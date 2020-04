Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse prudente en vue en Europe avec les craintes sur l'économie (actualisé) Reuters • 16/04/2020 à 08:33









* Les indices européens devraient ouvrir en hausse * La prudence demeure néanmoins face aux mauvaises nouvelles * Les inscriptions hebdomadaires au chômage US à suivre par Blandine Henault PARIS, 16 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une hausse prudente jeudi alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front économique face à l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,21% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,72% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,38% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les Bourses européennes ont terminé en net repli mercredi, des indicateurs économiques et des résultats de société en chute libre étant venus rappeler aux investisseurs la brutalité de la crise en cours. Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont chuté de 8,7% en mars, leur plus forte baisse depuis au moins 28 ans, et la production industrielle a baissé de 5,4%. Le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage, attendu à 12h30 GMT, devrait confirmer le choc observé sur l'économie américaine: le consensus attend 5,1 millions d'inscriptions la semaine au 11 avril, après 6,6 millions la semaine précédente et un total de 16,53 millions sur les trois dernières semaines. En Chine, la crise du coronavirus a probablement provoqué au premier trimestre la première contraction de l'économie chinoise depuis au moins 1992. Les analystes s'attendent à ce que les chiffres du produit intérieur brut (PIB) de la Chine sur les trois premiers mois de l'année, qui seront publiés vendredi, montrent une contraction de 6,5% sur un an, après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019, selon une enquête Reuters. Le Fonds monétaire international (FMI) a par ailleurs estimé jeudi que la croissance économique asiatique devrait rester bloquée à 0% en 2020 pour la première fois en 60 ans. Les premiers résultats d'entreprises pour le premier trimestre montrent également l'ampleur des dégâts économiques provoqués par la crise sanitaire. Les banques américaines ont ainsi vu leur bénéfice chuter. A Paris, LVMH LVMH.PA et l'Oréal OREP.PA publieront après-Bourse leur chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de l'année. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains se sont retournés à la hausse et signalent une progression de l'ordre de 0,3% jeudi, après le net repli accusé la veille. L'indice Dow Jones .DJI a cédé mercredi 1,86% à 23.504,35 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 2,20%, à 2.783,36 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,44% à 8.393,18 points. Aux valeurs, les banques ont subi de lourdes pertes, conséquences de la publication des trimestriels de plusieurs poids lourds du secteur. Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont ainsi annoncé que leurs bénéfices avaient fondu de moitié à cause des provisions passées en anticipation des répercussions de la crise sanitaire et ont chuté respectivement de 6,49% et 5,63%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en baisse de 1,33% dans le sillage du repli de Wall Street, avec des replis marqués pour les valeurs financières et les plus cycliques. Ailleurs en Asie, la tendance est aussi négative: l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,09% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong abandonne 0,78%. TAUX Le regain d'aversion au risque a favorisé un repli des rendements obligataires. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule encore de plus d'un point de base, à 0,6314% après avoir déjà perdu 10 points de base la veille. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement stable, autour de -0,45%. CHANGES Le dollar profite toujours de son caractère d'actif refuge après l'inquiétude née mercredi des mauvaises statistiques américaines. Il gagne encore 0,4% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui abandonne 0,2% pour revenir à moins de 1,09 dollar. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du brut sont soutenus jeudi par l'espoir qu'une forte accumulation des stocks américains force les producteurs à poursuivre les réductions de production face à la chute de la demande provoquée par la crise du coronavirus. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 0,7% à 27,89 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,05%, à 19,88 dollars, s'éloignant d'un plus bas de près de 20 ans touché la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle février -0,2% +2,3% - sur un an -2,0% -1,9% USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 5,105 mlns 6,606 11/4 mlns USA 12h30 Indice Philly Fed avril -30,0 -12,7 * 1ère estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19290,20 -259,89 -1,33% -18,46% .N225 Topix .TOPX 1422,24 -11,83 -0,82% -17,38% Hong Kong 23968,79 -176,55 -0,73% -14,97% .HSI Taiwan 10375,48 -71,73 -0,69% -13,52% .TWII Séoul .KS11 1858,14 +1,06 +0,06% -15,45% Singapour 2621,90 +16,34 +0,63% -18,65% .STI Shanghaï 2815,09 +3,91 +0,14% -7,71% .SSEC Sydney 5416,30 -50,40 -0,92% -18,97% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23504,35 -445,41 -1,86% -17,64% .DJI S&P-500 2783,36 -62,70 -2,20% -13,85% .SPX Nasdaq 8393,18 -122,56 -1,44% -6,46% .IXIC Nasdaq 100 8591,96 -100,20 -1,15% -1,62% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1268,07 -41,45 -3,17% -21,91% .FTEU3 Eurostoxx 50 2808,20 -109,54 -3,75% -25,02% .STOXX50E CAC 40 4353,72 -170,19 -3,76% -27,17% .FCHI Dax 30 10279,76 -416,80 -3,90% -22,41% .GDAXI FTSE .FTSE 5597,65 -193,66 -3,34% -25,78% SMI .SSMI 9320,20 -218,41 -2,29% -12,21% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0888 1,0907 -0,17% -2,87% EUR= Dlr/Yen 107,75 107,47 +0,26% -1,02% JPY= Euro/Yen 117,36 117,20 +0,14% -3,76% EURJPY= Dlr/CHF 0,9660 0,9644 +0,17% -0,19% CHF= Euro/CHF 1,0522 1,0522 +0,00% -3,04% EURCHF= Stg/Dlr 1,2486 1,2514 -0,22% -5,83% GBP= Indice $ 99,8070 99,4610 +0,35% +3,78% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4530 +0,0110 Bund 2 ans -0,6970 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0690 +0,0180 +52,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6314 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2046 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 19,92 19,87 +0,05 +0,25% -67,46% CLc1 Brent LCOc1 27,92 27,69 +0,23 +0,83% -57,72% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.