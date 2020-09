Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe dans le sillage de Wall Street (actualisé) Reuters • 23/09/2020 à 08:37









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 0,5% à 0,9% * Wall Street a fini dans le vert avec les "techs" * L'euro au plus bas depuis fin juillet face au dollar * Les PMI "flash" en Europe et Powell au Congrès au menu du jour par Blandine Henault PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture dans le sillage de la progression de Wall Street, en dépit des inquiétudes persistantes sur l'évolution de la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,88% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,5% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,9% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les places boursières européennes devraient profiter de la hausse des valeurs technologiques la veille à Wall Street qui a redonné un peu d'élan aux marchés actions après un début de semaine difficile. La baisse de l'euro face au dollar constitue un autre facteur de soutien pour les actions en Europe, la devise unique étant revenue à un plus bas depuis la fin juillet. La séance du jour sera chargée avec la publication des indices PMI "flash" pour le mois de septembre en zone euro et la nouvelle audition au Congrès du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, cette fois devant la sous-commission spéciale de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus. A WALL STREET La Bourse de New York a fini mardi en hausse sous l'impulsion d'Amazon AMZN.O , malgré le probable retard du nouveau plan de relance américain en discussion au Congrès et l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,52% à 27.288,18 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,05%, à 3.315,57 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 1,71% à 10.963,64 points. Aux valeurs, Amazon a bondi de 5,7% après un relèvement de recommandation de Bernstein à "surperformance". EN ASIE Après un long week-end, la Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,06%, rattrapée par les craintes sur l'augmentation du nombre d'infections au coronavirus. Les places boursières chinoises sont mieux orientées, soutenues par la progression des valeurs pharmaceutiques après que la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) a annoncé qu'elle allait accélérer le développement en matière d'innovation dans les vaccins notamment. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale progresse de 0,38%. CHANGES/TAUX Le dollar avance de 0,25% face à un panier de devises de référence, profitant de son caractère d'actif refuge et des déclarations du président de la Fed de Chicago, Charles Evans, qui a indiqué mardi soir que la banque centrale pourrait relever ses taux d'intérêt avant que l'inflation n'atteigne une moyenne de 2%. .DXY L'euro recule de 0,2% à 1,1679 dollar, son plus bas niveau depuis le 27 juillet, pénalisé également par les craintes d'une seconde vague épidémique en Europe. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé, à 0,6675% tandis que son équivalent allemand DE10YT=RR abandonne plus d'un point de base dans les premiers échanges, à -0,51%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par les craintes persistantes sur la demande et l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent LCIc1 recule de 1% à 41,32 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 1,3% à 39,32 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FRA 07h15 Indice PMI "flash" septembre 50,5 49,8 manufacturier - services 51,5 51,5 - composite 51,9 51,6 DE 07h30 Indice PMI "flash" septembre 52,5 52,2 manufacturier - services 53,0 52,5 - composite 54,1 54,4 EZ 08h00 Indice PMI "flash" septembre 51,9 51,7 manufacturier - services 50,5 50,5 - composite 51,7 51,9 GB 08h30 Indice PMI "flash" septembre 54,1 55,2 manufacturier - services 56,0 58,8 - composite 56,3 59,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23346,49 -13,81 -0,06% -1,31% .N225 Topix 1644,25 -2,17 -0,13% -4,48% .TOPX Hong Kong 23687,09 -29,76 -0,13% -15,97% .HSI Taiwan 12583,88 -61,63 -0,49% +4,89% .TWII Séoul 2333,22 +0,63 +0,03% +6,17% .KS11 Singapour 2461,82 -1,47 -0,06% -23,61% .STI Shanghaï 3279,93 +5,62 +0,17% +7,53% .SSEC Sydney 5923,90 +139,80 +2,42% -11,37% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27288,18 +140,48 +0,52% -4,38% .DJI S&P-500 3315,57 +34,51 +1,05% +2,62% .SPX Nasdaq 10963,64 +184,84 +1,71% +22,19% .IXIC Nasdaq 100 11186,37 +206,15 +1,88% +28,09% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1388,49 +3,27 +0,24% -14,50% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3164,13 +3,18 +0,10% -15,51% .STOXX50E CAC 40 4772,84 -19,20 -0,40% -20,16% .FCHI Dax 30 12594,39 +51,95 +0,41% -4,94% .GDAXI FTSE .FTSE 5829,46 +25,17 +0,43% -22,71% SMI .SSMI 10355,57 +30,13 +0,29% -2,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1682 1,1706 -0,21% +4,21% EUR= Dlr/Yen 105,12 104,91 +0,20% -3,44% JPY= Euro/Yen 122,82 122,83 -0,01% +0,71% EURJPY= Dlr/CHF 0,9214 0,9192 +0,24% -4,79% CHF= Euro/CHF 1,0766 1,0767 -0,01% -0,79% EURCHF= Stg/Dlr 1,2698 1,2731 -0,26% -4,23% GBP= Indice $ 94,2040 93,9880 +0,23% -2,05% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5090 -0,0090 Bund 2 ans -0,7150 -0,0110 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2493 -0,0150 +25,97 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6691 +0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1348 -0,0010 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 39,32 39,80 -0,48 -1,21% -35,76% US CLc1 Brent 41,32 41,72 -0,40 -0,96% -37,42% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

