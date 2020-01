POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe grâce à l'apaisement des tensions (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe, production industrielle en Allemagne) * Le CAC 40 pourrait prendre 0,6% à l'ouverture * Le Nikkei à Tokyo a fini en hausse de 2,3% * Trump favorable à une accalmie militaire au Moyen-Orient * Le recul des prix à la production en Chine ralentit par Laetitia Volga PARIS, 9 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le prolongement de la tendance de la veille grâce à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,62% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI avancerait de 0,96% et le FTSE à Londres .FTSE de 0,46%. L'aversion au risque dominait les marchés européens mercredi matin après les tirs de Téhéran contre des bases américaines. Depuis, les déclarations modérées des deux camps ont rassuré, le risque d'une escalade militaire s'étant progressivement atténué. Donald Trump a calmé le jeu en déclarant ne pas vouloir utiliser la force militaire des Etats-Unis contre l'Iran. "Il est certain que les investisseurs sont toujours nerveux (...) mais il est également clair qu'aucune des deux parties ne veut ouvrir les hostilités. Donald Trump, tout en adoptant un ton dur envers l'Iran, a également joué dans le changement de tendance des marchés en disant qu'une nouvelle action militaire américaine n'était pas nécessaire", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La faible probabilité d'une surenchère militaire au Moyen-Orient ayant redonné aux investisseurs le goût pour les actifs risqués, le S&P-500 .SPX (+0,49%) et le Nasdaq Composite .IXIC (+0,67%) ont atteint mercredi en séance des niveaux records. Le Dow Jones a lui gagné 0,56% sur la séance. .DJI A noter, la baisse du poids lourd Boeing BA.N (-1,7%) après l'accident d'un 737-800 de la compagnie Urkraine International Airline à Téhéran, qui a fait 176 morts. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en hausse de 2,31% après être tombé mercredi sous les 23.000 points, un creux d'un mois et demi. La tendance est également au soulagement en Chine où le SSE Composite de Shanghai .SSEC a pris 0,9% et le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 a gagné 1,3%. La hausse des indices chinois est également due au déclin à un rythme moins important des prix à la production en Chine en décembre, le signe d'un rebond modeste de l'activité manufacturière qui suggère que les mesures de soutien engagées par le gouvernement pourraient avoir contribué à stabiliser l'économie. TAUX L'apaisement des tensions au Moyen-Orient favorise la hausse des rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund à dix ans DE10YT=RR poursuit sa remontée à -0,224%, soit un plus haut d'une semaine. En outre, la production industrielle en Allemagne a rebondi en novembre avec une hausse de 1,1%, sa plus forte progression en un an et demi, selon les statistiques officielles. Le rendement des bons du Trésor de même échéance US10YT=RR se stabilise autour de 1,8791%. Il avait touché un plus bas d'un mois en séance mercredi à 1,705%. CHANGES La situation est calme sur le marché des devises où les valeurs refuges recherchées en période de nervosité poursuivent modérément leur mouvement de recul. Le yen cède ainsi un peu de terrain face au dollar à 109,3 JPY= . La devise japonaise s'échangeait à 107,63 yens pour un dollar au plus haut de la séance mercredi, soit un pic de trois mois, en réaction à la riposte de l'Iran. La devise américaine est stable face à un panier de référence .DXY (-0,01%) mais recule légèrement face à l'euro, autour de 1,1115 EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole hésitent sur la direction à prendre, tiraillés entre l'annonce de tirs de roquette à Bagdad mercredi, qui n'ont pas été revendiqués, et les signaux d'apaisement envoyés par Washington et Téhéran. Le Brent perd 0,09% à 65,4 dollars le baril LCOc1 après avoir cédé jusqu'à 4,15% la veille et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,03% à 59,59 dollars CLc1 après avoir perdu environ 5% mercredi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Taux de chômage novembre 7,5% 7,5% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 4 220.000 222.000 janvier LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23739,87 +535,11 +2,31% +0,35% .N225 Topix .TOPX 1729,05 +27,65 +1,63% +0,45% Hong Kong .HSI 28468,39 +380,47 +1,35% +0,99% Taiwan .TWII 11970,63 +153,53 +1,30% -0,22% Séoul .KS11 2186,45 +35,14 +1,63% -0,51% Singapour .STI 3254,42 +8,53 +0,26% +0,98% Shanghaï .SSEC 3094,88 +27,99 +0,91% +1,47% Sydney .AXJO 6874,20 +56,60 +0,83% +2,84% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 28745,09 +161,41 +0,56% +0,72% S&P-500 .SPX 3253,05 +15,87 +0,49% +0,69% Nasdaq .IXIC 9129,24 +60,66 +0,67% +1,75% Nasdaq 100 8912,37 +65,92 +0,75% +2,05% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1635,76 +3,07 +0,19% +0,73% .FTEU3 Eurostoxx 50 3772,56 +13,31 +0,35% +0,73% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6031,00 +18,65 +0,31% +0,89% Dax 30 .GDAXI 13320,18 +93,35 +0,71% +0,54% FTSE .FTSE 7574,93 +1,08 +0,01% +0,43% SMI .SSMI 10652,16 -34,64 -0,32% +0,33% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1115 1,1103 +0,11% -0,85% Dlr/Yen JPY= 109,28 109,12 +0,15% +0,39% Euro/Yen 121,49 121,17 +0,26% -0,38% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9739 0,9737 +0,02% +0,63% Euro/CHF 1,0826 1,0813 +0,12% -0,24% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3102 1,3097 +0,04% -1,18% Indice $ .DXY 97,2880 97,2990 -0,01% +1,16% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,2250 +0,0330 Bund 2 ans -0,6040 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0730 +0,0360 +29,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,8791 +0,0050 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,5906 +0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 59,61 59,61 +0,00 +0,00% -2,61% CLc1 Brent LCOc1 65,39 65,44 -0,05 -0,08% -0,97% (Édité par Patrick Vignal)