POINT MARCHÉS-Hausse timide en vue en Europe, la pandémie en tête des préoccupations

* Les indices européens devraient ouvrir dans le vert * Deux essais cliniques de candidats vaccins interrompus * Nouvelles restrictions en vue en France face à l'épidémie * De nouveaux résultats dans le secteur bancaire US à l'agenda par Marc Angrand PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture mercredi et pourraient donc reprendre une partie du terrain perdu la veille mais le sentiment de marché reste fragile après le recul de Wall Street suite à l'arrêt de deux essais cliniques de vaccins contre le coronavirus et alors que se multiplient les nouvelles mesures de restriction en Europe. Les contrats à terme sur indices suggèrent un gain de 0,08% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,36% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,03% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Et d'après les premières indications disponibles, le CAC 40 .FCHI à Paris pourrait gagner six points, soit un peu moins de 0,15%. Ce dernier a perdu 0,64% mardi, l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX ayant cédé pour sa part 0,55%. Le président français, Emmanuel Macron, devrait annoncer en fin de journée de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du coronavirus qui pourraient inclure des couvre-feux partiels. Mardi, l'Italie et les Pays-Bas, entre autres, ont durci leurs propres protocoles sanitaires, Rome interdisant les fêtes dans les restaurants ou en plein air tandis que La Haye renouait avec un confinement partiel . Ces décisions interviennent alors que le développement de vaccins contre le COVID-19 se heurte à de nouveaux écueils: quelques heures après le géant américain de la pharmacie Johnson & Johnson JNJ.N , son compatriote Eli Lilly LLY.N a annoncé à son tour l'interruption de sa propre expérimentation. Parallèlement aux préoccupations liées à la pandémie, la séance sera animée par la poursuite des publications de résultats dans le secteur bancaire américain avec celles de Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N et Wells Fargo WFC.N . LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5% à Wall Street, qui effacerait ainsi une partie des pertes subies mardi après les annonces de Johnson & Johnson et d'Eli Lilly. Le Dow Jones .DJI a perdu 0,55% ou 157,71 points à 28.679,81, le S&P-500 .SPX a reculé de 22,29 points, soit -0,63%, à 3.511,93 et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 12,36 points (-0,10%) à 11.863,90 points. Johnson & Johnson a abandonné plus de 2%, Eli Lilly près de 3%. Par ailleurs, Apple AAPL.O , qui avait grimpé de plus de 6% à la veille de la présentation de ses nouveaux iPhone compatibles avec la 5G, a reculé de 2,6% après avoir dévoilé ses nouveaux modèles. Dans le secteur bancaire, JPMorgan JPM.N a cédé 1,6% malgré un bénéfice supérieur aux attentes et Citigroup C.N a plongé de près de 4,8% après un bénéfice trimestriel en baisse de 34%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 gagne 0,02% à moins d'une heure de la clôture après avoir reculé pendant la première partie de la séance. Ailleurs en Asie, le SSE Composite de Shanghaï .SSEC cède 0,59%, le Hang Seng .HSI à Hong Kong 0,06% et la Bourse de Sydney 0,27% .AXJO . CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé face aux autres grandes devises .DXY et conserve donc ses gains de mardi (+0,5%), favorisés par le regain d'aversion au risque en lien avec les doutes sur les vaccins et l'absence de progrès sur la relance aux Etats-Unis. L'euro se traite autour de 1,1740 dollar EUR= après avoir cédé près de 0,6% mardi. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR s'affiche à 0,731% après un recul de près de cinq points la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier est en légère baisse, pénalisé par le risque de voir les nouvelles mesures de restriction prises pour juguler la pandémie peser sur la demande en Europe et aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,31% à 42,32 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,32% à 40,07 dollars CLc1 . La publication des chiffres hebdomadaires sur les stocks pétroliers aux Etats-Unis est décalée de 24 heures par le Columbus Day célébré lundi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle août +0,8% +4,1% - sur un an -7,2% -7,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23607,36 +5,58 +0,02% -0,21% .N225 Topix .TOPX 1642,58 -6,52 -0,40% -4,58% Hong Kong 24633,57 -16,11 -0,07% -12,62% .HSI Taiwan 12899,33 -47,80 -0,37% +7,52% .TWII Séoul .KS11 2381,41 -21,74 -0,90% +8,36% Singapour 2552,46 -15,19 -0,59% -20,80% .STI Shanghaï 3339,98 -19,77 -0,59% +9,50% .SSEC Sydney 6179,20 -16,50 -0,27% -7,55% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28679,81 -157,71 -0,55% +0,50% .DJI S&P-500 3511,93 -22,29 -0,63% +8,70% .SPX Nasdaq 11863,90 -12,36 -0,10% +32,22% .IXIC Nasdaq 100 12083,17 -4,93 -0,04% +38,36% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1436,16 -6,99 -0,48% -11,56% .FTEU3 Eurostoxx 50 3279,19 -18,93 -0,57% -12,44% .STOXX50E CAC 40 4947,61 -31,68 -0,64% -17,24% .FCHI Dax 30 13018,99 -119,42 -0,91% -1,74% .GDAXI FTSE .FTSE 5969,71 -31,67 -0,53% -20,85% SMI .SSMI 10336,36 -27,74 -0,27% -2,64% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1740 1,1744 -0,03% +4,73% EUR= Dlr/Yen 105,43 105,47 -0,04% -3,15% JPY= Euro/Yen 123,78 123,89 -0,09% +1,50% EURJPY= Dlr/CHF 0,9150 0,9149 +0,01% -5,46% CHF= Euro/CHF 1,0743 1,0742 +0,01% -1,00% EURCHF= Stg/Dlr 1,2911 1,2934 -0,18% -2,62% GBP= Indice $ 93,5620 93,5310 +0,03% -2,71% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5570 -0,0010 Bund 2 ans -0,7320 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2939 -0,0010 +26,31 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7306 +0,0040 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1389 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,07 40,20 -0,13 -0,32% -34,54% CLc1 Brent LCOc1 42,32 42,45 -0,13 -0,31% -35,91% (édité par Patrick Vignal)

