POINT MARCHÉS-L'espoir de mesures de relance ciblées aux USA l'emporte

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,34%, le CAC 40 à Paris 0,2% * Nette hausse à Wall Street mercredi puis à Tokyo * Le secteur du transport aérien en vedette * Inscriptions au chômage aux USA et "minutes" de la BCE à l'agenda du jour PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi dans le sillage de Wall Street et Tokyo, les investisseurs ayant trouvé de nouvelles raisons d'espérer dans les déclarations de Donald Trump sur des mesures ciblées de soutien à l'économie américaine. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,2% à 4891,89 points vers 08h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,15 % et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,4%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,41% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,34%. Après le coup de froid provoqué sur les marchés mardi par sa décision de geler les discussions avec les démocrates sur un plan de relance global, le président américain a infléchi sa position en demandant au Congrès d'adopter au plus vite une série de textes destinés entre autres à soutenir le secteur du transport aérien, menacé de réductions d'effectifs massives. "Les annonces faites hier par le président américain sur de possibles mesures de relance ont ragaillardi des investisseurs face à une actualité toujours principalement marquée par les niveaux records de contamination en Europe", résume Guillaume Dejean, analyste de Western Union Business Solution. "Des progrès tangibles sur ce dossier auraient pour effet de rassurer un peu les marchés quant aux capacités de la première économie mondiale à prendre à bras le corps la question de la relance économique en temps de pandémie." Dans ce contexte, le marché surveillera à 12h30 GMT les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, que le consensus Reuters donne toujours supérieurs à 800.000. VALEURS La plus forte progression sectorielle du début de séance sont pour le compartiment du transport aérien et du tourisme .SXTP , qui prend 1,67% après la hausse marquée des cours des grandes compagnies aériennes à Wall Street mercredi. IAG ICAG.L gagne 4,62%, Lufthansa LHAG.DE 1,27% et Air France-KLM AIRF.PA 1,61%. EasyJet EZJ.L perd toutefois 1,22% après avoir averti que la perte de l'exercice fiscal clos le 30 septembre, la première de son histoire, pourrait atteindre 845 millions de livres (930 millions d'euros). Autre baisse remarquée, celle du spécialistes des capteurs électroniques AMS AMS.S , qui cède 4,29%, qui a annoncé travailler sur un nouveau crédit relais de 750 millions d'euros et une émission obligataire qui pourrait être convertible en actions. A Paris, la plus forte baisse du SBF 120 est pour Lagardère LAGA.PA , qui abandonne 2,85% après une envolée de près de 90% en dix séances. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,96% dans le sillage de Wall Street et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS , dans le vert pour la quatrième séance consécutive, a inscrit un plus haut d'un mois. A Hong Kong, le Hang Seng .HSI recule toutefois de 0,23%, pénalisé entre autres par les informations de Bloomberg selon lesquelles les Etats-Unis envisagent des restrictions aux activités des plates-formes de paiement de Tencent 0700.HK et Alibaba 9988.HK . A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains augurent pour l'instant d'une poursuite du rebond puisqu'ils suggèrent une ouverture en hausse d'au moins 0,5%. Mercredi, le Dow Jones .DJI a gagné 1,91% à 28.303,46 points, le S&P-500 .SPX a pris 1,74%, à 3.419,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,88% à 11.364,60 points. CHANGES/TAUX Le regain d'espoir sur les mesures de relance aux Etats-Unis, en favorisant le retour sur les actifs plus risqués, fait reculer le yen et le dollar: ce dernier abandonne 0,04% face à un panier de référence .DXY . L'euro se traite autour de 1,1760 dollar EUR= . Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, recule d'un peu plus d'un point de base à -0,505%, un repli comparable à celui du dix ans américain US10YT=RR , revenu à 0,77%. Les investisseurs attendent à 11h30 GMT le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). PÉTROLE Le marché pétrolier reste soutenu par les baisses de production liées à la grève dans le secteur en Norvège et surtout par l'arrivée de l'ouragan Delta sur le golfe du Mexique, qui a conduit à l'évacuation de près de 200 installations. Ce facteur l'emporte sur les inquiétudes pour la demande, pourtant mises en évidence mercredi par les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine. Le Brent gagne 1,36% à 42,56 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,2% à 40,43 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 3 820.000 837.000 octobre LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1420,06 +5,72 +0,40% -12,56% .FTEU3 Eurostoxx 50 3243,17 +9,74 +0,30% -13,40% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4893,42 +11,42 +0,23% -18,14% Dax 30 .GDAXI 12983,14 +54,57 +0,42% -2,01% FTSE .FTSE 5955,97 +9,72 +0,16% -21,03% SMI .SSMI 10231,67 +43,79 +0,43% -3,63% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23647,07 +224,25 +0,96% -0,04% .N225 Topix .TOPX 1655,47 +9,00 +0,55% -3,83% Hong Kong 24184,63 -58,23 -0,24% -14,21% .HSI Taiwan .TWII 12887,19 +140,82 +1,10% +7,42% Séoul .KS11 2391,96 +5,02 +0,21% +8,84% Singapour 2537,25 -1,11 -0,04% -21,27% .STI Shanghaï 3218,05 -6,31 -0,20% +5,51% .SSEC Sydney .AXJO 6102,00 +65,60 +1,09% -8,71% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28303,46 +530,70 +1,91% -0,82% .DJI S&P-500 .SPX 3419,45 +58,50 +1,74% +5,84% Nasdaq .IXIC 11364,60 +210,00 +1,88% +26,66% Nasdaq 100 11503,19 +211,92 +1,88% +31,72% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1761 1,1760 +0,01% +4,92% Dlr/Yen JPY= 105,93 105,96 -0,03% -2,69% Euro/Yen 124,59 124,63 -0,03% +2,16% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9170 0,9172 -0,02% -5,25% Euro/CHF 1,0786 1,0789 -0,03% -0,61% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2954 1,2918 +0,28% -2,26% Indice $ .DXY 93,6030 93,6300 -0,03% -2,67% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1890,86 1887,22 +0,19% +24,64% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,23 +0,10 FGBLc1 Bund 10 ans -0,50 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,24 -0,01 +26,33 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,77 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,15 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,45 39,95 +0,50 +1,25% -33,92% CLc1 Brent LCOc1 42,57 41,99 +0,58 +1,38% -35,53% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

