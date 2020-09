Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse prudente en vue en Europe en attendant Wall Street Reuters • 08/09/2020 à 07:26









* Les indices européens devraient progresser entre 0,1% et 0,2% * Les futures à Wall Street en hausse, sauf pour le Nasdaq * Le sterling toujours faible, le pétrole aussi par Blandine Henault PARIS, 8 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse mardi après une séance nettement positive la veille, mais la tendance devrait être dictée par Wall Street qui rouvrira après un long week-end férié. Les investisseurs seront attentifs à l'évolution des grandes valeurs technologiques américaines, victimes d'un fort mouvement de vente en fin de semaine dernière qui a plombé l'ensemble des marchés d'actions mondiaux. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,15% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,24% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,12% pour le FTSE à Londres .FTSE XXX%. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,1%. Outre le retour des investisseurs américains, la séance sera animée par des statistiques macroéconomiques en Europe avec les chiffres de la balance commerciale en Allemagne (6h00 GMT) et le PIB révisé de la zone pour le deuxième trimestre (09h00 GMT). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Fermée lundi pour la journée du "Labor Day", Wall Street devrait rouvrir dans un contexte rendu nerveux par la correction des géants de la tech sur fond de valorisations stratosphériques. Pour l'heure, les contrats à terme signalent une hausse de 0,68% pour le Dow Jones .DJIA et de 0,42% pour le S&P 500 .SPX et un repli de 0,37% pour l'indice à forte composante technologique Nasdaq .IXIC . EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 progresse de 0,48% à l'approche de la clôture et s'apprête à mettre fin à une série de trois séances consécutives de baisse, encouragée par la progression des futures à Wall Street et le dernier bilan sanitaire qui montre que le nombre d'infections au coronavirus tend à diminuer à Tokyo. Les investisseurs ont fait fi de l'annonce d'une contraction plus forte qu'initialement estimée de l'économie japonaise, le produit intérieur brut (PIB) ayant reculé de 28,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre contre une première estimation de 27,8%. De leur côté, les Bourses chinoises sont orientées en baisse, pénalisées par le repli du secteur de la consommation sur fond d'inquiétudes relatives aux tensions entre Washington et Pékin. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,5%. CHANGES/TAUX Le dollar progresse de 0,4% face à un panier de devises de référence, soutenu principalement par la faiblesse de la livre sterling sur fond de crise entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. .DXY GBP= De son côté, l'euro est quasiment stable face au dollar, autour du seuil de 1,18, les cambistes limitant les initiatives sur la devise européenne en attendant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi. EUR= Le marché obligataire américain a rouvert sur une baisse de près de deux points de base du rendement des Treasuries américains à dix ans, qui évolue à 0,7082%, après sa nette progression vendredi. US10YT=RR PÉTROLE Les cours du brut continuent de souffrir de la décision de l'Arabie saoudite de fixer le prix de son brut destiné à l'Asie pour octobre à son plus bas niveau depuis mai, un facteur qui s'ajoute aux interrogations sur la demande chinoise après un ralentissement des importations le mois dernier. Le baril de Brent abandonne 0,2% à 41,87 dollars et celui du brut léger américain (WTI) lâche 2% à 38,93 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 05h30 Emploi salarié (révisé) T2 n.d. -0,6% DE 06h00 Exportations juillet +5,0% +14,9% Importations +3,3% +7,0% Balance commerciale +€16,0 mds +€14,5 mds EZ 09h00 PIB (révisé) T2 -12,1% -12,1%* - sur un an -15,0% -15,0%* * première estimation (Édité par Jean-Philippe Lefief)

