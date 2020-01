Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, les craintes liées au coronavirus s'apaisent (actualisé) Reuters • 22/01/2020 à 08:23









(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Shanghaï, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens signalés dans le vert * La réactivité de la Chine face au coronavirus rassure * Record en vue pour le Dax * La Banque du Canada au programme, en attendant la BCE par Patrick Vignal PARIS, 22 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi, les investisseurs saluant la réactivité des autorités chinoises face à l'apparition d'une épidémie de coronavirus. D'après les contrats à termes sur les indices, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner autour de 0,4% et le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,5% pour battre ainsi son record absolu datant de janvier 2018. Le FTSE à Londres .FTSE progresserait pour sa part de 0,3%. L'épidémie de coronavirus apparue à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait neuf morts, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires chinoises. A l'échelle nationale, 440 cas ont été recensés mardi dans 13 provinces, a précisé Li Bin, vice-ministre de la Commission nationale de la santé lors d'une conférence de presse. La vice-ministre a confirmé qu'il y avait des preuves d'une transmission humaine par voie respiratoire et conseillé aux habitants de Wuhan de ne pas quitter la ville. Une réunion d'urgence aura lieu mercredi au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. Sur les marchés, l'inquiétude recule en raison de la réponse de la Chine, qui contraste fortement avec celle qui avait été la sienne lors de l'épidémie de Sras de 2003, qui avait fait près de 800 morts. La journée, calme du côté des indicateurs, sera animée par la décision de politique monétaire de la Banque du Canada (15h00 GMT) en attendant, jeudi, les annonces de la Banque centrale européenne. Cette dernière ne devrait rien annoncer de fracassant mais sa présidente, Christine Lagarde, pourrait en dire plus sur la revue stratégique qu'elle a décidé de mettre en oeuvre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, une méforme qui contraste avec les hausses continues de la semaine dernière et s'explique notamment par les craintes soulevées par l'épidémie naissante de coronavirus. Les trois principaux indices de Wall Street ont subi des pertes après avoir volé de record en record la semaine dernière. Le Dow Jones .DJI a cédé 0,52%, soit 152,06 points, à 29.196,04, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 8,83 points, soit 0,27%, à 3.320,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 18,14 points (0,19%) à 9.370,81 points. Les valeurs liées au tourisme ont souffert, à l'image de la compagnie United Airlines UAL.O , dont le titre a chuté de 4,4%. Parmi les composants du Dow Jones, c'est Boeing BA.N qui a signé la pire performance du jour (-3,33%), conséquence directe d'informations selon lesquelles l'avionneur n'espère pas obtenir le droit de remettre en service son 737 MAX avant la mi-2020. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini mercredi en hausse de 0,7%, effaçant en séance ses pertes initiales liées à l'épidémie de coronavirus. L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghaï .SSEC a suivi le même chemin pour prendre 0,3% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS gagne 0,5%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR remonte vers 1,79% dans les échanges en Asie après avoir perdu du terrain mardi sur fond d'aversion au risque. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, prend un point de base à -0,24%. La situation est calme également sur le marché des changes, où le dollar est orienté légèrement à la hausse face à un panier de référence .DXY . L'euro cède quelques fractions à 1,1078 dollar EUR= . PÉTROLE Du côté du pétrole, les cours sont repartis à la baisse, les opérateurs de marché estimant qu'une offre mondiale surabondante peut compenser la réduction de la production en Libye. Les deux contrats à terme de référence sur le brut perdent autour de 0,5%, à 64,34 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord LCOc1 et 58,11 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indicateurs Insee du climat janvier 101 102 des affaires USA 15h00 Reventes de logements décembre 5,43 mlns 5,35 mlns (annualisé) - en % +1,3% -1,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 24031 +166, +0,70 +1,58 225 ,35 79 % % .N225 Topix 1744, +9,16 +0,53 +1,32 .TOPX 13 % % Hong 28317 +332, +1,19 +0,45 Kong ,73 40 % % .HSI Taiwan 12118 +28,4 +0,24 +1,01 .TWII ,71 2 % % Séoul 2267, +27,5 +1,23 +3,17 .KS11 25 6 % % Singapo 3256, +9,10 +0,28 +1,04 ur 27 % % .STI Shangha 3060, +8,61 +0,28 +0,35 ï 75 % % .SSEC Sydney 7132, +66,4 +0,94 +6,71 .AXJO 70 0 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 29196 -152, -0,52 +2,30 Jones ,04 06 % % .DJI S&P-500 3320, -8,83 -0,27 +2,79 .SPX 79 % % Nasdaq 9370, -18,1 -0,19 +4,44 .IXIC 81 4 % % Nasdaq 9166, -7,10 -0,08 +4,96 100 63 % % .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1655, -2,66 -0,16 +1,92 st 300 06 % % <.FTEU3 > Eurosto 3789, -9,91 -0,26 +1,17 xx 50 12 % % <.STOXX 50E> CAC 40 6045, -32,5 -0,54 +1,14 .FCHI 99 5 % % Dax 30 13555 +6,93 +0,05 +2,32 <.GDAXI ,87 % % > FTSE 7610, -40,7 -0,53 +0,91 .FTSE 70 4 % % SMI 10884 +38,2 +0,35 +2,52 .SSMI ,51 2 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,107 1,108 -0,05 -1,19 r 7 2 % % EUR= Dlr/Yen 110,0 109,8 +0,15 +1,07 JPY= 3 6 % % Euro/Ye 121,8 121,7 +0,12 -0,05 n 9 4 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,970 0,968 +0,17 +0,23 CHF= 0 4 % % Euro/CH 1,074 1,073 +0,12 -0,96 F 7 4 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,305 1,304 +0,07 -1,53 GBP= 6 7 % % Indice 97,64 97,53 +0,12 +1,53 $ 90 10 % % .DXY TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,24 +0,00 DE10YT=RR 10 90 Bund 2 -0,58 +0,00 ans 30 00 <DE2YT= RR> OAT 10 0,022 +0,01 +26,3 ans 0 30 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,788 +0,01 ans 3 90 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,544 +0,01 US2YT=RR 7 30 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 58,12 58,38 -0,26 -0,45 -5,05 léger % % US CLc1 Brent 64,38 64,59 -0,21 -0,33 -2,50 LCOc1 % % (édité par)

