POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe malgré Amazon, le PIB en zone euro à surveiller (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, PIB en France, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus dans le vert * Clôture en forte hausse à Wall Street jeudi * Amazon a déçu, le titre a perdu jusqu'à 10% hors séance * Le PIB en Allemagne et en zone euro à venir, stagnation du PIB au T1 en France par Marc Angrand PARIS, 29 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture et devraient donc profiter de l'élan donné par Wall Street, même si les difficultés d'Amazon AMZN.O et les chiffres à venir de la croissance dans la zone euro risquent de freiner l'appétit pour le risque des investisseurs au cours de cette dernière séance du mois. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 1,11% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 1,16% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 1,04% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,29% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . À Wall Street, l'indice Standard & Poor's 500 .SPX a enregistré jeudi sa meilleure performance depuis le 9 mars (+2,48%) et le Nasdaq Composite .IXIC sa plus forte hausse depuis le 16 mars (+3,06%) après les résultats meilleurs qu'attendu de Meta Platforms FB.O et malgré l'annonce d'une contraction inattendue du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au premier trimestre. Mais après la clôture, Amazon AMZN.O a perdu jusqu'à près de 10% dans les transactions hors séance en réaction à des résultats et des prévisions en dessous des attentes du marché. Le numéro un mondial du commerce en ligne explique souffrir de la hausse de ses coûts et des pénuries de main-d'oeuvre. nL5N2WQA3T Apple AAPL.O cédait de son côté un peu plus de 2% après des prévisions elles aussi peu encourageantes qui occultent les résultats record du premier trimestre. Le groupe à la pomme s'attend en effet à ce que la guerre en Ukraine le ralentissement économique en Chine et les difficultés d'approvisionnement en composants pèsent sur ses ventes. L5N2WQA6V En Europe, la séance sera de nouveau animée par une série de publications de sociétés cotées mais surtout par la première estimation du produit intérieur brut (PIB) en Allemagne et dans l'ensemble de la zone euro au premier trimestre, après l'annonce d'une stagnation de celui de la France sur la période. nL5N2WQ59W Ces chiffres pourraient relancer les spéculations sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) alors que les marchés se préparent à la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait annoncer mercredi une hausse de taux d'un demi-point. L'indice large européen Stoxx 600 .STOXX affiche pour l'instant un recul de 1,93% sur l'ensemble du mois d'avril. LES VALEURS A SUIVRE : nL5N2WQ8MU A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, portée par les résultats trimestriels solides de Meta Platforms qui ont contribué au rebond des technologiques et plus largement des valeurs de croissance tout en atténuant l'impact de la contraction inattendue de l'économie américaine sur janvier-mars. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,85% à 33.916,39 points, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 2,47% à 4.287,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 3,06% à 12.871,53. Après avoir fait état mercredi d'une hausse plus forte qu'attendu du nombre d'utilisateurs de Facebook, Meta Platforms FB.O , maison-mère du réseau social, a bondi de 17,6%. Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli d'environ 0,3% pour le S&P-500 et 0,5% pour le Nasdaq après les résultats d'Apple et d'Amazon. EN ASIE Les marchés japonais sont restés fermés, la journée étant fériée au Japon. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai progresse de 2,43% et le CSI 300 .CS300 de 2,4% après des déclarations du Bureau politique du Parti communiste, rapportées par des médias officiels, sur sa volonté d'amplifier le soutien à l'économie. À Hong Kong, le Hang Seng .HSI prend 3,27%, tiré par un rebond de 8,27% des valeurs technologiques .HSTECH . CHANGES Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,33%) mais s'achemine vers un bond de plus de 5% sur l'ensemble du mois d'avril, soit sa meilleure performance mensuelle depuis mai 2012. L'euro se maintient légèrement au-dessus de 1,05 dollar EUR= (+0,51%), un seuil sous lequel il est tombé jeudi pour la première fois depuis cinq ans. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR est en légère hausse dans les premiers échanges en Europe à 2,8463% tandis que son équivalent allemand recule un peu à 0,883% DE10YT=RR . PÉTROLE Le marché pétrolier s'est orienté à la hausse après un début de journée hésitant, les investisseurs restant tiraillés entre les craintes de baisse de la demande chinoise et celles de diminution de l'offre russe. Le Brent gagne 0,94% à 108,60 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,57% à 105,96 dollars CLc1 après un plus bas à 104,54. Ils devraient néanmoins enregistrer leur cinquième hausse mensuelle d'affilée. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation IPCH (1re avril +0,2% +1,6% estimation) - sur un an +5,1% +5,1% DE 08h00 PIB (1re estimation) T1 +0,1% -0,3% - sur un an +3,8% +1,8% EZ 09h00 PIB (1re estimation) T1 +0,3% +0,3% - sur un an +5,0% +4,6% 09h00 Inflation IPCH (1re avril +7,5% +7,4% estimation) sur un an USA 12h30 Revenus des ménages mars +0,4% +0,5% Dépenses des ménages n.d. -0,4% 14h00 Indice de confiance du avril 65,7 65,7* Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26847,90 +461,27 +1,75% -6,75% .N225 Topix 1899,62 +38,86 +2,09% -4,65% .TOPX Hong Kong 20937,75 +661,58 +3,26% -10,51% .HSI Taiwan 16592,18 +172,80 +1,05% -8,93% .TWII Séoul 2694,76 +27,27 +1,02% -9,50% .KS11 Singapour 3378,68 +43,59 +1,31% +8,16% .STI Shanghaï 3048,27 +72,79 +2,45% -16,25% .SSEC Sydney 7435,00 +78,10 +1,06% -0,13% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33916,39 +614,46 +1,85% -6,66% .DJI S&P-500 4287,50 +103,54 +2,47% -10,04% .SPX Nasdaq 12871,53 +382,59 +3,06% -17,73% .IXIC Nasdaq 100 13456,06 +452,70 +3,48% -17,55% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1750,94 +12,42 +0,71% -7,37% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3777,02 +42,38 +1,13% -12,13% 50 .STOXX50E CAC 40 6508,14 +62,88 +0,98% -9,02% .FCHI Dax 30 13979,84 +185,90 +1,35% -11,99% .GDAXI FTSE 7509,19 +83,58 +1,13% +1,69% .FTSE SMI .SSMI 12068,41 +16,93 +0,14% -6,27% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0546 1,0494 +0,50% -7,23% EUR= Dlr/Yen 130,24 130,85 -0,47% +13,19% JPY= Euro/Yen 137,37 137,33 +0,03% +5,40% EURJPY= Dlr/CHF 0,9698 0,9721 -0,24% +6,31% CHF= Euro/CHF 1,0229 1,0204 +0,25% -1,34% EURCHF= Stg/Dlr 1,2523 1,2456 +0,54% -7,44% GBP= Indice $ 103,2690 103,6230 -0,34% +7,38% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,8770 -0,0210 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,1900 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,3770 -0,0240 +50,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,8444 -0,0190 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,6355 -0,0120 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 105,91 105,36 +0,55 +0,52% +73,03% US CLc1 Brent 108,60 107,59 +1,01 +0,94% +64,47% LCOc1 (Rédigé par Marc Angrand) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))