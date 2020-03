Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'espoir d'un geste de la Fed devrait encore porter Wall Street Reuters • 03/03/2020 à 12:45









* Le rebond de Wall Street devrait se poursuivre * Les Bourses européennes dans le vert à mi-séance * Une réaction de la Fed attendue pour contrer les effets du virus * Les rendements obligataires remontent, le pétrole aussi par Patrick Vignal PARIS, 3 mars (Reuters) - Wall Street devrait prolonger mardi le rebond amorcé la veille tandis que les Bourses européennes grimpent à mi-séance, l'espoir d'une réponse monétaire forte au risque que l'épidémie de coronavirus fait peser sur l'économie soutenant les marchés d'actions. Les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence de la Bourse de New York d'en hausse d'environ 1% après la progression spectaculaire de lundi avec un bond de 5% pour le Dow Jones .DJI , sa meilleure performance en pourcentage sur une séance depuis 2009. À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 1,72% à 5.425,07 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 2,05% et à Londres, le FTSE .FTSE avance de 2,05%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 2,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,84% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,34%. Les indices sont encore loin cependant d'avoir effacé leurs pertes de la semaine dernière avec une forte correction des deux côtés de l'Atlantique sur fond d'accélération de la propagation du virus hors de Chine. Le rebond est porté notamment par l'espoir de voir les banques centrales annoncer des mesures accommodantes pour faire face aux répercussions économiques de l'épidémie. La banque centrale australienne a montré la voie en abaissant mardi son taux directeur mardi pour la quatrième fois en moins d'un an. La réaction la plus attendue est celle de la Réserve fédérale, dont les marchés anticipent massivement désormais qu'elle annoncera le 18 mars une baisse de taux de 50 points de base, avant une nouvelle baisse de taux, de 25 points, lors de sa réunion suivante en avril, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Du côté des Etats, les pays du G7 vont exprimer, dans un communiqué qui sera publié mardi, leur détermination à limiter l'impact économique de l'épidémie mais sans aller jusqu'à prôner un effort budgétaire ou des baisses coordonnées de taux d'intérêt, ont déclaré deux responsables de ce groupe de pays. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE A la mi-séance en Europe, tous les indices sectoriels évoluent en hausse, notamment ceux qui avaient beaucoup souffert la semaine dernière comme les transports et les loisirs .SXTP (+2,63%) ou encore les ressources de base .SXPP (+3,25%). A Paris, les plus fortes hausses d'un CAC 40 intégralement dans le vert sont pour ArcelorMittal MT.AS , STMicroelectronics STM.PA et Saint-Gobain SGOB.PA , qui prennent chacun autour de 4%. Même l'action Renault RENA.PA , affaiblie pourtant par la dégradation de HSBC à "conserver" et la forte réduction de l'objectif de cours, reprend timidement couleurs avec un gain de 0,351%. A Francfort, Qiagen QIA.DE , spécialiste des examens génétiques, bondit de 18,74%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après l'annonce de son rachat par le fabricant américain d'équipements de laboratoire Thermo Fisher Scientific TMO.N pour plus de 10 milliards d'euros. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat remontent pour accompagner le regain d'appétit pour le risque. Celui des Treasuries à 10 ans US10YT=RR reprend près de six points de base à 1,146% après être tombé lundi à un nouveau plus bas historique, à 1,03%. Son équivalent allemand DE10YT=RR gagne quatre points de base à -0,578%. Le dollar suit le mouvement pour reprendre 0,13% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui cède un peu de terrain, autour de 1,112. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du brut remontent également, portés par les espoirs entourant une action des banques centrales et une réduction plus marquée de la production des pays de l'Opep. Le baril de Brent LCOc1 , qui a touché lundi un plus bas depuis juillet 2017 à 48,40 dollars, reprend 2,83% à 53,37 dollars. Le baril de brut léger américain CLc1 gagne pour sa part 3,38% à 48,33 dollars après avoir touché lundi un creux de 14 mois à 43,32 dollars. AUCUN INDICATEUR AMÉRICAIN À L'AGENDA DU 3 MARS LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dern Var. Var. ier poin % ts Dow 2667 +204 +0,7 Jones 2,00 ,00 7% 1YMc1 S&P-500 3082 +17, +0,5 ESc1 ,50 50 7% Nasdaq-1 8861 +70, +0,8 00 ,75 50 0% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précéden te : Indices Clôt Var. Var. YTD ure poin % ts Dow 2670 +129 +5,0 -6,4 Jones 3,32 3,96 9% 3% .DJI S&P-500 3090 +136 +4,6 -4,3 .SPX ,23 ,01 0% 5% Nasdaq 8952 +384 +4,4 -0,2 .IXIC ,17 ,80 9% 3% Nasdaq 8877 +416 +4,9 +1,6 100 ,98 ,14 2% 6% .NDX MARCHES EUROPEEN S Indices Dern Var. Var. YTD ier poin % ts Eurofirs 1504 +34, +2,3 -7,3 t 300 ,02 83 7% 9% .FTEU3 Eurostox 3401 +62, +1,8 -9,1 x 50 ,69 86 8% 7% <.STOXX5 0E> CAC 40 5427 +94, +1,7 -9,2 .FCHI ,53 01 6% 1% Dax 30 1210 +248 +2,1 -8,6 .GDAXI 6,63 ,76 0% 2% FTSE 6791 +136 +2,0 -9,9 .FTSE ,24 ,35 5% 6% SMI 1020 +249 +2,5 -3,9 .SSMI 0,60 ,77 1% 2% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cour Veil Var. YTD s le % Euro/Dlr 1,11 1,11 -0,2 -0,9 EUR= 07 32 2% 2% Dlr/Yen 107, 108, -0,3 -0,8 JPY= 92 30 5% 6% Euro/Yen 119, 120, -0,5 -1,7 <EURJPY= 88 59 9% 0% > Dlr/CHF 0,95 0,95 -0,1 -1,0 CHF= 78 91 4% 3% Euro/CHF 1,06 1,06 -0,3 -1,9 <EURCHF= 41 78 5% 4% > Stg/Dlr 1,27 1,27 +0,1 -3,6 GBP= 72 50 7% 7% Indice $ 97,6 97,3 +0,2 +1,4 .DXY 020 600 5% 9% TAUX Dern Var. Spread/Bun ier d (pts) Future 177, -0,8 Bund 0300 000 FGBLc1 Bund 10 -0,5 +0,0 ans 810 380 <DE10YT= RR> Bund 2 -0,7 +0,0 ans 840 430 <DE2YT=R R> OAT 10 -0,2 +0,0 +31, ans 680 250 30 <FR10YT= RR> Treasury 10 1,14 +0,0 ans 35 550 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,87 +0,0 US2YT=RR 09 450 PETROLE (en Cour Préc Var Var. YTD dollars) s éden % t Brut 48,4 46,7 +1,7 +3,6 -20, léger US 7 5 2 8% 81% CLc1 Brent 53,5 51,9 +1,6 +3,1 -18, LCOc1 3 0 3 4% 93% (édité par)

