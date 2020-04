Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe, la pandémie paraît ralentir, lé pétrole baisse (actualisé) Reuters • 06/04/2020 à 08:34









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, précisions sur l'épidémie aux USA, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en nette hausse * Des signes de décélération de l'épidémie en Europe et en Asie * La réunion de l'Opep+ sur une baisse de la production retardée par Marc Angrand PARIS, 6 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, les chiffres suggérant un ralentissement de l'épidémie de coronavirus dans plusieurs pays, la France et l'Italie notamment, favorisant les actifs risqués tandis que le pétrole recule après le report des discussions entre l'Arabie saoudite et la Russie. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 3,6% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 4,02% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 2,82% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 2,87% pour le Stoxx 600 .STOXX . Les marchés asiatiques sont en nette progression et les contrats à terme sur les grands indices américains augurent d'un rebond de Wall Street. L'épidémie de Covid-19 en Italie a fait 525 morts entre samedi et dimanche, soit la plus faible hausse du nombre de décès enregistrée en un jour depuis plus de deux semaines. En France, le nombre de décès en milieu hospitalier dus au coronavirus a de nouveau baissé entre samedi et dimanche, à 357 contre 441 samedi et 588 vendredi , en Allemagne, le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection a diminué pour le quatrième jour consécutif et en Corée du Sud, il est passé sous 50 pour la première fois depuis fin février. Aux Etats-Unis, le médecin-général, plus haute autorité médicale de l'armée américaine, n'a pas hésité, à propos de la semaine à venir à évoquer Pearl Harbor et le 11 septembre 2001 mais le nombre quotidien de décès a légèrement diminué, son premier recul en une semaine. Si les nouvelles sanitaires sont donc un peu meilleures, les marchés sont sans doute encore loin d'en avoir fini avec les mauvaises nouvelles économiques, souligne toutefois Vincent Boy, analyste marché chez IG France. "Bien que la croissance de l'épidémie semble plus lente, les principales économies du monde sont en confinement et devraient le rester pour quelques semaines encore", écrit-il dans une note. "Ainsi le redémarrage risque de prendre du temps et de nombreuses entreprises ont déjà pris des dispositions pour réduire le nombre d'employés ou leurs capacités de production." En attendant le début des publications de résultats aux Etats-Unis la semaine prochaine, le suivi des bilans quotidiens de la pandémie dans les pays les plus durement touchés devraient rester le principal déterminant de la tendance sur les marchés dans les jours à venir. La semaine qui débute sera écourtée par la fermeture de la quasi-totalité des marchés européens et américains pour le Vendredi saint. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après la confirmation de la dégradation brutale du marché du travail aux Etats-Unis, qui a occulté la poursuite inattendue de l'expansion du secteur des services comme le rebond du pétrole. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 360,91 points, soit 1,69%, à 21.052,53, le Standard & Poor's 500 .SPX a cédé 38,25 points (1,51%) à 2.488,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 114,23 points (1,53%) à 7.373,08. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a reculé de 2,7%, le S&P-500 de 2,08% et le Nasdaq de 1,72%. Les futures sur le S&P ont pris jusqu'à 3,3% en Asie. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini en hausse de 4,24%, sa meilleure performance depuis le 25 mars, malgré les informations de presse évoquant la mise en place imminent de l'état d'urgence dans la capitale japonaise. .TFR A Hong Kong, le Hang Seng .HSI prend 2,56%. Les marchés de Chine continentale sont fermés, la journée étant fériée dans la République populaire. TAUX La perspective d'une hausse marquée des actions favorise la baisse des obligations d'Etat et donc la hausse des rendements: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend près de deux points de base dans les premiers échanges à -0,418% et son équivalent français gagne 1,1 point à 0,087% FR10YT=RR . Le rendement des Treasuries américains à dix ans US10YT=RR remonte dans les échanges en Asie à 0,6289% (+4 points de base), alors qu'il était resté quasiment stable vendredi malgré l'annonce d'une dégradation spectaculaire du marché du travail aux Etats-Unis. CHANGES Sur le marché des devises, le yen recule face au dollar JPY= et à l'euro EURJPY= avec le regain d'appétit pour le risque, et la monnaie unique européenne regagne un peu de terrain face au billet vert à 1,0820 EUR= après être tombée à 1,0771 vendredi. La livre sterling, elle, recule après l'annonce de l'hospitalisation du Premier ministre britannique, Boris Johnson, infecté par le coronavirus. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en repli après l'annonce du report de la réunion très attendue de l'"Opep+" dont les investisseurs attendaient des avancées sur la piste d'une réduction importante de l'offre mondiale. Le Brent perd 0,62% à 33,90 dollars le baril LCOc1 après être revenu à 30,03 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,2% à 28,00 dollars CLc1 après un plus bas à 25,28. L'Opep et ses alliés devaient débattre ce lundi d'une importante réduction de leurs pompages (le chiffre de 10 millions de barils par jour a été évoqué) mais la réunion a été reportée à jeudi. Les investisseurs attendent surtout des signes de rapprochement entre les positions saoudienne et russe, tendues ces derniers jours. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie février -2,8% +5,5% EZ 08h30 Indice Sentix avril -30,0 -17,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 18576,30 +756,11 +4,24% -21,48% .N225 Topix .TOPX 1376,30 +51,17 +3,86% -20,05% Hong Kong 23813,69 +577,58 +2,49% -15,52% .HSI Taiwan 9818,74 +155,11 +1,61% -18,16% .TWII Séoul .KS11 1789,59 +64,15 +3,72% -18,57% Singapour 2476,24 +86,95 +3,64% -23,17% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 5286,80 +219,30 +4,33% -20,90% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 21052,53 -360,91 -1,69% -26,23% .DJI S&P-500 2488,65 -38,25 -1,51% -22,97% .SPX Nasdaq 7373,08 -114,23 -1,53% -17,83% .IXIC Nasdaq 100 7528,11 -107,54 -1,41% -13,80% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1219,38 -11,88 -0,96% -24,91% .FTEU3 Eurostoxx 50 2662,99 -25,50 -0,95% -28,89% .STOXX50E CAC 40 4154,58 -66,38 -1,57% -30,50% .FCHI Dax 30 9525,77 -45,05 -0,47% -28,10% .GDAXI FTSE .FTSE 5415,50 -64,72 -1,18% -28,20% SMI .SSMI 9242,44 -28,52 -0,31% -12,95% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0820 1,0808 +0,11% -3,48% EUR= Dlr/Yen 108,95 108,45 +0,46% +0,08% JPY= Euro/Yen 117,90 117,20 +0,60% -3,32% EURJPY= Dlr/CHF 0,9767 0,9777 -0,10% +0,92% CHF= Euro/CHF 1,0570 1,0555 +0,14% -2,59% EURCHF= Stg/Dlr 1,2270 1,2260 +0,08% -7,46% GBP= Indice $ 100,6440 100,5760 +0,07% +4,65% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4170 +0,0190 Bund 2 ans -0,6590 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0980 +0,0230 +51,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6289 +0,0400 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2464 +0,0330 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 28,03 28,34 -0,31 -1,09% -54,21% CLc1 Brent LCOc1 33,90 34,11 -0,21 -0,62% -48,66% (édité par Patrick Vignal)

