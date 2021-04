POINT MARCHÉS-Hausse prudente des actions avec les résultats, en attendant la Fed

* Le CAC 40 à Paris gagne 0,18% * De nombreux résultats animent la cote en Europe * Deutsche Bank grimpe et porte le secteur des banques * Peu d'attentes autour des annonces de la Fed par Laetitia Volga PARIS, 28 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mercredi dans une séance animée par une nouvelle salve de publications de résultats d'entreprises en attendant les annonces de la Réserve fédérale qui devrait confirmer sa posture accommodante. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,18% à 6.285,04 points vers 08h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,19% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule toutefois de 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,13% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,23%. Depuis le début de la semaine, l'attention des investisseurs est rivée vers la Réserve fédérale (Fed) qui rendra dans la soirée sa décision de politique monétaire. Si les attentes sont peu élevées concernant le communiqué (18h00 GMT), les acteurs du marché n'en suivront pas moins avec une grand attention l'intervention de son président, Jerome Powell, à partir de 18h30 GMT. "Le président de la Fed devrait réaffirmer que les membres doivent noter des "progrès supplémentaires substantiels" en matière d'emploi et d'inflation avant de normaliser leur politique. Elle ne devrait pas non plus modifier sa communication ou donner des indications quant au moment où elle réduira ses achats de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Cette annonce devrait se faire au second semestre de l'année," a déclaré François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM. VALEURS Le secteur bancaire .SX7P compte parmi les plus fortes hausses de la matinée grâce à Deutsche Bank DBKGn.DE (+6,32%), qui bondit en tête du Dax après avoir fait état d'un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre grâce à sa banque d'investissement. La britannique Lloyds LLOY.L prend de son côté 3,27%, la reprise de provisions pour créances douteuses ayant contribué à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. A Paris, les plus fortes hausses du CAC sont pour BNP Paribas BNPP.PA qui gagne 1,56% et à Société générale SOGN.PA (+1,29%). Sanofi SASY.PA s'adjuge 1,28% après avoir annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel, soutenu par les ventes de son médicament Dupixent et celles de sa division de vaccins . TechnipFMC FTI.PA prend pour sa part 0,79% après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et relevé sa prévision annuelle de génération de trésorerie disponible. L8N2ML2WR Scor SCOR.PA (+2,96%), ADP ADP.PA (+2,26%), Bic BICP.PA (+10,59%), Beiersdorf BEIG.DE (+1,7%), WPP WPP.L (+2,78%) ou encore Electrolux ELUXb.ST (+1,1%) figurent parmi ceux dont les annonces sont bien accueillies. Le groupe Lagardère LAGA.PA gagne 1,55% après avoir confirmé l'abandon de sa structure en commandite dans le cadre d'un accord avec ses principaux actionnaires. A la baisse, Sainsbury's SBRY.L perd 2,60% après la baisse de son chiffre d'affaires avant impôts. EN ASIE Les résultats de Tesla TSLA.O et 3M MMM.N ont pesé sur la tendance mardi à Wall Street, où les indices ont clôturé sans grand changement, juste avant les publications de Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , diversement accueillies. L'indice Dow Jones .DJI a grappillé 0,01% à 33.984,93 points, le S&P-500 .SPX a perdu 0,02% à 4.186,65 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,34% à 14.090,22 points. Tesla a perdu 4,5%, son chiffre d'affaires n'ayant que légèrement dépassé les attentes du marché. Le titre 3M a cédé 2,6%, le conglomérat ayant prévenu que les perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquées par la pandémie de COVID-19 et le froid polaire dans une partie des Etats-Unis en février avaient fait grimper ses coûts. Microsoft a cédé plus de 3% dans les transactions après la clôture, le marché jugeant que ses résultats ne justifiaient pas une valorisation extrêmement tendue. Alphabet a pris en revanche plus de 4% hors séance après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en léger repli mais la tendance pourrait évoluer après les annonces de la Fed. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en hausse de 0,21% tiré par les valeurs technologiques, mais les inquiétudes concernant les perspectives des entreprises ont limité les gains. En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a pris 0,42% et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 0,56%. TAUX Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR prend plus de deux points de base à 1,6413% après un pic de deux semaines touché plus tôt à 1,652%. Dans son sillage, son équivalent allemand DE10YT=RR , référence pour la zone euro, remonte à -0,218%, proche d'un plus haut de deux mois, et le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR gagne près de quatre points à 0,0365%, au plus haut depuis le 26 février. CHANGES La remontée des rendements des Treasuries profite au dollar, qui avance de 0,12% face à un panier de devises de référence avant les annonces de politique monétaire de la Fed. .DXY L'euro recule autour de 1,2075 dollar. EUR= PÉTROLE Les cours du brut évoluent en léger repli, affectés par la propagation du coronavirus en Inde et l'augmentation plus forte que prévu des stocks aux États-Unis. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,17% à 66,31 dollars et le brut léger américain CLc1 0,14% à 62,85 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1689,98 -2,82 -0,17% +9,99% .FTEU3 Eurostoxx 50 4007,02 -4,89 -0,12% +12,79% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6284,15 +10,39 +0,17% +13,20% Dax 30 .GDAXI 15276,05 +26,78 +0,18% +11,35% FTSE .FTSE 6966,95 +21,98 +0,32% +7,84% SMI .SSMI 11089,59 -2,49 -0,02% +3,61% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29053,97 +62,08 +0,21% +5,87% .N225 Topix .TOPX 1909,06 +5,51 +0,29% +5,78% Hong Kong .HSI 29030,97 +89,43 +0,31% +6,61% Taiwan .TWII 17567,53 -28,37 -0,16% +19,24% Séoul .KS11 3181,47 -33,95 -1,06% +10,72% Singapour .STI 3212,32 -2,11 -0,07% +12,96% Shanghaï .SSEC 3457,07 +14,46 +0,42% -0,46% Sydney .AXJO 7064,70 +30,90 +0,44% +7,25% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33984,93 +3,36 +0,01% +11,04% S&P-500 .SPX 4186,72 -0,90 -0,02% +11,47% Nasdaq .IXIC 14090,22 -48,56 -0,34% +9,33% Nasdaq 100 13960,28 -65,88 -0,47% +8,32% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2071 1,2090 -0,16% -1,16% Dlr/Yen JPY= 108,96 108,68 +0,26% +5,61% Euro/Yen 131,54 131,48 +0,05% +3,63% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9160 0,9134 +0,28% +3,49% Euro/CHF 1,1056 1,1045 +0,10% +2,30% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3869 1,3912 -0,31% +1,43% Indice $ .DXY 91,0050 90,9090 +0,11% -5,37% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1768,14 1776,69 -0,48% +16,55% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 170,17 -0,59 FGBLc1 Bund 10 ans -0,21 +0,04 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,04 +0,04 +25,58 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,64 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,18 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 62,87 62,94 -0,07 -0,11% +2,71% CLc1 Brent LCOc1 66,33 66,42 -0,09 -0,14% +0,45% (édité par Patrick Vignal)