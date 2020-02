Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse prudente en vue, le soutien économique chinois rassure (actualisé) Reuters • 17/02/2020 à 08:44









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Hausse prudente en vue pour les actions européennes * Les craintes liées au coronavirus persistent * Nouvelles mesures de soutien de Pékin, les marchés chinois montent * Le PIB japonais se contracte plus que prévu * Wall Street fermée ce lundi par Laetitia Volga PARIS, 17 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, rassurées par les mesures de soutien à l'activité prises par Pékin pour contrer les répercussions de l'épidémie de coronavirus dont le bilan ne cesse de monter. Les mouvements pourraient être limités ce lundi sur les marchés en raison de l'absence des investisseurs américains, la journée étant fériée aux Etats-Unis. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,26% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,25% et le FTSE à Londres .FTSE 0,33%. Pékin a annoncé lundi que 2.048 cas supplémentaires de contamination au coronavirus Covid-19 avaient été enregistrés dans le pays, un chiffre légèrement supérieur aux 2.009 cas repertoriés la veille. La Banque populaire de Chine a abaissé son taux de facilité de crédit à moyen terme (MLF) dans l'espoir d'éviter un ralentissement économique trop marqué pour les entreprises dont l'activité est durement perturbée par l'épidémie. Le ministre chinois des Finances a par ailleurs déclaré dimanche que le gouvernement allait mettre en place des réductions d'impôts ciblées pour soulager les entreprises. La fermeture de nombreuses usines et entreprises chinoises pourrait avoir d'importantes répercussions économiques, pour la Chine mais aussi pour ses voisins. Singapour, dépendante des exportations, a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour 2020, désormais attendue entre -0,5% et 1,5% contre +0,5% à +2,5% auparavant. L'économie japonaise a pour sa part connu au quatrième trimestre 2019 sa contraction la plus importante en six ans, faisant surgir le spectre d'une récession. Le produit intérieur brut du Japon s'est contracté de 6,3% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, son premier déclin en cinq trimestres, à un rythme nettement supérieur au consensus (-3,7%). La Banque du Japon n'hésitera pas à envisager des mesures supplémentaires de soutien à l'économie si l'épidémie de coronavirus venait à menacer considérablement l'économie et l'évolution des prix au Japon, a déclaré lundi son gouverneur. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Vendredi, le Dow Jones .DJI a reculé de 0,9% mais le S&P .SPX a pris 0,18% et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,2%. Une information de presse selon laquelle l'administration Trump pourrait introduire une incitation fiscale pour encourager certains ménages américains à investir sur le marché actions a donné un coup de pouce à cette classe d'actifs. La prudence a toutefois dominé les échanges en raison des inquiétudes sur le coronavirus Covid-19 et des déceptions côté macroéconomiques. Les chiffres publiés par le département du Commerce suggèrent que les dépenses des ménages ont ralenti en janvier, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la capacité de l'économie à poursuivre sa croissance à un rythme modéré. La production industrielle américaine a elle reculé plus que prévu en janvier et elle a été revue en baisse le mois précédent. Aux valeurs, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia NVDA.O a gagné 7%, à un plus haut de clôture, après ses prévisions trimestrielles meilleures que prévu. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé lundi en baisse de 0,7%, terminant à un plus bas de près de deux semaines, sanctionnée par la contraction plus importante que prévu du PIB japonais. Les marchés chinois ont à l'inverse fini en hausse alors que Pékin déploie davantage de mesures de soutien pour contrer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 a grimpé de 2,3%. TAUX Dans les premiers échanges, le rendement à 10 ans des emprunts d'Etat allemands monte à -0,39% (+1 point de base). DE10YT=RR Vendredi, les rendements des emprunts d'Etat américains ont fini en baisse, les investisseurs ayant été échaudés par la faiblesse des ventes au détail et les répercussions du coronavirus sur l'économie mondiale. Le rendement à 10 ans a terminé la semaine à 1,5880%. US10YT=RR . CHANGES L'"indice dollar", qui suit les variations de la monnaie américaine face à un panier de référence .DXY , est stable. L'euro remonte prudemment (+0,1%) mais reste proche du creux de près de trois ans atteint en début de séance, à 1,0820 dollar. Les inquiétudes liées à la faiblesse de la croissance économique en Europe pénalisent la monnaie unique. Les cambistes ont pris connaissance vendredi du ralentissement, sans surprise, de la croissance en zone euro au quatrième trimestre en raison notamment d'une stagnation en Allemagne. PÉTROLE Le Brent est stable à 57,38 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,23% à 52,17 dollars CLc1 . PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23523,24 -164,35 -0,69% -0,56% .N225 Topix .TOPX 1687,77 -15,10 -0,89% -1,95% Hong Kong .HSI 27972,44 +156,84 +0,56% -0,77% Taiwan .TWII 11763,51 -52,19 -0,44% -1,95% Séoul .KS11 2242,17 -1,42 -0,06% +2,02% Singapour .STI 3214,43 -5,60 -0,17% -0,26% Shanghaï .SSEC 2983,62 +66,61 +2,28% -2,18% Sydney .AXJO 7125,10 -5,10 -0,07% +6,60% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 29398,08 -25,23 -0,09% +3,01% S&P-500 .SPX 3380,16 +6,22 +0,18% +4,62% Nasdaq .IXIC 9731,18 +19,21 +0,20% +8,45% Nasdaq 100 9623,58 +27,88 +0,29% +10,20% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1678,49 -2,58 -0,15% +3,36% .FTEU3 Eurostoxx 50 3840,97 -5,77 -0,15% +2,56% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6069,35 -23,79 -0,39% +1,53% Dax 30 .GDAXI 13744,21 -1,22 -0,01% +3,74% FTSE .FTSE 7409,13 -42,90 -0,58% -1,77% SMI .SSMI 11128,81 +36,46 +0,33% +4,82% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,0836 1,0830 +0,06% -3,34% Dlr/Yen JPY= 109,84 109,74 +0,09% +0,90% Euro/Yen 119,05 118,87 +0,15% -2,38% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9817 0,9820 -0,03% +1,44% Euro/CHF 1,0641 1,0636 +0,05% -1,94% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3035 1,3046 -0,08% -1,69% Indice $ .DXY 99,1210 99,1240 -0,00% +3,07% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3900 +0,0100 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6470 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1470 +0,0080 +24,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5883 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4299 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 52,15 52,05 +0,10 +0,19% -14,80% CLc1 Brent LCOc1 57,37 57,32 +0,05 +0,09% -13,12% (Laetitia Volga, édité par)

