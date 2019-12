POINT MARCHÉS-L'attentisme favorise la poursuite du repli en Europe

* L'indice Stoxx 600 perd 0,7%, le CAC 40 à Paris 0,54% * Les inconnues sont multiples: commerce, Fed, BCE et élections britanniques * Sanofi monte après son plan de réorganisation par Marc Angrand PARIS, 10 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse modérée en début de séance mardi, poursuivant le repli entamé la veille dans l'attente du prochain épisode de la guerre commerciale USA-Chine, principale inconnue d'une semaine riche en grands rendez-vous pour les marchés. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,54% à 5.805,91 points à 08h50 GMT et a désormais effacé tous ses gains de vendredi. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,82% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,62%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 baisse de 0,58%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,64% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,7%. Donald Trump a réaffirmé lundi que les Etats-Unis progressaient dans leurs discussions avec Pékin, quelques heures après des déclarations du ministère chinois du Commerce assurant que la Chine souhaitait parvenir dès que possible à un accord. Son secrétaire à l'Agriculture, Sonny Perdue, a par la suite expliqué que le président américain ne souhaitait pas instaurer de nouveaux droits de douane mais qu'il voulait constater "du mouvement" côté chinois pour le convaincre de ne pas le faire. Ces propos continuent d'alimenter la spéculation à cinq jours de la date à laquelle Washington menace de relever les droits de douane sur quelque 156 milliards de dollars (141 milliards d'euros) de produits chinois. A cette incertitude majeure s'ajoutent celles, non négligeables, qui entourent les décisions de la Réserve fédérale américaine mercredi puis de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et les élections législatives britanniques. Au chapitre des indicateurs économiques, les chiffres français du jour sont plutôt rassurants: l'emploi salarié a progressé de 0,2% au troisième trimestre et la production industrielle a augmenté de 0,4% en octobre, soit deux fois plus qu'attendu. Les investisseurs attendent à 09h30 GMT l'estimation du produit intérieur brut (PIB) britannique pour octobre et à 10h00 GMT l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne. VALEURS Tous les grands indices sectoriels Stoxx évoluent dans le rouge à l'exception de celui de la pharmacie et de la santé .SXDP , qui prend 0,02%. Ce dernier est tiré par la hausse de 4,73% de Sanofi SASY.PA : le groupe français a annoncé son intention de mettre fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardio-vasculaires dans le cadre d'un plan de réorganisation en trois grandes entités commerciales globales. A la baisse, Valeo VLOF.PA cède 3,9% au lendemain de la présentation de ses objectifs à l'horizon 2022. A Londres, Rolls-Royce RR.L perd 4,11% après l'annonce de la décision de Bradley Singer, représentant de son premier actionnaire, le fonds activiste ValueAct, de démissionner de son mandat d'administrateur. A Francfort, Deutsche Bank DBKGn.DE prend 0,49% après un point sur ses objectifs de rentabilité et de solvabilité. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en repli de 0,09%, la prudence l'ayant emporté avant les décisions de la Fed et l'échéance de dimanche sur le commerce. Les volumes d'échanges ont été inférieurs de plus de 15% à leur moyenne des 30 dernières séances. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC affiche en clôture une progression de 0,1% et le CSI 300 .CSI300 un gain de 0,13%. Les chiffres mensuels de l'inflation chinoise ont montré à la fois une cinquième baisse consécutive des prix à la production et une accélération de la hausse des prix à la consommation, qui traduit principalement l'envolée des cours du porc liée à l'épizootie de fièvre porcine. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les multiples incertitudes économiques et politiques du moment ayant découragé la prise de risque. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 105,46 points, soit 0,38%, à 27.909,60, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 9,95 points (-0,32%) à 3.135,96 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 34,7 points (-0,40%) à 8.621,83 points. Apple AAPL.O a perdu 1,4%, la plus forte contribution à la baisse pour chacun des trois grands indices. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro sont en hausse d'environ un point de base avant les réunions de la Fed et de la BCE. $ Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR remonte à -0,289% et son équivalent français à 0,028% FR10YT=RR . Sur le marché américain, les rendements des bons du Trésor ont baissé lundi après trois séances consécutives de hausse, la diminution de l'appétit pour le risque favorisant un repli sur les obligations. En fin de séance, celui des titres à dix ans US10YT=RR revenait vers 1,831% contre 1,843% vendredi. CHANGES Le marché des devises est pratiquement à l'arrêt, les échéances des prochains jours dissuadant les cambistes de prendre des positions trop affirmées. L'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, recule de 0,06% et l'euro se traite autour de 1,1070 dollar EUR= . La livre sterling se maintient tout près de ses récents plus hauts avant les élections britanniques. Le dernier sondage autorisé sur les intentions de vote pour le scrutin de jeudi est attendu à 22h00 GMT. GBP= EURGBP= PÉTROLE Le marché pétrolier reste orienté à la baisse, les préoccupations liées au commerce international et à la demande mondiale l'emportant sur les retombées des décisions de l'Opep et de ses alliés. Le Brent abandonne 0,08% à 64,20 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,14% à 58,94 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 PIB (estimation) octobre +0,1% -0,1% - sur trois mois glissants inchangé +0,3% - sur un an +0,7% +0,9% Production industrielle +0,2% -0,3% Balance commerciale -£11,65 mds -£12,54 mds DE 10h00 Indice ZEW décembre 0,0 -2,1 USA 13h30 Productivité (révisé) T3 -0,1% -0,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1578,62 -8,84 -0,56% +18,57% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3646,98 -25,20 -0,69% +21,51% 50 .STOXX50E CAC 40 5803,08 -34,17 -0,59% +22,67% .FCHI Dax 30 12986,7 -118,83 -0,91% +22,99% .GDAXI 8 FTSE 7189,75 -44,15 -0,61% +6,86% .FTSE SMI .SSMI 10384,7 -50,11 -0,48% +23,20% 8 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23410,1 -20,51 -0,09% +16,96% .N225 9 Topix 1720,77 -1,30 -0,08% +15,17% .TOPX Hong Kong 26436,6 -58,11 -0,22% +2,29% .HSI 2 Taiwan 11627,8 -32,93 -0,28% +8,56% .TWII 4 Séoul 2098,00 +9,35 +0,45% +2,79% .KS11 Singapour 3164,08 -15,74 -0,49% +3,11% .STI Shanghaï 2917,32 +2,84 +0,10% +16,98% .SSEC Sydney 6706,90 -23,10 -0,34% +18,78% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27909,6 -105,46 -0,38% +19,64% .DJI 0 S&P-500 3135,96 -9,95 -0,32% +25,10% .SPX Nasdaq 8621,83 -34,70 -0,40% +29,94% .IXIC Nasdaq 100 8362,74 -34,62 -0,41% +32,11% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1074 1,1062 +0,11% -3,44% EUR= Dlr/Yen 108,60 108,55 +0,05% -1,51% JPY= Euro/Yen 120,27 120,09 +0,15% -4,71% EURJPY= Dlr/CHF 0,9868 0,9879 -0,11% +0,55% CHF= Euro/CHF 1,0929 1,0929 +0,00% -2,89% EURCHF= Stg/Dlr 1,3156 1,3143 +0,10% +3,13% GBP= Indice $ 97,5960 97,6440 -0,05% +1,48% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1463,63 1461,83 +0,12% +14,10% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,10 -0,27 FGBLc1 Bund 10 ans -0,29 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,03 +0,01 +31,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,82 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,62 -0,01 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 58,97 59,02 -0,05 -0,08% +28,73% US CLc1 Brent 64,24 64,25 -0,01 -0,02% +18,63% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)