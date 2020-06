Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse prudente en vue en attendant la Fed, le climat reste positif Reuters • 09/06/2020 à 07:28









* Les indices européens attendus dans le vert * A Wall Street, record pour le Nasdaq, le S&P 500 positif sur 2020 * L'attente des annonces de la Fed pourrait limiter les variations * Le pétrole monte encore par Marc Angrand PARIS, 9 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à la faveur de la nouvelle progression marquée de Wall Street la veille et de la bonne tenue du pétrole, même si l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine risque de limiter les prises de risque. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,32% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,07% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,42% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le CAC 40 à Paris .FCHI devrait quant à lui progresser d'environ 0,6% selon les premières indications. Le sentiment général de marché reste à l'optimisme quant à la reprise de l'activité économique mondiale après le choc du confinement mondial, un scénario favorable validé de manière spectaculaire par les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent toutefois de savoir quel ton adoptera la Fed mercredi à l'issue de sa réunion politique monétaire. Lundi, la banque centrale a plutôt nourri l'optimisme en assouplissant, comme attendu, les modalités du programme de prêts aux entreprises "Main Street", doté de 600 milliards de dollars (531 milliards d'euros) et qu'elle doit mettre en oeuvre dans les jours à venir. En attendant les décisions du Federal Open Market Committee, la séance de ce mardi sera animée entre autres par la nouvelle estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre. Le consensus Reuters table sur une simple confirmation de la contraction de 3,8% annoncée le mois dernier. LES VALEURS A SUIVRE : Les valeurs de l'aéronautique pourraient réagir à la présentation par le gouvernement français, à partir de 07h00 GMT, de son plan de soutien au secteur. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture pratiquement inchangée. Lundi, le Nasdaq Composite .IXIC a fini la séance sur une progression de 110,66 points, soit 1,13%, à 9.924,75 points, un record de clôture. Il est ainsi le premier des trois grand indices de Wall Street à avoir effacé toutes ses pertes provoquées par la pandémie. Il dépasse son précédent record inscrit le 19 février à 9.817,18 points. Et depuis le 23 mars où il avait touché son point bas, il est en progression de 44,7%. L'indice Dow Jones .DJI a gagné pour sa part 461,46 points, soit 1,7%, à 27.572,44. Le S&P-500 .SPX a pris 38,46 points, soit 1,20%, à 3.232,39. Il affiche ainsi une performance positive pour 2020. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 recule de 0,64% à moins d'une heure de la clôture, s'éloignant du plus haut de trois mois et demi atteint lundi, tandis que le yen regagne du terrain. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC est lui bien orienté avec une progression de 0,51%. Le MSCI des marchés asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS se dirige ainsi vers une neuvième séance consécutive de hausse. TAUX Le rendement des bons du Trésor à dix ans, qui avait atteint vendredi un plus haut de deux mois et demi après les chiffres de l'emploi américain, poursuit en Asie le repli entamé lundi: à 0,8503%, il cède plus de trois points de base après en avoir abandonné 2,6 la veille. Ce mouvement est favorisé par la vigueur de la demande pour les adjudications du Trésor: celle à trois ans réalisée lundi pour 44 milliards de dollars a été sursouscrite 2,55 fois, un ratio supérieur à la moyenne. CHANGES Le dollar est en légère hausse face à un panier de devises de référence .DXY (+0,11%) mais ses fluctuations restent limitées à moins de 48 heures des annonces de la Réserve fédérale. Le yen en profite pour reprendre du terrain, au plus haut depuis une semaine face au billet vert JPY= . L'euro est pratiquement inchangé, autour de 1,1290 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier efface une partie de ses pertes de lundi, la progression des marchés d'actions favorisant un regain de confiance dans la reprise de la demande mondiale à la faveur de la levée des mesures de confinement. Le Brent gagne 0,12% à 40,85 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,42% à 38,35 dollars CLc1 . Autre soutien à la tendance: Goldman Sachs a relevé ses prévisions de cours pour cette année, à 40,40 dollars pour le Brent et 36 pour le WTI. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Balance commerciale avril €10,0 mds €12,8 mds -exportations -15,6% -11,8% -importations -16,0% -5,1% FR 06h45 Balance commerciale avril n.d. -€3,34 mds -exportations n.d. €35,19 mds -importations n.d. €38,54 mds Balance des comptes courants avril n.d. -€3,3 mds (source Banque de France) EZ 09h00 PIB révisé T1 -3,8% -3,8%* * deuxième estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23026,90 -151,20 -0,65% -2,66% .N225 Topix .TOPX 1626,25 -4,47 -0,27% -5,53% Hong Kong 25119,80 +343,03 +1,38% -10,89% .HSI Taiwan 11606,32 -4,00 -0,03% -3,26% .TWII Séoul .KS11 2176,89 -7,40 -0,34% -0,95% Singapour 2828,35 +31,38 +1,12% -12,24% .STI Shanghaï 2952,80 +15,03 +0,51% -3,19% .SSEC Sydney 6149,90 +151,20 +2,52% -7,99% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27572,44 +461,46 +1,70% -3,38% .DJI S&P-500 3232,39 +38,46 +1,20% +0,05% .SPX Nasdaq 9924,75 +110,66 +1,13% +10,61% .IXIC Nasdaq 100 9901,52 +77,13 +0,79% +13,38% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1457,59 -3,48 -0,24% -10,24% .FTEU3 Eurostoxx 50 3366,29 -18,00 -0,53% -10,12% .STOXX50E CAC 40 5175,52 -22,27 -0,43% -13,42% .FCHI Dax 30 12819,59 -28,09 -0,22% -3,24% .GDAXI FTSE .FTSE 6472,59 -11,71 -0,18% -14,18% SMI .SSMI 10152,77 -37,60 -0,37% -4,37% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1287 1,1292 -0,04% +0,69% EUR= Dlr/Yen 108,06 108,42 -0,33% -0,73% JPY= Euro/Yen 121,96 122,46 -0,41% +0,01% EURJPY= Dlr/CHF 0,9578 0,9576 +0,02% -1,03% CHF= Euro/CHF 1,0816 1,0816 +0,00% -0,33% EURCHF= Stg/Dlr 1,2707 1,2722 -0,12% -4,16% GBP= Indice $ 96,7190 96,6180 +0,10% +0,57% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3130 +0,0040 Bund 2 ans -0,6240 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0422 -0,0050 +35,52 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8503 -0,0340 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2203 -0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,33 38,19 +0,14 +0,37% -37,38% CLc1 Brent LCOc1 40,83 40,80 +0,03 +0,07% -38,16% (édité par Patrick Vignal)

