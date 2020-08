Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'espoir d'un traitement pourrait porter les Bourses en Europe (actualisé) Reuters • 24/08/2020 à 08:30









(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en hausse * L'espoir d'un traitement du COVID-19 en soutien * Les craintes pour l'économie restent en toile de fond * Le président de la Fed à l'agenda d'une semaine calme par Patrick Vignal PARIS, 24 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, l'espoir d'un traitement du coronavirus redonnant un peu d'optimisme à des investisseurs toujours précoccupés par la situation sanitaire et par des signes d'essoufflement du rebond économique. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait prendre 0,5% en début de séance. Le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE progresseraient respectivement pour leur part de à 0,8% et 0,7%. La Food & Drug Administration (FDA) a approuvé dimanche l'utilisation en urgence de plasma sanguin provenant de patients ayant guéri du COVID-19 afin de traiter des malades. Cette décision du régulateur américain est intervenue au lendemain de critiques de Donald Trump à l'encontre de la FDA, qu'il a accusée de bloquer la mise en oeuvre de traitements pour raisons politiques. Le président américain ne quitte pas l'actualité puisque s'ouvre ce lundi la convention d'investiture du Parti républicain, nouvelle étape de la campagne pour l'élection présidentielle de novembre, dominée jusqu'à présent par la crise sanitaire. Les marchés d'actions, dont le rebond a montré la semaine dernière des signes de faiblesse, n'auront pas d'indicateur majeur à se mettre sous la dent au cours d'une séance qui s'annonce calme. L'un des événements de la semaine sera la réunion "virtuelle" de banquiers centraux organisée par l'antenne de Kansas City de la Réserve fédérale en remplacement du symposium de Jackson Hole. Elle s'ouvrira jeudi avec une intervention très attendue du président de la Fed, Jerome Powell. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi avec des records de clôture pour le S&P-500 et le Nasdaq, Wall Street saluant des indicateurs jugés rassurants pour la reprise de l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 190,6 points, soit 0,69%, à 27.930,33 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 11,65 points, soit 0,34%, à 3.397,16 points, un nouveau plus haut de clôture. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé pour sa part de 46,85 points (0,42%) à 11.311,80, là aussi un record. Apple AAPL.O a soutenu les indices en enchaînant une quatrième séance consécutive de hausse avec un gain de 5,15%. Le titre a pris 8,24% sur l'ensemble de la semaine dernière et dépasse désormais les 2.100 milliards de dollars de capitalisation. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini en hausse de 0,28% et l'indice CSI 300 des principales valeurs de Chine continentale .CSI300 gagne plus de 1% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS prend 0,6%. CHANGES/TAUX Du côté des devises, le dollar perd un peu de terrain face un panier de devises de référence et l'euro est stable, autour de 1,1796 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans US10YT=RR perd 1 point de base à 0,63%. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund de même échéance DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, varie peu à -0,51%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont quasiment inchangés, à 44,41 dollars le baril pour le Brent LCOc1 et 42,37 pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22985,51 +65,21 +0,28% -2,84% .N225 Topix 1607,13 +3,07 +0,19% -6,64% .TOPX Hong Kong 25487,39 +373,55 +1,49% -9,59% .HSI Taiwan 12647,13 +39,29 +0,31% +5,42% .TWII Séoul 2328,41 +23,82 +1,03% +5,95% .KS11 Singapour 2539,15 +10,61 +0,42% -21,21% .STI Shanghaï 3392,34 +11,65 +0,34% +11,22% .SSEC Sydney 6129,60 +18,40 +0,30% -8,30% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27930,33 +190,60 +0,69% -2,13% .DJI S&P-500 3397,16 +11,65 +0,34% +5,15% .SPX Nasdaq 11311,80 +46,85 +0,42% +26,07% .IXIC Nasdaq 100 11555,16 +78,12 +0,68% +32,31% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1416,57 -2,81 -0,20% -12,77% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3259,75 -14,23 -0,43% -12,96% .STOXX50E CAC 40 4896,33 -14,91 -0,30% -18,10% .FCHI Dax 30 12764,80 -65,20 -0,51% -3,65% .GDAXI FTSE .FTSE 6001,89 -11,45 -0,19% -20,43% SMI .SSMI 10218,20 -11,72 -0,11% -3,76% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1794 1,1795 -0,01% +5,21% EUR= Dlr/Yen 105,86 105,78 +0,08% -2,76% JPY= Euro/Yen 124,87 124,79 +0,06% +2,39% EURJPY= Dlr/CHF 0,9116 0,9115 +0,01% -5,81% CHF= Euro/CHF 1,0759 1,0752 +0,07% -0,86% EURCHF= Stg/Dlr 1,3096 1,3087 +0,07% -1,23% GBP= Indice $ 93,1510 93,2470 -0,10% -3,14% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5120 -0,0050 Bund 2 ans -0,6830 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2073 -0,0120 +30,47 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6266 -0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1432 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 42,40 42,34 +0,06 +0,14% -30,73% US CLc1 Brent 44,44 44,35 +0,09 +0,20% -32,70% LCOc1 (édité par)

