, le S&P-500 .SPX 0,45% à 3.130,01 et le Nasdaq Composite .IXIC 0,52% à 10.207,63, un record de clôture, après un nouveau plus haut historique à 10.310,364 en séance. .NFR EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur un gain de 1,83% et enregistré sa meilleure clôture depuis le 11 juin,, profitant de la forte hausse des actions chinoises: le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale avance de 5,31%, au plus haut depuis juin 2015 et à Shanghai, le SSE Composite .SSEC prend 5,35% au plus haut depuis avril 2019. Les deux indices phares chinois ont déjà progressé respectivement de 6,8% et 5,8% la semaine dernière, grâce à des indicateurs encourageants sur la reprise de l'activité en Chine et des chiffres jugés rassurants sur le contrôle de l'épidémie dans le pays. Leur hausse profite en premier lieu aux valeurs financières: le sous-indice bancaire du CSI 300 .CSI000951 bondit de 8,24%. TAUX/CHANGES Privé de son attrait de valeur refuge par l'optimisme ambiant, le dollar recule face à un panier de devises de référence .DXY (-0,29%) et l'euro en profite pour remonter autour de 1,1290 EUR= contre moins de 1,1240 dans les tout premiers échanges. L'appétit marqué pour les actifs plus risqués désavantage les emprunts d'Etat de référence: le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, remonte de plus d'un point de base dans les premiers échanges à -0,42% et celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR prend plus de deux points à 0,694%. PÉTROLE Le marché pétrolier évolue sans tendance claire, le Brent bénéficiant de la baisse de l'offre globale alors que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) souffre des craintes liées à l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Le cours du Brent gagne 0,96% à 43,21 dollars le baril LCOc1 alors que le WTI cède 0,12% à 40,60 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie mai +15,4% -25,8% EZ 09h00 Ventes au détail mai +15,5% -11,7% - sur un an -7,5% -19,6% US 14h00 Indice ISM des services juin 49,5 45,4 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22714,44 +407,96 +1,83% -3,98% .N225 Topix .TOPX 1577,15 +24,82 +1,60% -8,38% Hong Kong 26194,51 +821,39 +3,24% -7,08% .HSI Taiwan 12116,70 +207,54 +1,74% +1,00% .TWII Séoul .KS11 2187,01 +34,60 +1,61% -0,49% Singapour 2685,86 +32,92 +1,24% -16,66% .STI Shanghaï 3321,20 +168,39 +5,34% +8,89% .SSEC Sydney 6014,60 -43,30 -0,71% -10,02% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente (jeudi 2 juillet): Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25827,36 +92,39 +0,36% -9,50% .DJI S&P-500 3130,01 +14,15 +0,45% -3,12% .SPX Nasdaq 10207,63 +53,00 +0,52% +13,76% .IXIC Nasdaq 100 10341,89 +62,64 +0,61% +18,42% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1424,15 -11,50 -0,80% -12,30% .FTEU3 Eurostoxx 50 3294,38 -25,71 -0,77% -12,04% .STOXX50E CAC 40 5007,14 -42,24 -0,84% -16,24% .FCHI Dax 30 12528,18 -80,28 -0,64% -5,44% .GDAXI FTSE .FTSE 6157,30 -83,06 -1,33% -18,36% SMI .SSMI 10125,84 -61,72 -0,61% -4,63% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1289 1,1248 +0,36% +0,70% EUR= Dlr/Yen 107,68 107,50 +0,17% -1,08% JPY= Euro/Yen 121,56 120,90 +0,55% -0,32% EURJPY= Dlr/CHF 0,9426 0,9457 -0,33% -2,60% CHF= Euro/CHF 1,0644 1,0622 +0,21% -1,92% EURCHF= Stg/Dlr 1,2502 1,2483 +0,15% -5,71% GBP= Indice $ 96,8990 97,1720 -0,28% +0,75% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4220 +0,0100 Bund 2 ans -0,6850 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1045 +0,0050 +31,75 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6923 +0,0210 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1586 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,61 40,65 -0,04 -0,10% -33,65% CLc1 Brent LCOc1 43,20 42,80 +0,40 +0,93% -34,58% (Marc Angrand)

