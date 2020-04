Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'aversion au risque devrait encore dominer à Wall Street Reuters • 01/04/2020 à 13:32









* Les indices américains attendus en baisse * L'indice Stoxx 600 perd 3,27%, le CAC 40 à Paris plus de 4% * Les PMI manufacturiers se dégradent fortement en mars * L'enquête ADP et l'ISM à surveiller par Laetitia Volga PARIS, 1er avril (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'image des Bourses européennes, dans le rouge mercredi à mi-séance, après les prévisions sombres de Donald Trump sur l'expansion de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis des indicateurs confirmant la perspective d'une récession mondiale. Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une ouverture en baisse d'au moins 3%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 4,23% à 4.210,18 vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 3,85% et à Londres, le FTSE .FTSE rétrocède 3,78%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 lâche 3,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 3,97% et le Stoxx 600 .STOXX de 3,27%. Deux semaines "très douloureuses" attendent les Américains dans la lutte contre le coronavirus, a averti mardi le président américain. Les autorités sanitaires craignent que le bilan aux Etats-Unis dépasse les 100.000 morts dans les prochains mois. Le changement de ton de Donald Trump, l'ouverture négative qui se profile à Wall Street et des indicateurs inquiétants en Asie et en Europe ont eu raison de l'optimisme très prudent qui a dominé les places européennes mardi. L'activité dans le secteur manufacturier a chuté en mars et devrait continuer de baisser dans les mois à venir, ont montré les résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI en zone euro. "Nous savons que les données économiques sont très médiocres et le resteront pendant un certain temps. À notre avis, la question principale n'est pas de savoir à quel point elles sont mauvaises, mais combien de temps elles le resteront. La question de savoir à quoi ressemblera la reprise, quand nous pourrons la démarrer, risque également de peser sur le sentiment. Nous ne nous attendons pas à un rebond en V mais plutôt à une forme en U, et avec seulement une montée progressive", a déclaré Esty Dwek, responsable des stratégies de marché chez Natixis IM Solutions. Aux Etats-Unis, on suivra à 12h15 GMT les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé en mars, à deux jours de la publication du rapport mensuel du département du Travail, et à 14h00 GMT ceux de l'enquête ISM sur l'activité dans l'industrie. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE L'indice Stoxx des valeurs bancaires .SX7P , en baisse de 4,99%, accuse la plus forte perte en Europe, plombé par la suppression des dividendes par plusieurs groupes du secteur. A Londres, HSBC HSBA.L chute de 8,34%. A Paris, Société générale SOGN.PA et Natixis CNAT.PA perdent plus de 6% après avoir suivi la recommandation de la Banque centrale européenne de ne pas verser de dividende au titre de 2019. Sans surprise, les immatriculations de voitures neuves en France ont dégringolé en mars à cause de l'épidémie et du confinement de la population pour l'endiguer. PSA PEUP.PA et Renault RENA.PA abandonnent respectivement 4,48% et 4,97%. Toujours frappé par la baisse de la demande, l'équipementier aéronautique Safran SAF.PA chute de 12,28%, dernier du CAC 40 devant Airbus AIR.PA (-9,63%). Soutenu par un relèvement de recommandation d'UBS, Ipsen IPN.PA gagne 5,81%. TAUX Une nouvelle fois favorisés par le mouvement de repli sur les actifs plus sûrs, les emprunts d'Etat voient leurs rendements reculer nettement: celui des Treasuries américains à dix ans US10YT=RR cède près de neuf points de base autour de 0,6144% et a atteint en séance à son plus bas niveau depuis trois semaines à 0,589%. La tendance est similaire en Europe où le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,489% DE10YT=RR , en recul de plus de trois points. CHANGES Le dollar reprend 0,56% face à un panier de six devises internationales .DXY mais il est quasiment stable face au yen JPY= qui bénéficie du regain d'aversion au risque. L'euro recule de 0,8%, sous 1,10 dollar. EUR= PÉTROLE L'effondrement de la demande fait reculer le cours du Brent, qui cède -3,61% à 25,4 dollars le baril LCOc1 . Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a effacé ses pertes et prend 0,546% à 20,59 dollars CLc1 . MÉTAUX Les métaux industriels souffrent également: le cours du cuivre perd près de 3% et celui de l'aluminium est tombé à un plus bas de quatre ans à 1.497 dollars la tonne. CMCU3 , CMAL3 Le regain d'attrait pour les valeurs refuges profite logiquement à l'or, qui prend 1,18% pour se rapprocher de 1.600 dollars l'once. XAU= PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h15 Emplois privés (enquête ADP) mars -150.000 +183.000 USA 14h00 Indice ISM manufacturier mars 45,0 50,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 20982,00 -769,00 -3,54% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2482,00 -87,75 -3,41% Nasdaq-100 7568,75 -217,50 -2,79% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 21917,16 -410,32 -1,84% -23,20% .DJI S&P-500 .SPX 2584,59 +83,82 +3,35% -20,00% Nasdaq .IXIC 7700,10 -74,05 -0,95% -14,18% Nasdaq 100 7813,50 -75,51 -0,96% -10,53% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1218,87 -41,39 -3,28% -24,94% .FTEU3 Eurostoxx 50 2675,60 -111,30 -3,99% -28,56% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4207,89 -188,23 -4,28% -29,61% Dax 30 .GDAXI 9550,09 -385,75 -3,88% -27,92% FTSE .FTSE 5462,06 -209,90 -3,70% -27,58% SMI .SSMI 9072,90 -239,02 -2,57% -14,54% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0945 1,1029 -0,76% -2,36% Dlr/Yen JPY= 107,53 107,53 +0,00% -1,22% Euro/Yen 117,70 118,66 -0,81% -3,49% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9654 0,9608 +0,48% -0,25% Euro/CHF 1,0568 1,0603 -0,33% -2,62% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2387 1,2418 -0,25% -6,58% Indice $ .DXY 99,6060 99,0480 +0,56% +3,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,9400 +0,4300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4920 -0,0340 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6930 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0120 -0,0060 +48,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6144 -0,0850 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2375 +0,0090 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 20,55 20,48 +0,07 +0,34% -66,43% CLc1 Brent LCOc1 25,38 26,35 -0,97 -3,68% -61,56% (Edité par Marc Angrand)

