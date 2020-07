Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse prudente en vue en Europe, espoirs de nouvelles mesures de soutien Reuters • 17/07/2020 à 07:26









* Les indices européens attendus en légère hausse * Les futures US dans le vert après le repli de la veille * Le Conseil européen débute vendredi jusqu'à samedi * Record de nouvelles contaminations au coronavirus aux USA par Blandine Henault PARIS, 17 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente vendredi à l'ouverture, les espoirs de nouvelles mesures de soutien à l'économie contrebalançant les craintes liées à la résurgence de l'épidémie de coronavirus et aux tensions sino-américaines. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,21% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,16% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,29% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,08% à l'ouverture. Les investisseurs attendent à partir de ce vendredi et jusqu'à samedi la tenue du Conseil européen réunissant les dirigeants des Etats des 27 pays membres de l'Union européenne qui doivent notamment s'accorder sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Aux Etats-Unis, le Congrès américain doit commencer à débattre la semaine prochaine de nouvelles mesures de soutien à l'économie alors que plusieurs Etats du pays sont confrontés à un regain de nouvelles contaminations au coronavirus. Au moins 70.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis au cours des 24 dernières heures, le total quotidien le plus important rapporté dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un décompte réalisé vendredi par Reuters sur la base de données officielles. Par ailleurs, les tensions entre Washington et Pékin restent vives. Selon une source à Reuters, la présidence Trump pourrait décider d'interdire à tous les membres du Parti communiste chinois (PCC) d'entrer aux Etats-Unis. A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en légère hausse après le repli de la veille. La Bourse de New York a reculé jeudi, pénalisée par la poursuite de la progression de l'épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis et par ses retombées économiques potentielles. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,5% à 26.734,71 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 0,34%, à 3.215,57 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,73% à 10.473,83 points. Dans les transactions après la clôture, Netflix NFLX.O a chuté de 9% alors que la plateforme de streaming a dit jeudi anticiper un recrutement moindre qu'attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 recule de 0,44% à l'approche de la clôture, après avoir effacé ses gains initiaux, rattrapée par les craintes entourant l'épidémie et son impact sur l'économie. En Chine, l'indice CSI 300 .CSI est aussi revenu sur sa progression de début de séance et recule de 0,42%, sur fond d'inquiétudes persistantes liées aux tensions entre Washington et Pékin. CHANGES/TAUX Les mouvements sont limités sur le marché des devises, où le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro est stable également, autour de 1,1383 dollar, dans l'attente de l'issue des deux jours de réunion du Conseil européen. EUR= Même tendance atone sur le marché obligataire où le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR évolue à 0,6135%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en légère baisse vendredi, pénalisés par les incertitudes concernant la reprise mondiale de la demande en carburant alors que les grands producteurs de pétrole s'apprêtent à assouplir leur accord de réduction de la production. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,25% à 43,26 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) abandonne 0,12% à 40,7 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 17 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) juin +0,3% +0,1% - sur un an +0,3% +0,3% US 14h00 Indice Michigan (flash) juillet 79,0 78,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22675,32 -95,04 -0,42% -4,15% .N225 Topix .TOPX 1571,27 -7,79 -0,49% -8,72% Hong Kong 25100,83 +130,14 +0,52% -10,96% .HSI Taiwan 12171,79 +14,05 +0,12% +1,46% .TWII Séoul .KS11 2196,90 +13,14 +0,60% -0,04% Singapour 2622,92 -0,75 -0,03% -18,61% .STI Shanghaï 3195,83 -14,27 -0,44% +4,78% .SSEC Sydney 6006,00 -4,90 -0,08% -10,14% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26734,71 -135,39 -0,50% -6,32% .DJI S&P-500 3215,57 -10,99 -0,34% -0,47% .SPX Nasdaq 10473,83 -76,66 -0,73% +16,73% .IXIC Nasdaq 100 10626,46 -75,22 -0,70% +21,68% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1450,61 -5,78 -0,40% -10,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 3365,35 -12,86 -0,38% -10,14% .STOXX50E CAC 40 5085,28 -23,70 -0,46% -14,93% .FCHI Dax 30 12874,97 -56,01 -0,43% -2,82% .GDAXI FTSE .FTSE 6250,69 -41,96 -0,67% -17,13% SMI .SSMI 10433,43 -26,58 -0,25% -1,73% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1381 1,1383 -0,02% +1,53% EUR= Dlr/Yen 107,17 107,26 -0,08% -1,55% JPY= Euro/Yen 122,00 122,10 -0,08% +0,04% EURJPY= Dlr/CHF 0,9448 0,9453 -0,05% -2,38% CHF= Euro/CHF 1,0755 1,0762 -0,07% -0,89% EURCHF= Stg/Dlr 1,2560 1,2549 +0,09% -5,27% GBP= Indice $ 96,2670 96,3460 -0,08% +0,10% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4600 +0,0110 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6820 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1525 +0,0060 +30,75 FR10YT=RR Treasury 10 0,6135 +0,0020 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1471 +0,0000 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,69 40,75 -0,06 -0,15% -33,52% CLc1 Brent LCOc1 43,24 43,37 -0,13 -0,30% -34,51% (Edité par Bertrand Boucey)

