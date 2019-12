POINT MARCHÉS-Hausse prudente en Europe, le luxe brille

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,22%, le CAC 40 à Paris 0,35% * Les marchés asiatiques ont fini dans le vert, comme Wall Street * Optimisme prudent sur le commerce USA-Chine * Baisse inattendue des commandes à l'industrie en Allemagne * Le pétrole hésite, l'"Opep+" devrait amplifier la réduction de sa production par Marc Angrand PARIS, 5 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance jeudi sur fond d'optimisme prudent pour l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, un thème qui continue de dominer les préoccupations des investisseurs et l'emporte sur des indicateurs économiques sans éclat. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,35% à 5.820,08 points vers 09h55 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI est stable et à Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,12%, toujours pénalisé par la vigueur de la livre sterling. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 0,31%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,2% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,22%. A dix jours de la date à laquelle les Etats-Unis menacent d'une nouvelle vague de droits de douane sur des produits chinois, les marchés ont été rassurés par les propos du président américain, Donald Trump selon lesquels les discussions entre les deux pays se déroulent "très bien". De son côté, le ministère du Commerce chinois a assuré que les deux parties maintenaient "une communication étroite". Parallèlement, les indicateurs conjoncturels continuent de refléter l'impact des conflits commerciaux sur l'activité économique: en Allemagne, les commandes à l'industrie accusent par exemple une baisse inattendue de 0,4% en octobre. La suite de la séance sera animée par la révision de la croissance de la zone euro au troisième trimestre à 10h00 GMT puis par les statistiques des inscriptions au chômage aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Les marchés attendent ensuite les chiffres mensuels de l'emploi américain, vendredi, et ceux de la balance commerciale chinoise, dimanche. VALEURS La majorité des grands secteurs de la cote européenne sont orientés à la hausse et les défensifs figurent dans le peloton de tête: celui des services aux collectivités ("utilities") .SX6P prend 0,56%, l'immobilier .SX86P 0,48% et la santé .SXDP 0,41%. Le compartiment du luxe est par ailleurs animé par les informations de Bloomberg selon lesquelles le français Kering PRTP.PA a approché l'italien Moncler MONC.MI en vue d'un éventuel rachat: Moncler prend plus de 10% et a inscrit un nouveau record, Kering gagne 1,6%. Ailleurs dans le secteur, Salvatore Ferragamo SFER.MI et Tod's TOD.MI s'adjugent respectivement 4,74% et 4,69%, Burberry's BRBY.L 2,92% et Hugo Boss BOSSn.DE 2,55%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé la séance en hausse de 0,71%, portée par le regain d'optimisme sur le commerce, qui a profité entre autres aux valeurs sidérurgiques. .TFR En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini sur un gain de 0,74%, le marché appréciant lui aussi les déclarations de Donald Trump. A Hong Kong, le Hang Seng .HSI a pris 0,59%. A WALL STREET La Bourse de New York s'est octroyée un rebond mercredi, terminant en hausse de 0,53%, portée par l'espoir de voir la Chine et les Etats-Unis conclure la première phase d'un accord commercial. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 146,97 points à 27.649,78, tandis que le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 19,57 points, soit 0,63%, à 3.112,77. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 46,03 points (0,54%%) à 8.566,67 points. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro varient peu, le marché obligataire jouant la prudence dans l'attente de nouveaux développements sur le front du commerce. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est en légère hausse à -0,308%, le français prend un peu plus d'un point à 0,006%. Sur le marché américain, les rendements des bons du Trésor américain ont fini en hausse mercredi, le marché obligataire ayant privilégié le regain général d'appétit pour les actifs risqués et négligé les indicateurs du jour. Le dix ans US10YT=RR prenait 7,4 points de base en clôture à 1,7827% après avoir en avoir cédé près de 13 mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mai 2018. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar cède 0,12% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro remonte à près de 1,1090 EUR= , non loin du pic d'un mois touché mercredi à 1,1115. La livre sterling reste bien orientée avec la perspective d'une victoire des conservateurs aux élections législatives britanniques de jeudi prochain: face au dollar, elle a inscrit un nouveau plus haut de sept mois à 1,3148 GBP= et face à l'euro, elle se traite au plus haut depuis mai 2017 EURGBP= . PÉTROLE Les cours du pétrole cèdent un peu de terrain après leur forte hausse de mercredi et avant l'ouverture de la réunion ministérielle de l'Opep, décisive pour l'orientation de l'offre mondiale en 2020. Le Brent abandonne 0,13% à 62,92 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,34% à 58,23 dollars CLc1 . Ils avaient gagné respectivement 3,6% et 4,2% mercredi après l'annonce d'une baisse marquée des stocks de brut aux Etats-Unis. Selon deux sources proches des discussions, les pays de l'Opep et leurs alliés, dont la Russie, vont discuter ce jeudi et vendredi d'une réduction supplémentaire de 400.000 barils par jour (bpj) de leur production globale pour soutenir les prix. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 PIB révisé T3 +0,2% +0,2%* - sur un an +1,2% +1,2%* Ventes au détail octobre -0,3% +0,1% - sur un an +2,2% +3,1% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 215.000 213.000 30/11 13h30 Balance commerciale octobre -$48,7 mds -$52,5 mds 15h00 Commandes à l'industrie octobre +0,3% -0,6% * estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1579,90 +4,75 +0,30% +18,67% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3667,79 +7,77 +0,21% +22,20% 50 .STOXX50E CAC 40 5820,70 +21,02 +0,36% +23,04% .FCHI Dax 30 13139,5 -1,04 -0,01% +24,44% .GDAXI 3 FTSE 7180,00 -8,50 -0,12% +6,72% .FTSE SMI .SSMI 10388,4 +53,86 +0,52% +23,24% 2 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23300,0 +164,86 +0,71% +16,41% .N225 9 Topix 1711,41 +8,14 +0,48% +14,55% .TOPX Hong Kong 26217,0 +154,48 +0,59% +1,44% .HSI 4 Taiwan 11594,6 +84,18 +0,73% +8,25% .TWII 5 Séoul 2060,74 -8,15 -0,39% +0,97% .KS11 Singapour 3175,25 +15,46 +0,49% +3,47% .STI Shanghaï 2899,47 +21,35 +0,74% +16,26% .SSEC Sydney 6683,00 +76,50 +1,16% +18,36% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27649,7 +146,97 +0,53% +18,53% .DJI 8 S&P-500 3112,76 +19,56 +0,63% +24,17% .SPX Nasdaq 8566,67 +46,03 +0,54% +29,11% .IXIC Nasdaq 100 8296,53 +41,79 +0,51% +31,07% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1087 1,1076 +0,10% -3,33% EUR= Dlr/Yen 108,90 108,85 +0,05% -1,22% JPY= Euro/Yen 120,75 120,58 +0,14% -4,33% EURJPY= Dlr/CHF 0,9888 0,9884 +0,04% +0,75% CHF= Euro/CHF 1,0966 1,0951 +0,14% -2,56% EURCHF= Stg/Dlr 1,3133 1,3103 +0,23% +2,95% GBP= Indice $ 97,5330 97,6480 -0,12% +1,41% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1474,65 1474,10 +0,04% +14,96% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,50 -0,20 FGBLc1 Bund 10 ans -0,31 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,01 +0,02 +31,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,78 -0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,58 -0,01 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 58,21 58,43 -0,22 -0,38% +27,07% US CLc1 Brent 62,86 63,00 -0,14 -0,22% +16,08% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)