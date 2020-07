Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, tournée vers les résultats (actualisé) Reuters • 23/07/2020 à 08:44









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC, indice GfK, résultats d'entreprises, ouverture du marché obligataire en Europe) * Le CAC 40 pourrait prendre 0,56% à l'ouverture * L'Asie plombée par les tensions USA-Chine * La Bourse du Japon fermée jusqu'à lundi * Les résultats d'entreprises animent la tendance par Laetitia Volga PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse jeudi dans une séance animée par de multiples publications de résultats d'entreprises, sur fond de tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI prendrait 0,56% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait gagner 0,52% et le FTSE à Londres .FTSE 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avancerait de 0,59%. Les marchés européens vont prudemment tenter de repartir de l'avant ce jeudi après la séance négative de la veille, minée par les tensions croissantes entre les deux premières puissances économiques du monde. Donald Trump a déclaré mercredi qu'il était "toujours possible" pour lui d'ordonner des fermetures supplémentaires de consulats chinois aux Etats-Unis, après celle du consulat à Houston, au Texas. La propagation galopante du coronavirus devrait également rester un frein à la progression des marchés alors qu'aux Etats-Unis, le nombre de morts supplémentaires a dépassé les 1.100 pour une deuxième journée consécutive, avec un record du nombre quotidien de nouveaux décès en Californie, en Alabama, au Nevada et au Texas. Du côté des bonnes nouvelles, les investisseurs ont appris que le moral des consommateurs allemands s'était plus amélioré que prévu à l'approche du mois d'août (-0,3 contre -5,0 pour le consensus), aidé par un abaissement temporaire des taux de TVA dans le cadre du plan de relance économique du pays, selon l'enquête de l'institut GfK. Le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : La séance européenne devrait être animée par les nombreuses publications tombées avant l'ouverture dont celles de STMicro STM.PA qui a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel , de Publicis PUBP.PA dont les résultats semestriels sont moins mauvais que prévu ou bien de Pernod Ricard PERP.PA , qui a révisé en hausse sa prévision de résultat opérationnel courant annuel. Mercredi soir, Ingenico INGC.PA a dit tabler sur un retour à la normale de son activité en fin d'année, après avoir accusé une baisse organique de 18% de son chiffre d'affaires trimestriel tandis que l'éditeur de jeux Ubisoft UBIP.PA a réalisé une performance supérieure à ses attentes en termes de revenus au premier trimestre de son exercice décalé. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices boursiers américains suggèrent pour le moment une ouverture en hausse après une séance dans le vert la veille, les investisseurs s'étant efforcés de faire un tri entre la teneur des résultats, les tensions sino-américaines et les discussions à Washington sur un plan de relance économique. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,62%, le S&P-500 .SPX a pris 0,57% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,24%. Aux valeurs, Pfizer PFE.N (+5,10%) a profité des annonces selon lesquelles le gouvernement américain s'était engagé à verser 1,95 milliard de dollars pour 100 millions de doses du vaccin qu'il développe avec la biotech allemande BioNTech BNTX.O (+13,7%). Dans le sens inverse, Snap SNAP.N , propriétaire de l'application SnapChat, a chuté de 6,22% dans la foulée de l'annonce de trimestriels plus mauvais que prévu. Après la clôture, Tesla TSLA.O a publié des résultats dans le vert pour un quatrième trimestre consécutif tandis que Microsoft MSFT.O a annoncé que sa plateforme dédiée au "cloud" avait vu sa croissance des ventes passer sous 50% pour la première fois depuis sa création. EN ASIE La tendance est négative pour les marchés chinois, pénalisés à leur tour par le nouvel affrontement géopolitique entre Washington et Pékin. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 cède 0,11% et l'indice composite à Shanghai .SSEC 0,31%. Le Kospi à Séoul (-0,48%) est en plus de cela affecté par la contraction de 2,9% de l'économie sud-coréenne au deuxième trimestre, le plus important déclin en plus de deux décennies et sa première récession formelle depuis 2003. La Bourse de Tokyo .N225 est fermée pour le reste de la semaine pour célébrer un jour férié. CHANGES/TAUX L'euro a atteint mercredi pour la première fois depuis octobre 2018 le seuil de 1,16 dollar, toujours porté par le plan de relance conclu à Bruxelles par les dirigeants européens. La monnaie unique avance de 0,14% ce jeudi, à 1,1584 dollar. EUR= L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine contre six autres devises, cède 0,18%. .DXY Le rendement des Treasuries à dix ans varie peu, autour de 0,6% dans les échanges en Asie. US10YT=RR Son équivalent allemand est également stable à -0,492% après être tombé la veille à -0,498%, un creux de deux mois. DE10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers montent modérément, freinés par l'annonce par l'Energy Information Administration d'une hausse surprise des stocks de brut américain. Le baril de Brent gagne 0,32% à 44,43 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,31% à 42,03 dollars. LCOc1 CLc1 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 18 1.300.000 1.300.000 juillet LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22751,61 fermé fermé -3,83% .N225 Topix .TOPX 1572,96 fermé fermé -8,62% Hong Kong .HSI 25214,29 +156,35 +0,62% -10,56% Taiwan .TWII 12413,04 -60,23 -0,48% +3,47% Séoul .KS11 2217,86 -10,80 -0,48% +0,92% Singapour .STI 2621,15 +26,62 +1,03% -18,67% Shanghaï .SSEC 3319,86 -13,30 -0,40% +8,84% Sydney .AXJO 6094,50 +19,40 +0,32% -8,82% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27005,84 +165,44 +0,62% -5,37% S&P-500 .SPX 3276,02 +18,72 +0,57% +1,40% Nasdaq .IXIC 10706,13 +25,76 +0,24% +19,32% Nasdaq 100 10870,75 +37,68 +0,35% +24,48% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1454,32 -13,73 -0,94% -10,45% .FTEU3 Eurostoxx 50 3370,76 -34,59 -1,02% -10,00% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5037,12 -67,16 -1,32% -15,74% Dax 30 .GDAXI 13104,25 -67,58 -0,51% -1,09% FTSE .FTSE 6207,10 -62,63 -1,00% -17,70% SMI .SSMI 10439,04 -5,01 -0,05% -1,68% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1584 1,1568 +0,14% +3,35% Dlr/Yen JPY= 107,12 107,14 -0,02% -1,60% Euro/Yen 124,11 123,97 +0,11% +1,77% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9282 0,9295 -0,14% -4,09% Euro/CHF 1,0754 1,0753 +0,01% -0,90% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2745 1,2732 +0,10% -3,88% Indice $ .DXY 94,8280 94,9880 -0,17% -1,40% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4920 +0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6860 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1841 +0,0010 +30,79 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5922 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1513 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 42,02 41,90 +0,12 +0,29% -31,35% CLc1 Brent LCOc1 44,41 44,29 +0,12 +0,27% -32,74% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.