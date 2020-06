Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue, soulagement sur le commerce USA-Chine (actualisé) Reuters • 01/06/2020 à 08:34









(Actualisé avec contrats à terme, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Hausse en vue en Europe, Francfort fermée * Les annonces de Trump à l'égard de Hong Kong et de la Chine moins dures que prévu * Les indices PMI manufacturiers européens à l'agenda * L'activité du secteur manufacturier a rebondi en Chine par Laetitia Volga PARIS, 1er juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, soulagées par la réponse de Donald Trump à la politique chinoise concernant Hong Kong, moins sévère au final que ne le redoutaient les investisseurs. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 1,49% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 1,29% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,58%. En ce lundi de Pentecôte, les marchés allemands sont fermés. Les places européennes ont terminé vendredi en net repli, craignant une nouvelle escalade de la tension commerciale entre Washington et Pékin après l'adoption par le parlement chinois d'une nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong. S'il a bien ordonné à son administration de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong - une décision qui était attendue -, Donald Trump n'a en revanche pas relancé la guerre commerciale avec la Chine. Certains acteurs du marchés redoutaient que le président américain remette en cause la première phase de l'accord commercial. "Donald Trump n'a pas pris de sanctions sévères, ni même évoqué de nouvelles restrictions ou barrières commerciales contre la Chine, contribuant à faire redescendre la nervosité, des États-Unis jusqu'à l'Asie", a déclaré dans une note Jingyi Pan, stratégiste marchés chez IG. Les investisseurs peuvent de nouveau porter leur attention sur la reprise économique mondiale alors que l'épidémie de coronavirus continue de montrer des signes de ralentissement et que le déconfinement se poursuit dans de plus en plus de pays. La tendance pourrait évoluer après la publication dans la matinée des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier, qui a progressé de manière inattendue en Chine, repassant en zone de croissance, à 50,7 contre 49,4 en avril. LES VALEURS À SUIVRE : EN ASIE L'amélioration inattendue de l'activité manufacturier en Chine et les sanctions plus clémentes que prévu des Etats-Unis contre la Chine favorisent la nette remontée des Bourses asiatiques. A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a gagné 0,84%, à un plus haut de clôture depuis fin février. L'indice SSE Composite .SSEC de la Bourse de Shanghai grimpe de 2,07% et le CSI 300 .CSI300 , qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, de 2,58%. A Hong Kong, l'indice Hang Seng HSI bondit de 3,35%. À WALL STREET Vendredi, l'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,07%, le S&P-500 .SPX , plus large et principal référence des investisseurs, a gagné 0,48% tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,29%. .NFR Les contrats à terme sur ces indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour ce lundi. CHANGES/TAUX Le reflux d'aversion au risque défavorise les valeurs refuges comme le dollar, qui perd 0,44% contre un panier de six autres devises internationales. L'euro reprend 0,39% à 1,1141 dollar, se rapprochant du plus haut de deux mois atteint vendredi. Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans prend près de deux points de base à 0,6624%. Même mouvement pour celui de l'OAT, qui monte à -0,057%. US10YT=RR , FR10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers sont en léger repli, sous le coup de prises de bénéfices après les performances du mois dernier: le baril de Brent LCOc1 perd 0,24% à 37,75 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,23% à 35,41 dollars. MÉTAUX Les inquiétudes concernant les violences dans plusieurs grandes villes américaines après la mort la semaine dernière d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police contribuent selon les investisseurs à la hausse de l'or, valeur refuge par excellence. L'once du métal précieux XAU= gagne 0,95% à 1.742,76 dollars, un plus haut d'une dizaine de jours. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI IHS Markit mai 40,3 40,3* manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI IHS Markit mai 36,8 36,8* manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI IHS Markit mai 39,5 39,5* manufacturier définitif GB 08h30 Indice PMI IHS Markit mai 40,6 40,6* manufacturier définitif USA 14h00 Indice ISM manufacturier mai 43,5 41,5 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22062,39 +184,50 +0,84% -6,74% .N225 Topix .TOPX 1568,75 +5,08 +0,32% -8,87% Hong Kong .HSI 23720,64 +759,17 +3,31% -15,85% Taiwan .TWII 11079,02 +136,86 +1,25% -7,65% Séoul .KS11 2064,08 +34,48 +1,70% -6,08% Singapour .STI 2569,29 +58,54 +2,33% -20,28% Shanghaï .SSEC 2910,78 +58,42 +2,05% -4,57% Sydney .AXJO 5819,20 +63,50 +1,10% -12,94% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 25383,11 -17,53 -0,07% -11,06% S&P-500 .SPX 3044,31 +14,58 +0,48% -5,77% Nasdaq .IXIC 9489,87 +120,88 +1,29% +5,76% Nasdaq 100 9555,53 +138,81 +1,47% +9,42% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1362,93 -21,99 -1,59% -16,07% .FTEU3 Eurostoxx 50 3050,20 -44,27 -1,43% -18,56% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4695,44 -75,95 -1,59% -21,46% Dax 30 .GDAXI 11586,85 -194,28 -1,65% -12,55% FTSE .FTSE 6076,60 -142,19 -2,29% -19,43% SMI .SSMI 9831,49 -94,54 -0,95% -7,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1142 1,1098 +0,40% -0,61% Dlr/Yen JPY= 107,51 107,77 -0,24% -1,24% Euro/Yen 119,79 119,67 +0,10% -1,77% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9596 0,9612 -0,17% -0,85% Euro/CHF 1,0697 1,0673 +0,22% -1,43% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2404 1,2344 +0,49% -6,45% Indice $ .DXY 97,9020 98,3440 -0,45% +1,80% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4280 +0,0190 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6440 +0,0120 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0570 +0,0210 +37,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6640 +0,0200 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1603 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 35,38 35,49 -0,11 -0,31% -42,20% CLc1 Brent LCOc1 37,69 37,84 -0,15 -0,40% -42,92% (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

