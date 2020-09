Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'espoir d'un vaccin devrait porter les Bourses en Europe Reuters • 14/09/2020 à 07:27









* Les Bourses européennes attendues en hausse * AstraZeneca a repris les essais cliniques sur son candidat vaccin * Les contrats à terme sur les indices de Wall Street grimpent * Le valeurs technologiques toujours sous surveillance * La Fed et la BoJ à l'agenda de la semainee par Patrick Vignal PARIS, 14 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, soutenues par les espoirs de vaccin contre le coronavirus dans un environnement de marché marqué par la persistance des craintes entourant les grosses valeurs technologiques américaines. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait prendre autour de 0,6% à l'ouverture. Le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE progresseraient respectivement pour leur part de 0,5% et 0,3%. Les essais cliniques du vaccin expérimental d'AstraZeneca AZN.L et de l'Université d'Oxford ont repris au Royaume-Uni, les autorités sanitaires britanniques ayant estimé qu'il n'y avait pas de risque à les poursuivre, a annoncé le laboratoire pharmaceutique. Ces essais avaient été suspendus en début de mois en raison d'une maladie inexpliquée contractée par un participant intégré à l'étude au Royaume-Uni. Ce candidat vaccin est considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme le plus avancé en matière de développement. L'optimisme des marchés devrait cependant être limité par le risque de débouclement de positions spéculatives sur les géants de la "tech", de nombreux investisseurs estimant que leurs valorisations extrêmement tendues ne se justifient plus dans un climat incertain. Une certaine prudence pourrait également s'imposer en raison de l'approche des décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine, mercredi, et de la Banque du Japon, le lendemain. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé une semaine douloureuse pour les trois grands indices, Nasdaq en tête. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 131,06 points, soit 0,48%, à 27.665,64 points et le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 1,69 point, soit 0,05%, à 3.340,88 points mais le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 63,79 points (-0,58%) à 10.855,80 points. Le sentiment de marché reste fortement influencé par l'évolution des grandes valeurs technologiques américaines après la chute du Nasdaq, tombé mardi en territoire de correction. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture de plus de 1% pour les trois grands indices, ce qui pourrait soutenir la tendance en Europe. EN ASIE L'espoir d'un vaccin contre le COVID-19 porte la tendance en Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 prend 0,5% à l'approche de la la clôture et où l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS progresse de 0,7%. Les responsables du Parti libéral démocrate (PLD) au Japon votent pour désigner leur chef, qui devrait ensuite être nommé Premier ministre. Yoshihido Suga est le favori pour succéder à Shinzo Abe, qui a démissionné pour raisons de santé. CHANGES/TAUX Du côté des devises, le dollar cède un peu de terrain face à un panier de devises de référence et l'euro est stable, autour de 1,1846. .DXY EUR= Le marché obligataire est calme lui aussi. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR est à l'équilibre, autour de 0,667%. PÉTROLE Les contrats de référence sur le brut sont repartis timidement à la hausse, à 39,96 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 37,57 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 SEPTEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle juillet +4,0% +9,1% - sur un an -8,2% -12,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23563,66 +157,17 +0,67% -0,39% .N225 Topix 1651,15 +14,51 +0,89% -4,08% .TOPX Hong Kong 24666,66 +163,35 +0,67% -12,50% .HSI Taiwan 12780,53 +104,58 +0,83% +6,53% .TWII Séoul 2425,01 +28,32 +1,18% +10,34% .KS11 Singapour 2489,03 -1,06 -0,04% -22,77% .STI Shanghaï 3278,68 +18,33 +0,56% +7,49% .SSEC Sydney 5884,30 +24,90 +0,42% -11,97% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27665,64 +131,06 +0,48% -3,06% .DJI S&P-500 3340,97 +1,78 +0,05% +3,41% .SPX Nasdaq 10853,55 -66,05 -0,60% +20,96% .IXIC Nasdaq 100 11087,40 -66,72 -0,60% +26,96% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1427,95 +2,23 +0,16% -12,07% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3315,81 +3,04 +0,09% -11,46% .STOXX50E CAC 40 5034,14 +10,21 +0,20% -15,79% .FCHI Dax 30 13202,84 -6,05 -0,05% -0,35% .GDAXI FTSE .FTSE 6032,09 +28,77 +0,48% -20,02% SMI .SSMI 10439,52 +52,08 +0,50% -1,67% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1846 1,1845 +0,01% +5,67% EUR= Dlr/Yen 106,00 106,14 -0,13% -2,63% JPY= Euro/Yen 125,58 125,75 -0,14% +2,98% EURJPY= Dlr/CHF 0,9086 0,9086 +0,00% -6,12% CHF= Euro/CHF 1,0765 1,0764 +0,01% -0,80% EURCHF= Stg/Dlr 1,2817 1,2793 +0,19% -3,33% GBP= Indice $ 93,1830 93,3330 -0,16% -3,11% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4800 +0,0030 Bund 2 ans -0,6920 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1909 +0,0000 +28,91 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6674 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1310 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 37,57 37,33 +0,24 +0,64% -38,62% US CLc1 Brent 39,96 39,83 +0,13 +0,33% -39,48% LCOc1 (édité par Jean-Stéphane Brosse)

