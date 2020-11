Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue grâce à l'optimisme sur la politique américaine et les vaccins Reuters • 24/11/2020 à 07:30









* Les principales Bourses européennes attendues en hausse * Trump accepte une transition vers une administration Biden * Janet Yellen, une ancienne "colombe" de la Fed, pressentie au Trésor par Laetitia Volga 23 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, le feu vert donné par Donald Trump à une transition vers une administration Biden, qui pourrait inclure l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen, s'ajoutant à l'optimisme suscité par des nouvelles encourageantes sur les vaccins contre le COVID-19 laissant espérer une rapide reprise économique mondiale. Les contrats à terme signalent une progression de 0,61% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,47% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,52% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait prendre 0,7% à l'ouverture. Donald Trump a autorisé lundi l'administration américaine à entamer le processus de transition pour le président élu Joe Biden, lui donnant accès à des fonds et des compte-rendus, alors même que le président sortant a promis de continuer à contester les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre. A l'image de Wall Street, les places européennes devraient également bien accueillir une information selon laquelle Joe Biden prévoit de nommer l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, au poste de secrétaire au Trésor, confiant à une économiste chevronnée la tâche de sortir les Etats-Unis de la crise due à la pandémie. Ces facteurs s'ajoutent à la perspective d'une prochaine mise à disposition de vaccins, qui fait espérer aux investisseurs que la crise du coronavirus approche de son terme, et avec elle les restrictions à travers le monde qui pèsent sur l'activité économique. "Les traders sont toujours portés par les annonces sur les vaccins qui rendent la fin de la pandémie imaginable. Les récentes données américaines ont rétabli un peu de confiance dans le fait que l'économie se maintient malgré la recrudescence des infections et l'absence douloureuse de nouvelles mesures de relance", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez IG. "Et la nouvelle de la possible nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor met potentiellement une colombe très favorable à la Fed aux commandes de la politique budgétaire". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a commencé lundi la semaine de Thanksgiving par une séance de progression hésitante, soutenue par les secteurs sensibles à la conjoncture en raison des espoirs de campagnes de vaccination à venir contre le COVID-19 mais la baisse des géants du numérique a freiné la hausse. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,12%, le S&P-500 .SPX a pris 0,56% et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé plus difficilement, de 0,22%, après avoir été longtemps dans le rouge. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une hausse de 0,5% à 0,8%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, fermée lundi en raison d'un jour férié, le Nikkei .N225 a terminé en hausse de 2,5%, à un plus haut depuis 29 ans. En Corée du Sud, l'indice Kospi .KS11 de Séoul gagne 0,64%, évoluant à un plus haut historique. En Chine, la tendance est à la prise de bénéfice après les fortes hausses récentes. L'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC cède 0,47% et le CSI 300 .CSI300 recule de 0,86%. CHANGES/TAUX Le dollar repart à la baisse face à un panier de référence .DXY (-0,1%), après avoir été soutenu la veille par des indices PMI "flash" américains supérieurs aux attentes. L'euro avance légèrement, à 1,1853 dollar EUR= . Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,8603%. PÉTROLE L'espoir d'une reprise rapide de la demande de pétrole, alimenté par les progrès dans la recherche d'un vaccin et l'accord de Donald Trump pour une transition vers une administration Biden, soutient les cours pétroliers: le baril de Brent LCOc1 gagne 1,17% à 46,6 dollars, au plus haut depuis mars, et le baril de brut léger américain CLc1 prend 1,25% à 43,6 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 PIB détaillé T3 +8,2% +8,2%* - sur un an (CVS) -4,1% -4,1%* - sur un an (données brutes) -4,3% -4,3%* FR 07h45 Indice Insee du climat des novembre 91 93 affaires DE 09h00 Indice Ifo du climat des novembre 90,1 92,7 affaires USA 15h00 Indice de confiance du novembre 98,0 100,9 consommateur * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 26180,65 +653,28 +2,56% +10,67% .N225 Topix .TOPX 1762,40 +35,01 +2,03% +2,38% Hong Kong 26492,80 +6,60 +0,02% -6,02% .HSI Taiwan .TWII 13807,13 -70,88 -0,51% +15,09% Séoul .KS11 2619,46 +16,87 +0,65% +19,19% Singapour 2873,61 +24,83 +0,87% -10,84% .STI Shanghaï 3398,65 -15,84 -0,46% +11,43% .SSEC Sydney .AXJO 6644,10 +82,50 +1,26% -0,60% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 29591,27 +327,79 +1,12% +3,69% .DJI S&P-500 .SPX 3577,59 +20,05 +0,56% +10,73% Nasdaq .IXIC 11880,63 +25,66 +0,22% +32,41% Nasdaq 100 11905,94 -0,50 -0,00% +36,33% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1500,46 -3,90 -0,26% -7,60% .FTEU3 Eurostoxx 50 3463,04 -4,56 -0,13% -7,53% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5492,15 -3,74 -0,07% -8,13% Dax 30 .GDAXI 13126,97 -10,28 -0,08% -0,92% FTSE .FTSE 6333,84 -17,61 -0,28% -16,02% SMI .SSMI 10464,40 -31,25 -0,30% -1,44% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1853 1,1840 +0,11% +5,73% Dlr/Yen JPY= 104,37 104,54 -0,16% -4,12% Euro/Yen 123,72 123,76 -0,03% +1,45% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9116 0,9125 -0,10% -5,81% Euro/CHF 1,0806 1,0804 +0,02% -0,42% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3341 1,3323 +0,14% +0,62% Indice $ .DXY 92,4120 92,5050 -0,10% -3,91% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5790 -0,0010 Bund 2 ans -0,7510 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3438 -0,0050 +23,52 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,8603 +0,0010 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1641 -0,0010 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 43,60 43,06 +0,54 +1,25% -28,77% CLc1 Brent LCOc1 46,58 46,06 +0,52 +1,13% -29,46% (Édité par Patrick Vignal)

