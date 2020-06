Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, les espoirs de reprise reprennent le dessus (actualisé) Reuters • 19/06/2020 à 08:56









(Actualisé avec retournement de tendance, futures sur le CAC, clôture de Tokyo, ventes de détail au Royaume-Uni) * Les indices européens attendus en hausse de 0,5% * Le Conseil européen discute du plan de relance de 750 mds d'euros * Rebond plus net que prévu des ventes de détail au Royaume-Uni * Volatilité attendue avec la journée des "4 sorcières" par Blandine Henault PARIS, 19 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi, les espoirs d'une reprise économique soutenue par les plans de relance budgétaire et monétaire reprenant le dessus sur les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,55% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,43% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,54% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les places boursières européennes ont fini en baisse jeudi, l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus dans certains États américains et en Chine faisant craindre un redressement économique moins rapide qu'espéré. Mais les investisseurs peuvent compter sur la mobilisation des gouvernements et des banques centrales. L'Espagne a annoncé jeudi soir un plan de près de 4,3 milliards d'euros pour relancer l'activité touristique. Les dirigeants de l'Union européenne sont par ailleurs réunis vendredi en Conseil européen pour discuter du plan de relance de 750 milliards d'euros présenté le mois dernier par la Commission européenne. Autre élément positif, les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi beaucoup plus que prévu en mai, avec une hausse de 12% qui a suivi une chute de 18% en avril, ce qui favorise la livre sterling. La séance pourrait toutefois s'avérer très volatile en raison d'une journée dite des "quatre sorcières", marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs options et contrats à terme sur les indices actions. "La spécificité de l'échéance d'aujourd'hui, c'est qu'il y aura 1.800 milliards de dollars d'options SPX qui vont expirer. Si cela ne vous dit peut-être pas grand-chose en terme de volume, c'est tout simplement le troisième montant le plus élevé de l'histoire des expirations (en excluant l'échéance de décembre)", indique John Plassard, chez Mirabaud Securities. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture en hausse de 0,6% à 0,8% vendredi après une clôture en ordre dispersé la veille. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,15% à 26.080,1 points. Le S&P-500 .SPX a grappillé 0,06% à 3.115,31 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,33% à 9.943,05 points. Sur l'essentiel de la séance, les indices vedettes de la place new-yorkaises ont oscillé sans véritable ligne directrice, les investisseurs ayant tenté d'évaluer l'impact de chiffres suggérant une résurgence des cas de coronavirus et une reprise économique qui pourrait être plus lente qu'espérée. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a gagné 0,55% alors que le pays a levé vendredi toutes les mesures de restriction sur les déplacements à l'intérieur du pays liées à l'épidémie de coronavirus. Les Bourses de Chine continentale sont également bien orientées, le CSI 300 .CSI300 gagnant 1,43%. CHANGES/TAUX La livre sterling s'éloigne d'un plus bas de plus de deux semaines face au dollar, à la faveur du rebond plus net que prévu des ventes au détail au Royaume-Uni. GBP= De son côté, le dollar se dirige vers sa meilleure semaine en un mois face à un panier de devises de référence, les craintes d'une résurgence de l'épidémie alimentant l'appétit pour les actifs jugés refuge. .DXY L'euro se stabilise autour de 1,1215 dollar après avoir accusé trois séances consécutives de repli. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR reprend deux points de base, à 0,7118%, après avoir cédé quatre points de base la veille. PÉTROLE Les cours du brut prolongent leurs gains de la veille, soutenus par l'engagement des membres de l'Opep et d'autres pays producteurs de respecter leur accord de réduction de la production. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,5% à 42,12 dollars et celui du brut léger américain CLc1 gagne aussi 1,5% à 39,44 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22478,79 +123,33 +0,55% -4,98% .N225 Topix .TOPX 1582,80 -0,29 -0,02% -8,05% Hong Kong 24746,26 +281,32 +1,15% -12,22% .HSI Taiwan 11549,86 +1,53 +0,01% -3,73% .TWII Séoul .KS11 2141,32 +7,84 +0,37% -2,56% Singapour 2647,32 -18,34 -0,69% -17,86% .STI Shanghaï 2970,96 +31,65 +1,08% -2,60% .SSEC Sydney 5942,60 +6,10 +0,10% -11,09% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26080,10 -39,51 -0,15% -8,61% .DJI S&P-500 3115,34 +1,85 +0,06% -3,57% .SPX Nasdaq 9943,05 +32,52 +0,33% +10,82% .IXIC Nasdaq 100 10012,05 +29,57 +0,30% +14,65% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1417,64 -10,58 -0,74% -12,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 3249,90 -17,36 -0,53% -13,22% .STOXX50E CAC 40 4958,75 -37,22 -0,75% -17,05% .FCHI Dax 30 12281,53 -100,61 -0,81% -7,30% .GDAXI FTSE .FTSE 6224,07 -29,18 -0,47% -17,48% SMI .SSMI 10186,50 -15,69 -0,15% -4,05% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1217 1,1202 +0,13% +0,06% EUR= Dlr/Yen 106,91 106,96 -0,05% -1,80% JPY= Euro/Yen 119,94 119,83 +0,09% -1,65% EURJPY= Dlr/CHF 0,9498 0,9514 -0,17% -1,86% CHF= Euro/CHF 1,0656 1,0659 -0,03% -1,81% EURCHF= Stg/Dlr 1,2451 1,2424 +0,22% -6,09% GBP= Indice $ 97,3210 97,4210 -0,10% +1,19% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4400 +0,0030 Bund 2 ans -0,6570 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0655 +0,0060 +37,45 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7118 +0,0180 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1956 +0,0010 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,48 38,84 +0,64 +1,65% -35,50% CLc1 Brent LCOc1 42,14 41,51 +0,63 +1,52% -36,18% (édité par Patrick Vignal)

