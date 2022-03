POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, regain d'optimisme sur l'Ukraine (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus dans le vert * Nouvelle session de négociations entre Kiev et Moscou * Déclarations optimistes des deux camps malgré la poursuite des combats * Les investisseurs se préparent aussi aux décisions de la Fed par Marc Angrand PARIS, 14 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi, l'espoir placé dans les négociations entre Russes et Ukrainiens et la baisse du pétrole favorisant les actions malgré la poursuite des combats, tandis que les marchés de taux et de devises se préparent aux réunions de politique monétaire des prochains jours aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 1,17% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 1,79% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,67% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,57% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Alors que des combats meurtriers se poursuivent sur le territoire ukrainien, Kiev et Moscou ont dressé dimanche un constat positif de l'avancée de leurs discussions en vue de mettre fin au conflit armé sur le territoire ukrainien et une nouvelle session de négociation entre des délégations des deux camps en visioconférence doit débuter à 08h30 GMT. nL5N2VG0I0 nL5N2VH01H La guerre en Ukraine reste le principal facteur influençant le sentiment de marché mais les investisseurs se positionnent aussi en fonction de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui devrait se conclure mercredi par la première d'une série de hausses de taux appelée à durer afin de juguler une inflation au plus haut depuis 40 ans. Le consensus Reuters prévoit une hausse limitée à un quart de point de l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") mais certains tablent sur six autres relèvements d'ici la fin de l'année. En Europe, la Banque d'Angleterre devrait augmenter une nouvelle fois jeudi son taux directeur, déjà relevé d'un quart de point en décembre comme en février. Dans la zone euro, où le début de la hausse des taux devra encore attendre plusieurs mois, l'heure est à tenter de mesurer l'impact du conflit en Ukraine: la Banque de France estime ainsi que le conflit et ses répercussions sur les prix des matières premières pourraient peser sur la croissance française jusqu'en 2024 tout en dopant l'inflation, sans pour autant aboutir à une situation de "stagflation". nP6N2UQ01D LES VALEURS A SUIVRE : nL5N2VE31L A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi, tirée vers le bas par les valeurs de croissance et du secteur technologique dans un contexte toujours plombé par le conflit en Ukraine. Wall Street a ouvert en hausse en réaction à des propos de Vladimir Poutine évoquant des évolutions positives dans les discussions avec Kiev, avant de se retourner à la baisse. En clôture, le Dow Jones .DJI perdait 0,69%, ou 229,88 points, à 32.944,19, le Standard & Poor's 500 .SPX 55,21 points (-1,30%) à 4.204,31 et le Nasdaq Composite .IXIC 286,15 points (-2,18%) à 12.843,81. Le repli de valeurs à très forte capitalisation comme Apple AAPL.O (-2,39%) ou Tesla TSLA.O (-5,12%) a pesé sur l'indice S&P 500, dont les 11 indices sectoriels ont fini en baisse. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 a abandonné 2,88%, le Dow Jones 2,00% et le Nasdaq Composite .IXIC 3,53%. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a gagné 0,58%, l'espoir d'une reprise du tourisme au Japon avec le reflux de l'épidémie de COVID-19 dans l'archipel et la baisse du yen s'étant ajoutés à l'optimisme général sur l'Ukraine et à l'impact de la baisse du pétrole. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai a perdu 2,6%, sa plus forte baisse depuis juillet 2020, et le CSI 300 .CS300 3,06%, les nouvelles restrictions massives liées au COVID-19 et la baisse des nouveaux prêts bancaires en février ayant pesé sur la tendance. À Hong Kong, le Hang Seng .HSI chute de 4,66%, les technologiques continuant de souffrir des craintes de retraits forcés de groupes chinois de la cote américaine. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé face à l'euro EUR= , qui s'échange légèrement au-dessus de 1,09, mais il poursuit sa progression face au yen JPY= , contre lequel il a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans à 117,87. La devise japonaise continue en effet de souffrir de la perspective d'un statu quo monétaire de la Banque du Japon, qui se réunit en fin de semaine. Sur le marché obligataire, les rendements américains poursuivent leur hausse avant la Fed et avec les craintes inflationnistes: celui des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR a atteint 1,809%, son plus haut niveau depuis deux ans et demi, et le dix ans US10YT=RR est monté à 2,06%, au plus haut depuis le 16 février. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges à 0,274%. PÉTROLE Le marché pétrolier continue de s'éloigner de ses plus hauts récents, freiné par les espoirs placés dans la diplomatie sur l'Ukraine et par l'anticipation des décisions de la Fed. Le Brent abandonne 2,93% à 109,37 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,35% à 105,67 dollars CLc1 . Malgré un repli de plus de 4% la semaine dernière, ils affichent encore un bond de près de 40% depuis le début de l'année. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07H45 Balance commerciale janvier n.d. €-11,32 mds - importations n.d. €55,41 mds - exportations n.d. €44,09 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25307,8 +145,07 +0,58% -12,10% .N225 5 Topix 1812,28 +12,74 +0,71% -9,04% .TOPX Hong Kong 19605,1 -948,65 -4,62% -16,21% .HSI 4 Taiwan 17263,0 -1,70 -0,01% -5,25% .TWII 4 Séoul 2645,65 -15,63 -0,59% -11,15% .KS11 Singapour 3232,08 -17,58 -0,54% +3,47% .STI Shanghaï 3223,53 -86,21 -2,60% -11,44% .SSEC Sydney 7149,40 +85,80 +1,21% -3,97% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 32944,1 -229,88 -0,69% -9,34% .DJI 9 S&P-500 4204,31 -55,21 -1,30% -11,79% .SPX Nasdaq 12843,8 -286,15 -2,18% -17,90% .IXIC 1 Nasdaq 100 13301,8 -289,17 -2,13% -18,49% .NDX 3 Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1687,66 +15,53 +0,93% -10,72% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3686,78 +35,39 +0,97% -14,23% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6260,25 +53,05 +0,85% -12,48% .FCHI Dax 30 13628,1 +186,01 +1,38% -14,21% .GDAXI 1 FTSE 7155,64 +56,55 +0,80% -3,10% .FTSE SMI 11495,6 +104,59 +0,92% -10,72% .SSMI 9 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0918 1,0909 +0,08% -3,96% EUR= Dlr/Yen 117,77 117,28 +0,42% +2,35% JPY= Euro/Yen 128,61 127,99 +0,48% -1,31% EURJPY= Dlr/CHF 0,9356 0,9346 +0,11% +2,57% CHF= Euro/CHF 1,0219 1,0195 +0,24% -1,45% EURCHF= Stg/Dlr 1,3031 1,3036 -0,04% -3,68% GBP= Indice $ 99,2040 99,1240 +0,08% +3,15% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2760 +0,0060 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,3910 +0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,7530 +0,0090 +47,70 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,0374 +0,0310 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,7933 +0,0430 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 105,71 109,33 -3,62 -3,31% +72,70% US CLc1 Brent 109,40 112,67 -3,27 -2,90% +65,68% LCOc1 ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))