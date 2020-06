Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe dans le sillage de Wall Street (actualisé) Reuters • 26/06/2020 à 08:50









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, évolution de la Bourse de Hong Kong, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 0,7% à 1% * Wall Street a gagné plus de 1% jeudi, grâce aux valeurs bancaires * Les autorités US de régulation bancaire ont assoupli la "règle Volcker" par Blandine Henault PARIS, 26 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, prolongeant leur progression de la veille à la faveur de la clôture positive de Wall Street sur fond de progression des valeurs bancaires. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,03% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,71% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,71% aussi pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens ont déjà terminé en hausse jeudi, dopés par plusieurs annonces de la Banque centrale européenne (BCE) qui ont confirmé le soutien apporté par les grandes banques centrales à la reprise économique. A Wall Street, c'est la décision des autorités américaines de régulation bancaire d'assouplir la "règle Volcker" qui a rassuré les investisseurs. Mise en oeuvre après la crise financière de 2007-2009, cette règle restreignait la capacité des banques à s'engager dans des investissements à risque avec l'argent de leurs clients. Ces éléments alimentent l'optimisme des intervenants de marché sur le redressement de l'activité économique face aux craintes d'une seconde vague d'épidémie de coronavirus, toujours alimentées par la hausse des nombres de cas d'infection, en particulier aux Etats-Unis, où le Texas a dû se résoudre à suspendre son déconfinement. "Il y a un certain optimisme quant au fait que toute deuxième vague sera compensée par des mesures de relance (...) mais si nous devons revenir à un nouveau confinement, alors c'est une autre histoire, et les marchés sont beaucoup plus exposés aux risques de baisse", observe Shane Oliver, économiste chez AMP Capital. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET En hausse dans les premiers échanges en Asie, les futures sur les indices américains sont désormais orientés en légère baisse. Jeudi, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,18% à 25.745,6 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,09%, à 3.083,67 points et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,09% à 10.017,00 points. Le sous-indice S&P des valeurs bancaires .SPXBK a grimpé de 3,57% à la faveur de l'annonce de l'assouplissement de la "règle Volcker". EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a clôturé en hausse de 1,13%, tiré par ses valeurs financières, dans la foulée de la hausse de Wall Street et du secteur bancaire américain. En Chine continentale, les marchés restent fermés et ne rouvriront que lundi. La Bourse de Hong Kong .HSI est pour sa part ouverte et recule de 0,87% après que le Sénat américain a adopté un projet de loi visant à sanctionner les personnes et les entreprises accusées d'aider la Chine à restreindre l'autonomie du territoire. CHANGES/TAUX Signe de l'optimisme qui demeure sur les marchés, le dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence, effaçant une partie des gains engrangés la veille à la faveur des craintes liées à la crise sanitaire. .DXY L'euro est stable, autour de 1,1212 dollar, après son pic à 1,1348 mardi lié la publication de bons indices PMI en Europe. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est quasiment inchangé, à 0,6725%, de même que celui du Bund allemand de même échéance (-0,468%) DE10YT=RR . PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse, prolongeant leur progression de la veille, soutenus par les espoirs de reprise de la demande. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,6% à 41,32 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 progresse de 0,5% à 38,91 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice des prix PCE "core" mai 0,0% -0,4% - sur un an +0,9% +1,0% Dépenses des ménages +9,0% -13,6% Revenus des ménages -6,0% +10,5% 14h00 Indice de confiance du juin 79,0 78,9 Michigan (définitif) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22512,08 +252,29 +1,13% -4,84% .N225 Topix .TOPX 1577,37 +15,52 +0,99% -8,36% Hong Kong 24571,72 -209,86 -0,85% -12,83% .HSI Taiwan 11660,67 +48,31 +0,42% -2,80% .TWII Séoul .KS11 2134,65 +22,28 +1,05% -2,87% Singapour 2610,98 +20,83 +0,80% -18,98% .STI Shanghaï 2979,55 +8,93 +0,30% -2,31% .SSEC Sydney 5904,10 +86,40 +1,49% -11,67% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25745,60 +299,66 +1,18% -9,79% .DJI S&P-500 3083,76 +33,43 +1,10% -4,55% .SPX Nasdaq 10017,00 +107,84 +1,09% +11,64% .IXIC Nasdaq 100 10101,83 +99,14 +0,99% +15,67% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1404,97 +11,09 +0,80% -13,48% .FTEU3 Eurostoxx 50 3218,91 +22,79 +0,71% -14,05% .STOXX50E CAC 40 4918,58 +47,22 +0,97% -17,72% .FCHI Dax 30 12177,87 +83,93 +0,69% -8,08% .GDAXI FTSE .FTSE 6147,14 +23,45 +0,38% -18,50% SMI .SSMI 10089,83 +67,84 +0,68% -4,96% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1213 1,1217 -0,04% +0,03% EUR= Dlr/Yen 107,09 107,19 -0,09% -1,63% JPY= Euro/Yen 120,09 120,23 -0,12% -1,53% EURJPY= Dlr/CHF 0,9482 0,9483 -0,01% -2,03% CHF= Euro/CHF 1,0635 1,0639 -0,04% -2,00% EURCHF= Stg/Dlr 1,2419 1,2414 +0,04% -6,34% GBP= Indice $ 97,4180 97,4290 -0,01% +1,29% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4710 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7000 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1288 -0,0080 +34,22 FR10YT=RR Treasury 10 0,6725 -0,0020 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1837 +0,0000 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,88 38,72 +0,16 +0,41% -36,48% CLc1 Brent LCOc1 41,32 41,05 +0,27 +0,66% -37,42% (avec Tom Westbrook et Jessica DiNapoli, édité par Nicolas Delame)

