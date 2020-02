Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, le coronavirus inquiète un peu moins (actualisé) Reuters • 14/02/2020 à 08:28









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, estimation du PIB allemand, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens attendus dans le vert * Tokyo a cédé 0,59%, Shanghai a fini dans le vert * Le bilan de l'épidémie en Chine ralentit de nouveau * Stagnation du PIB en Allemagne au 4e trimestre 2019 PARIS, 14 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture dans un contexte toujours dominé par l'épidémie de coronavirus en Chine et ses effets secondaires sur l'économie mondiale et les résultats financiers des entreprises. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,03% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,2% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,22% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,21% pour le Stoxx 600 .STOXX , qui pourrait donc inscrire un nouveau record à l'ouverture. A l'exception du FTSE, les grands indices européens affichent pour l'instant une performance positive sur la semaine, grâce principalement aux espoirs de voir la Chine limiter juguler prochainement la propagation du coronavirus Covid-19 tout en prenant de nouvelles mesures de soutien à son économie. Pékin a annoncé que 121 décès supplémentaires liés au coronavirus avaient été enregistrés en Chine continentale jeudi, portant à 1.380 le nombre de cas mortels dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas de contamination a augmenté de 5.090 pour s'élever à 63.851. Ces deux indicateurs marquent ainsi un net ralentissement par rapport à la veille, lorsque les chiffres avaient au contraire marqué une forte augmentation. L'évolution du bilan reste pour l'instant l'un des principaux déterminants de la tendance boursière mais les investisseurs surveillent aussi celle des grands indicateurs économiques. "Les intervenants attendent aussi que Pékin réduise les droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis, une promesse qu'elle a faite la semaine dernière", rappelle par ailleurs David Madden, analyste de CMC Markets. Sur le front économique européen, l'Allemagne a vu son produit intérieur brut (PIB) stagner au quatrième trimestre 2019 selon la première estimation officielle, alors que le consensus Reuters donnait une croissance de 0,1%. Le marché attend à 10h00 GMT la première estimation du PIB de l'ensemble de la zone euro, puis les chiffres mensuels des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis, à 13h30 GMT et 14h15 GMT respectivement. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi tout en restant proche de ses records de la veille, en raison du flou entourant l'évolution de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Chine et ses conséquences sur l'économie mondiale. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 128,11 points (-0,43%) à 29.423,31, le S&P-500 .SPX a perdu 5,51 points, soit 0,16%, à 3.373,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 13,99 points (-0,14%) à 9.711,97 points. Cette séance a mis fin à une série de trois records consécutifs à la clôture pour le S&P et le Nasdaq. Le spécialiste du matériel de réseaux informatiques Cisco Systems CSCO.O a perdu 5,23%, plus forte baisse du Dow, au lendemain de la présentation de prévisions jugées décevantes par les analystes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée en recul de 0,59% et accuse sur l'ensemble de la semaine un repli de même ampleur. La séance a été marquée entre autres par une chute de 9,64% de Nissan 7201.T au lendemain de la révision en forte baisse de ses prévisions de résultats. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a gagné 0,38% et enregistre sa première performance positive après trois semaines de baisse. TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés dans les premiers échanges, à -0,382% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,142% pour son équivalent français FR10YT=RR . Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence ont légèrement reculé jeudi, le regain d'intérêt pour les valeurs refuges l'ayant emporté sur des indicateurs économiques solides concernant les prix à la consommation et les inscriptions au chômage. En fin de séance, celui des Treasuries cédait 1,8 point de base à 1,6087%, un niveau qu'il conserve dans les échanges en Asie. CHANGES Sur le marché des devises, le yen se stabilise après sa hausse de jeudi, favorisée par le regain général d'aversion au risque. JPY= EURJPY= A l'inverse, le yuan, affaibli par la nouvelle accélération du bilan du coronavirus, reste orienté à la baisse face à au dollar même si celui-ci reste sous le seuil de 7,0 yuans CNY= . L'euro, lui, a inscrit en tout début de journée un nouveau plus bas de près de trois ans face au dollar à 1,0826 EUR= avant de remonter autour de 1,0835, un niveau auquel il se maintient malgré la déception du PIB allemand. Face au franc suisse, la monnaie unique européenne se traite tout près du plus bas de près de cinq ans touché jeudi EURCHF= . PÉTROLE Les cours du brut sont pratiquement inchangés et s'acheminent vers leur première hausse hebdomadaire après cinq semaines de baisse, grâce à l'anticipation d'une nouvelle réduction de la production de l'Opep et de ses alliés. Le Brent gagne 0,02% à 56,35 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 51,47 dollars CLc1 . Ils affichent pour l'instant un rebond de plus de 2% et 3% respectivement depuis le début de la semaine après une chute de 20% depuis début janvier. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 PIB (1re estimation) T4 +0,1% +0,1% - sur un an +1,0% +1,0% EZ 10h00 Balance commerciale décembre n.d. +€20,7 mds USA 13h30 Ventes au détail janvier +0,3% +0,3% - hors automobiles +0,3% +0,7% USA 14h15 Production industrielle janvier -0,2% -0,3% USA 15h00 Indice de confiance du février 99,5 99,8 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23687,59 -140,14 -0,59% +0,13% .N225 Topix .TOPX 1702,87 -10,21 -0,60% -1,07% Hong Kong 27829,55 +99,55 +0,36% -1,28% .HSI Taiwan 11815,70 +23,92 +0,20% -1,51% .TWII Séoul .KS11 2243,59 +10,63 +0,48% +2,09% Singapour 3216,67 -3,42 -0,11% -0,19% .STI Shanghaï 2917,01 +10,93 +0,38% -4,36% .SSEC Sydney 7130,20 +27,00 +0,38% +6,67% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29423,31 -128,11 -0,43% +3,10% .DJI S&P-500 3373,94 -5,51 -0,16% +4,43% .SPX Nasdaq 9711,97 -13,99 -0,14% +8,24% .IXIC Nasdaq 100 9595,70 -17,50 -0,18% +9,88% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1681,07 -1,55 -0,09% +3,52% .FTEU3 Eurostoxx 50 3846,74 -7,69 -0,20% +2,71% .STOXX50E CAC 40 6093,14 -11,59 -0,19% +1,93% .FCHI Dax 30 13745,43 -4,35 -0,03% +3,75% .GDAXI FTSE .FTSE 7452,03 -82,34 -1,09% -1,20% SMI .SSMI 11092,35 +3,11 +0,03% +4,48% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0837 1,0840 -0,03% -3,33% EUR= Dlr/Yen 109,80 109,81 -0,01% +0,86% JPY= Euro/Yen 118,99 119,04 -0,04% -2,43% EURJPY= Dlr/CHF 0,9801 0,9792 +0,09% +1,27% CHF= Euro/CHF 1,0622 1,0615 +0,07% -2,12% EURCHF= Stg/Dlr 1,3050 1,3045 +0,04% -1,58% GBP= Indice $ 99,0920 99,0670 +0,03% +3,04% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3810 +0,0070 Bund 2 ans -0,6420 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1380 +0,0070 +24,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,6156 -0,0010 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4462 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,47 51,42 +0,05 +0,10% -15,91% CLc1 Brent LCOc1 56,35 56,34 +0,01 +0,02% -14,66% (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.