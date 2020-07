Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hésitations en vue à Wall Street, dans le sillage de l'Europe Reuters • 20/07/2020 à 13:55









* Reprise du sommet sur le plan de relance européen à 14H00 GMT * L'espoir d'un accord porte l'euro et les rendements italiens * Les Bourses se montrent plus prudentes * BPCE dément être intéressé par Natixis, qui chute par Blandine Henault PARIS, 20 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue sur une note hésitante à l'ouverture, prolongeant la prudence déjà de mise sur les Bourses européennes dans l'attente d'une issue au Conseil européen qui traîne en longueur alors que les dirigeants des pays de l'Union européenne peinent à trouver un accord sur un plan de relance économique face à la crise du coronavirus. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en légère baisse pour le Dow Jones .DJI et le S&P .SPX et en hausse de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI est quasi-inchangé (+0,01%) à 5.070,06 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 0,5% tandis qu'à Londres, le FTSE .FTSE perd 0,49%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,29%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E prend 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,28%. Alors que le Conseil européen était prévu sur deux jours, les dirigeants des pays de l'UE sont toujours réunis lundi à Bruxelles pour discuter d'un vaste plan de relance qui a mis en lumière une nouvelle fois les nombreuses divergences au sein de l'UE. Si des progrès ont été réalisés, de nouvelles discussions doivent encore se tenir et Une nouvelle réunion plénière a ainsi été programmée à 16h00 (14h00 GMT). "Des éléments d'avancées se sont matérialisés durant la nuit pour essayer de trouver un accord sur le montant total du fonds de relance et la part de subventions qui, comme vous le savez, est le sujet le plus sensible sans doute des derniers jours", a déclaré le président français Emmanuel Macron. "Rien n'est encore acté, je resterai donc extrêmement prudent", a-t-il ajouté. CHANGES L'euro gagne 0,25% face au dollar, à 1,1455, s'éloignant quelque peu d'un pic de plus de quatre mois, à 1,1467 touché plus tôt dans la matinée. EUR= "Il y a des bonnes nouvelles déjà dans le cours", observe Jane Foley, stratégiste sur les changes chez Rabobank en référence au Conseil européen. "Mais il semble que (l'euro) peine à se maintenir au-delà de 1,60 dollar (...) alors qu'il y a un peu de 'vendre la nouvelle'", ajoute-t-elle. TAUX L'évolution des rendements des pays de la zone euro témoigne aussi d'un certain optimisme des investisseurs sur l'issue du sommet européen. Le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend plus d'un point de base, à -0,438% alors que le rendement du BTP italien IT10YT=RR , considéré comme plus risqué, recule de six points de base, pour retomber à 1,18%. L'écart entre ces deux rendements, indicateur privilégié du risque souverain en Europe, revient ainsi à 162 points de base, au plus bas depuis mars. IT10DE10=RR LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La séance américaine sera marquée par l'annonce du rachat de Noble Energy NBL.O par Chevron CVX.N > dans le cadre d'une opération entièrement en actions valorisant le producteur pétrolier et gazier à 5 milliards de dollars (4,36 milliards d'euros). VALEURS EN EUROPE Première victime de la crise du coronavirus, le secteur des transports et loisirs .SXTP accuse la plus forte baisse en Europe (-1,3%) dans l'attente des conclusions du sommet européen. .SXTP A Paris, Natixis CNAT.PA lâche 7,23%, BPCE ayant fait savoir qu'elle ne fera pas d'offre publique pour les actions de la banque française. EssilorLuxottica ESLX.PA perd 0,89% après avoir annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires pour obtenir des informations auprès de GrandVision GVNV.AS , en baisse de 5,25% à la Bourse d'Amsterdam, afin d'évaluer la façon dont le groupe, qu'il souhaite acquérir, a géré son activité pendant la crise sanitaire. En hausse, UBI Banca UBI.MI gagne 13,16% et prend la tête du Stoxx 600 après qu'Intesa Sanpaolo ISP.MI a relevé son offre d'achat de 18% sur son rival italien. Technicolor TCH.PA bondit de 7,87% après que son plan de sauvegarde a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, permettant à la société de réduire son endettement. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par les inquiétudes concernant la résurgence des cas de coronavirus dans plusieurs pays, susceptible de menacer la reprise de la demande. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,7% à 42,83 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne 0,6% à 40,33 dollars. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 26488,00 -32,00 -0,12% 1YMc1 S&P-500 3209,50 -4,50 -0,14% ESc1 Nasdaq-100 10647,00 +24,50 +0,23% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26671,95 -62,76 -0,23% -6,54% .DJI S&P-500 3224,73 +9,16 +0,28% -0,19% .SPX Nasdaq .IXIC 10503,19 +29,36 +0,28% +17,06% Nasdaq 100 10645,22 +18,76 +0,18% +21,90% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1456,60 +3,70 +0,25% -10,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 3374,07 +8,47 +0,25% -9,91% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5070,62 +1,20 +0,02% -15,18% Dax 30 12984,73 +65,12 +0,50% -1,99% .GDAXI FTSE .FTSE 6254,74 -35,56 -0,57% -17,07% SMI .SSMI 10437,14 +26,62 +0,26% -1,69% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1459 1,1426 +0,29% +2,22% EUR= Dlr/Yen JPY= 107,07 106,99 +0,07% -1,64% Euro/Yen 122,70 122,30 +0,33% +0,62% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9377 0,9384 -0,07% -3,11% Euro/CHF 1,0747 1,0723 +0,22% -0,97% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2633 1,2565 +0,54% -4,72% Indice $ 95,7650 95,9420 -0,18% -0,42% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 176,1100 -0,1600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4450 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6640 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1483 -0,0080 +29,67 FR10YT=RR Treasury 10 0,6151 -0,0130 ans US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1431 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 40,33 40,59 -0,26 -0,64% -34,11% CLc1 Brent LCOc1 42,86 43,14 -0,28 -0,65% -35,09% (Blandine Hénault)

