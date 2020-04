Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse prudente en vue en Europe en attendant la Fed et le PIB US (actualisé) Reuters • 29/04/2020 à 08:38









(Actualisé avec contrats à terme, commentaires, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en hausse modérée * Les espoirs de levée du confinement devraient porter les indices * Le pétrole est reparti à la hausse * La Fed et le PIB US à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 29 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée mercredi à l'ouverture, portées par les perspectives de levée des mesures de confinement dans plusieurs pays et par le rebond des cours du pétrole dans l'espoir d'une reprise de la demande. Une certaine prudence reste toutefois de mise avant les annonces monétaires de la Réserve fédérale américaine (18h00 GMT) et une première estimation de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis (12h00 GMT) au premier trimestre. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI prendrait 0,40% à l'ouverture. Le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE progresseraient respectivement pour leur part de 0,35% et 0,33%. La tendance générale est au rebond des actifs risqués, grâce notamment aux réponses monétaires et budgétaires massives apportées un peu partout pour faire face à la quasi-paralysie de l'économie en raison de la fermeture de larges pans de l'activité pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux annonces de la Réserve fédérale américaine, attendues pour 18h00 GMT, avec la traditionnelle conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, 30 minutes plus tard. Si de nombreux observateurs n'attendent pas d'annonces spectaculaires, la banque centrale américaine devrait maintenir une posture extrêmement accommodante et la Banque centrale européenne (BCE), dont les annonces sont attendues pour jeudi, devrait faire de même. "La réunion de la Fed ne devrait pas aboutir à un changement de politique monétaire", estime Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo Bank. "La conférence de presse de Jerome Powell devrait en revanche fournir des indications précieuses sur l'évolution de la politique monétaire dans les mois à venir et, à cette occasion, il pourrait être fait mention d'un objectif explicite de taux de chômage", ajoute-t-il. La cote devrait par ailleurs encore être animée mercredi par une série de résultats, dont ceux d'Airbus AIR.PA et de Deutsche Bank DBKGn.DE LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture des indices de la Bourse de New York en hausse d'environ 1% mais la tendance pourrait évoluer après la publication des chiffres du PIB. Ils ont terminé en baisse mardi, un indicateur témoignant du plongeon de la confiance du consommateur américain et le risque de voir s'envoler le nombre de décès liés au coronavirus ayant entamé les espoirs nés des annonces d'assouplissement des mesures de confinement dans certains pays. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,13% à 24.101,55, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,45%, à 2.865,43 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,33% à 8.614,44 points, pénalisé par les contre-performances des valeurs technologiques. Alphabet GOOGL.O , maison mère de Google, prenait 3,5% dans les échanges après la clôture après avoir publié des ventes trimestrielles supérieures aux attentes des analystes. Facebook FB.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O doivent publier leurs comptes après la clôture de mercredi. EN ASIE L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS prend 0,9% et les marchés chinois sont dans le vert à l'approche de la clôture. La Bourse de Tokyo .N225 est fermée en raison d'un jour férié. TAUX/CHANGES La situation est stable sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR évoluant proche de l'équilbre à 0,616% dans les échanges en Asie. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand de mêmé échéance DE10YT=RR perd un point de base à -0,47%. Du côté des devises, le dollar perd 0,2% face à un panier de référence .DXY , pénalisé par le mauvais indicateur sur la confiance du consommateur. L'euro en profite pour remonter à 1,0818 EUR= . PÉTROLE Le rebond est très marqué sur les cours du brut dans l'espoir que la reprise de l'activité économique relance la demande. Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermedate) prend 8% à 13,37 dollars le baril et le Brent de mer du Nord de même échéance LCOc1 gagne 1,8% à 20,82 dollars. La reprise s'était amorcée mardi après un nouveau plongeon provoqué par la quasi-saturation des capacités de stockage face à une offre surabondante. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Masse monétaire M3 (sur un mars +5,5% +5,5% an) Crédit au secteur privé (sur +3,6% +3,8% un an) DE 12h00 Inflation IPCH (1re avril 0,1% 0,1% estimation) -sur un an 0,5% 1,3% USA 12h30 PIB annualisé (1re T1 -4,0% +2,1% estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 marché fermé .N225 Topix .TOPX marché fermé Hong Kong 24592,82 +16,86 +0,07% -12,76% .HSI Taiwan 10772,22 +156,16 +1,47% -10,21% .TWII Séoul .KS11 1948,14 +14,05 +0,73% -11,35% Singapour 2570,18 +7,23 +0,28% -20,25% .STI Shanghaï 2817,11 +7,09 +0,25% -7,64% .SSEC Sydney 5393,40 +80,30 +1,51% -19,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24101,55 -32,23 -0,13% -15,55% .DJI S&P-500 2863,39 -15,09 -0,52% -11,37% .SPX Nasdaq 8607,73 -122,43 -1,40% -4,07% .IXIC Nasdaq 100 8677,60 -160,06 -1,81% -0,64% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1337,01 +21,15 +1,61% -17,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 2932,06 +49,97 +1,73% -21,71% .STOXX50E CAC 40 4569,79 +64,53 +1,43% -23,56% .FCHI Dax 30 10795,63 +135,64 +1,27% -18,52% .GDAXI FTSE .FTSE 5958,50 +111,71 +1,91% -21,00% SMI .SSMI 9889,46 +130,64 +1,34% -6,85% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0841 1,0818 +0,21% -3,29% EUR= Dlr/Yen 106,59 106,86 -0,25% -2,09% JPY= Euro/Yen 115,57 115,62 -0,04% -5,24% EURJPY= Dlr/CHF 0,9734 0,9750 -0,16% +0,58% CHF= Euro/CHF 1,0553 1,0549 +0,04% -2,76% EURCHF= Stg/Dlr 1,2459 1,2421 +0,31% -6,03% GBP= Indice $ 99,6690 99,8650 -0,20% +3,64% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4740 -0,0130 Bund 2 ans -0,7000 -0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0090 +0,0020 +48,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,6111 +0,0010 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2112 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 13,32 12,34 +0,98 +7,94% -78,24% CLc1 Brent LCOc1 20,82 20,46 +0,36 +1,76% -68,47% (Édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.