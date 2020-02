Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'avertissement d'Apple plombe le moral des investisseurs (actualisé) Reuters • 18/02/2020 à 08:24









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, cours d'Apple à Francfort, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Repli en vue pour les indices européens * Apple juge peu probable d'atteindre son objectif de CA sur janvier-mars * Il met en cause les retombées de l'épidémie de coronavirus * Tokyo au plus bas depuis deux semaines PARIS, 18 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture après l'avertissement d'Apple AAPL.O sur son chiffre d'affaires, que le groupe américain justifie par l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine sur sa production et la demande pour ses produits. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,64% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,8% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,7% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,7% pour le Stoxx 600 .STOXX . Apple a déclaré lundi soir qu'il n'atteindrait probablement pas son objectif de chiffre d'affaires sur le trimestre janvier-mars, pourtant présenté il y a trois semaines à peine, en expliquant que la reprise de la production de ses chaînes d'assemblage chinoises mises à l'arrêt par l'épidémie était plus lente que prévu. L'action du groupe américain cotée à Francfort perdait 5,9% dans les tout premiers échanges et plusieurs de ses grands fournisseurs ont accusé le coup sur les marchés asiatiques tandis qu'à Séoul, son concurrent Samsung Electronics 005930.KS cédait 2,76%. L'annonce d'Apple constitue le plus important impact concret à ce jour de l'épidémie de coronavirus sur les résultats des multinationales. "Apple dit que sa reprise pourrait être retardée, ce qui pourrait vouloir dire que l'impact du virus pourrait se prolonger au-delà du trimestre en cours", commente Norihiro Fujito, responsable de la stratégie d'investissement de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities à Tokyo. "Si Apple n'était pas cher, ça ne serait pas très important mais comme il se traite sur des plus hauts historiques, les investisseurs vont sûrement être tentés de vendre", ajoute-t-il. Un constat qui peut s'appliquer à bien d'autres actifs puisque l'indice européen Stoxx 600 .STOXX a encore inscrit un record lundi. Dans ce contexte, l'annonce par la Chine d'exemptions de surtaxes douanières sur 696 produits américains supplémentaires, dans l'énergie et l'agriculture entre autres, se trouve reléguée au second plan. En Europe, la publication à 10h00 GMT de l'indice ZEW en Allemagne permettra de se faire une idée plus précise de l'impact de l'épidémie et de ses retombées sur le moral des investisseurs. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en repli de 1,4% et au plus bas depuis le 4 février, pénalisée par les déclarations d'Apple et les informations selon lesquelles l'administration Trump envisage de modifier la réglementation américaine pour pouvoir bloquer des livraisons de composants électroniques au chinois Huawei HWT.UL . En Chine, l'avertissement du groupe à la pomme a aussi pesé sur la tendance mais l'espoir d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire dès jeudi a assuré un soutien aux actions: le SSE Composite .SSEC de Shanghai a fini en hausse de 0,05% tandis que le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale abandonnait 0,49%. A WALL STREET Dans les échanges en Asie, les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent un repli d'environ 0,3% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 0,7% pour le Nasdaq. Les marchés américains étaient fermés lundi, jour férié aux Etat-Unis. Vendredi, Wall Street avait fini en ordre dispersé mais sur de faibles variations: le Dow .DJI avait cédé 0,09% à 29.398,08 points tandis que le S&P 500 .SPX gagnait 0,18% à 3.380,16 et que le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,2% à 9.731,18. .NFR TAUX L'avertissement d'Apple incite certains investisseurs asiatiques au repli sur les actifs jugés les moins risqués, ce qui se traduit par une baisse des rendements obligataires: dans les premiers échanges en Europe, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule de plus de deux points de base à -0,422%, au plus bas depuis le 4 février. Celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR cède près de quatre points à 1,5508%, un plus bas d'une semaine. CHANGES Les devises refuges sont elles aussi recherchées: le yen monte face au dollar JPY= et à l'euro EURJPY= et le billet vert est en hausse face à un panier de référence .DXY . Le contexte est donc défavorable à un rebond de l'euro: à 1,0830 dollar EUR= , la monnaie unique reste proche du plus bas de près de trois ans touché lundi. PÉTROLE Le marché pétrolier n'est pas épargné par le regain d'inquiétude quant à l'impact de l'épidémie en Chine sur la demande: le Brent perd 1,04% à 57,07 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,81% à 51,63 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Demandeurs d'emploi janvier n.d. +14.900 Taux de chômage BIT 3,8% 3,8% Salaire hebdomadaire moyen +3,0% +3,2% (sur un an) DE 10h00 Indice ZEW du sentiment février 21,5 26,7 économique USA 13h30 Indice manufacturier "Empire février 5,00 4,80 State" 15h00 Indice NAHB du marché février 75 75 immobilier LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23193,80 -329,44 -1,40% -1,96% .N225 Topix .TOPX 1665,71 -22,06 -1,31% -3,23% Hong Kong 27567,29 -392,31 -1,40% -2,21% .HSI Taiwan 11648,98 -114,53 -0,97% -2,90% .TWII Séoul .KS11 2208,88 -33,29 -1,48% +0,51% Singapour 3200,23 -12,77 -0,40% -0,70% .STI Shanghaï 2984,97 +1,35 +0,05% -2,14% .SSEC Sydney 7113,70 -11,40 -0,16% +6,43% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29398,08 -25,23 -0,09% +3,01% .DJI S&P-500 3380,16 +6,22 +0,18% +4,62% .SPX Nasdaq 9731,18 +19,21 +0,20% +8,45% .IXIC Nasdaq 100 9623,58 +27,88 +0,29% +10,20% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1683,73 +5,24 +0,31% +3,68% .FTEU3 Eurostoxx 50 3853,27 +12,30 +0,32% +2,89% .STOXX50E CAC 40 6085,95 +16,60 +0,27% +1,80% .FCHI Dax 30 13783,89 +39,68 +0,29% +4,04% .GDAXI FTSE .FTSE 7433,25 +24,12 +0,33% -1,45% SMI .SSMI 11168,45 +39,64 +0,36% +5,19% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0835 1,0834 +0,01% -3,35% EUR= Dlr/Yen 109,74 109,88 -0,13% +0,81% JPY= Euro/Yen 118,93 119,04 -0,09% -2,48% EURJPY= Dlr/CHF 0,9801 0,9807 -0,06% +1,27% CHF= Euro/CHF 1,0621 1,0626 -0,05% -2,13% EURCHF= Stg/Dlr 1,2995 1,3006 -0,08% -1,99% GBP= Indice $ 99,1870 99,0030 +0,19% +3,13% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4230 -0,0240 Bund 2 ans -0,6570 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1860 -0,0270 +23,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5508 -0,0370 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4055 -0,0180 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,65 52,05 -0,40 -0,77% -15,62% CLc1 Brent LCOc1 57,08 57,67 -0,59 -1,02% -13,55% (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par Blandine Hénault)

